Το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Χλούσκιβκα στην περιοχή του Χάρκοβο στα ανατολικά της Ουκρανίας και τον οικισμό Σιντόριβκα στην περιοχή του Σούμι, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ίδιο υπουργείο.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά από το πεδίο της μάχης.
Η Naftogaz καταγγέλλει επίθεση από τη Ρωσία
Η Ρωσία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της βασικής εταιρίας πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας, της Naftogaz, στην ανατολική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Naftogaz.
«Η επίθεση ήταν η 19η στοχευμένη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του ομίλου από τις αρχές του έτους», ανέφερε η Naftogaz σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν.
Κυρώσεις από το Κίεβο σε ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για drones
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιους ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.
«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.
Η ανάρτηση Ζελένσκι:
Russia launched more than 2,000 attack drones, 1,200 guided aerial bombs, and 116 missiles of various types at our cities and villages in just this past week. Almost every day, they strike energy facilities, logistics infrastructure, and residential buildings. And this is… pic.twitter.com/e9A31t9Ub2
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026
«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος αυτών των εταιριών –προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Εχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις».
