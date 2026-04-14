«Έτριψε το αηδιαστικό αιδοίο της επάνω μου» – Η Ρούμπι Ρόουζ καταγγέλει την Κέιτι Πέρι για σεξουαλική επίθεση

Η Αυστραλή ηθοποιός και μοντέλο Ρούμπι Ρόουζ, με σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα Threads, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από την σύντροφο του Τζάστιν Τριντό και τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες σε νυχτερινό κέντρο της Μελβούρνης.

Η πλευρά της Πέρι αντέδρασε ακαριαία, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψεύδη».

Η Ρούμπι Ρόουζ, σήμερα 40 ετών, επέλεξε να σπάσει τη σιωπή της απαντώντας σε άρθρο που αφορούσε την παρουσία της Πέρι στο φεστιβάλ Coachella.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλει το περιστατικό συνέβη όταν η ίδια ήταν στις αρχές της δεκαετίας των είκοσι. Η περιγραφή της ηθοποιού είναι σοκαριστική, καθώς υποστηρίζει ότι η Πέρι προέβη σε μια ακραία και προσβλητική πράξη σεξουαλικού περιεχομένου εναντίον της.

Η ηθοποιός υποστήριξε πως «το τραύμα την στοίχειωνε για χρόνια», ενώ σημείωσε πως η αποκάλυψη περιστατικών βίας μεταξύ γυναικών είναι συχνά πολύ πιο δύσκολη για τα θύματα.

Η Ρόουζ απάντησε σε ένα άρθρο που κοινοποιήθηκε από το Complex σχετικά με την αντίδραση της Πέρι στην εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella.

«Η Kέιτι Πέρι μου επιτέθηκε σεξουαλικά σε νυχτερινό κέντρο Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιον ενδιαφέρει τι σκέφτεται». Στη συνέχεια η Ρόουζ πρόσθεσε ότι «χρειάστηκαν σχεδόν 2 δεκαετίες για να το πω αυτό δημόσια».

«Αν και είμαι τόσο ευγνώμων που άφησα αρκετό χρόνο για να βρω τη φωνή μου, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν το τραύμα και η σεξουαλική επίθεση», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτηση, η Ρόουζ ισχυρίστηκε ότι η Πέρι, τώρα 41 ετών, «με είδε να ‘ακουμπάω’ στην αγκαλιά της καλύτερής μου φίλης για να την αποφύγω και έσκυψε, τράβηξε τα εσώρουχά της στο πλάι και έτριψε το αηδιαστικό της αιδοίο στο πρόσωπό μου μέχρι που άνοιξαν τα μάτια μου απότομα και έκανα εμετό πάνω της».

Η Ρόουζ έγραψε επίσης ότι «ως γυναίκα, για μια πληθώρα λόγων, το να ανοιχτώ για τη βία και τη σεξουαλική κακοποίηση [γυναικών εναντίον γυναικών] φαίνεται 100 φορές πιο δύσκολο από το να μιλήσω για τους άνδρες θηρευτές, τουλάχιστον για μένα».

Η σταρ είπε ότι «δεν ενδιαφέρεται να υποβάλει καταγγελία για αυτό» όταν απάντησε σε έναν χρήστη του Threads που ισχυρίστηκε ότι μιλούσε σε σχέση με μια διαμάχη στο Twitter που είχε κάποτε με την Πέρι για το κομμάτι της Swish Swish.

«[Η Πέρι] είναι ευπρόσδεκτη να με μηνύσει (δεν θα το κάνει, επειδή συνέβη, έχω φωτογραφίες και ήταν κυριολεκτικά δημόσια και με μάρτυρες πολλά άτομα)», ισχυρίστηκε η Ρόουζ. «Επιπλέον, υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα που συνέβησαν στα χρόνια που προηγήθηκαν του ανόητου τραγουδιού της, τα οποία δεν θα θέλει να συζητήσω. Η ψυχολογική χειραγώγηση ήταν έντονη με αυτό».

Η Ρόουζ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Πέρι «έγραψε και υπέγραψε τις συστατικές επιστολές για την αίτησή μου για βίζα στις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 2010».

Κατηγορηματική διάψευση και παρασκήνιο κόντρας

Η απάντηση από το περιβάλλον της Κέιτι Πέρι ήταν καταπέλτης, με τον εκπρόσωπό της να δηλώνει ότι οι κατηγορίες είναι κατηγορηματικά ψευδείς.

Η υπερασπιστική γραμμή της τραγουδίστριας εστιάζει στο ιστορικό της Ρόουζ να προβαίνει σε σοβαρές δημόσιες καταγγελίες εναντίον διαφόρων ατόμων, οι οποίες στο παρελθόν έχουν διαψευστεί.

Παράλληλα, πολλοί θυμούνται την έντονη αντιπαράθεση των δύο γυναικών το 2017, όταν η Ρόουζ είχε επικρίνει δημόσια τη δουλειά της Πέρι.

Ωστόσο, η ηθοποιός επιμένει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες, δηλώνοντας έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νομική κίνηση, ενώ αποκάλυψε πως η Πέρι είχε υπογράψει παλαιότερα συστατικές επιστολές για τη βίζα της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Ρούμπι Ρόουζ για την Kέιτι Πέρι δεν είναι μόνο κατηγορηματικά ψευδείς, είναι επικίνδυνα, απερίσκεπτα ψέματα», ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος της Πέρι. «Η κα Ρόουζ έχει ένα καλά τεκμηριωμένο ιστορικό σοβαρών δημόσιων ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον διαφόρων ατόμων, ισχυρισμοί που έχουν επανειλημμένα διαψευσθεί από όσους κατονομάζονται».