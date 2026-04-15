Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι

Η Σίλβια Σάλις αναδεικνύεται με ταχείς ρυθμούς ως πιθανή ενοποιητική φυσιογνωμία για την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ιταλίας, την ίδια στιγμή που η Τζιόρτζια Μελόνι, η λαϊκιστική ηγέτιδα της χώρας, δείχνει σημάδια πολιτικής ευπάθειας.

«Αντι-Μελόνι»

Αποκαλούμενη «αντι-Μελόνι», η άνοδός της έρχεται την ώρα που η πρωθυπουργός ταλαντεύεται από την πρώτη της πραγματική πολιτική ήττα: ένα αποτυχημένο δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη με υψηλό διακύβευμα, το οποίο ακολούθησαν παραιτήσεις και σκάνδαλα που έχουν κλονίσει την εξουσία της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η Σάλις, γεννημένη το 1985 στη Γένοβα, ξεκίνησε την καριέρα της στον αθλητισμό ως σφαιροβόλος, συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκπροσωπώντας την Ιταλία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Αφού αποσύρθηκε από τον αθλητισμό, ασχολήθηκε με τη διοίκηση του αθλητισμού και αργότερα με την πολιτική.

Πρόωρες εκλογές;

Το 2025, η Σάλις εξελέγη δήμαρχος της Γένοβας, τερματίζοντας χρόνια διακυβέρνησης του κεντροδεξιού χώρου, καθιστώντας αυτόματα τη φήμη της ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, νέες προσωπικότητες της ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Με τις εκλογές να προγραμματίζονται για το 2027 και τις φήμες να κυκλοφορούν ότι η Μελόνι θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για να επαναφέρει την ισορροπία, ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει.

20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Γένοβας για να παρακολουθήσουν το σετ της Βελγίδας σταρ της techno Charlotte de Witte –μια στιγμή που έγινε viral και ανέβασε κατακόρυφα τη φήμη της Σάλις

Γυαλιά ηλίου

Η ατμόσφαιρα έφτασε στο αποκορύφωμά της το Σάββατο 11 Απριλίου, όταν 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Γένοβας για να παρακολουθήσουν το σετ της Βελγίδας σταρ της techno Charlotte de Witte –μια στιγμή που έγινε viral και ανέβασε κατακόρυφα τη φήμη της Σάλις.

Τα πολύχρωμα γυαλιά ηλίου και οι χορευτικές της κινήσεις πίσω από τη Dj έγιναν γρήγορα υλικό για meme, που διαδόθηκε ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευρύτερο εκλογικό σώμα

«Αυτή η πρόσκληση αποτελεί σαφώς μια δήλωση προθέσεων από μια νεαρή δημαρχίνα», δήλωσε στο Euractiv ο Albi Scotti, DJ και υπεύθυνος περιεχομένου στο DJ MAG Italia.

«Είναι μια εκδήλωση που σηματοδοτεί ανανέωση. Η techno –και η Charlotte de Witte– απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους νέους. Η προσέλευση το αποδεικνύει αυτό. Υπάρχει μια σαφής προσπάθεια να προσεγγιστεί ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα. Πολλοί το προσπαθούν, αλλά δεν το καταφέρνουν όλοι με αυτόν τον τρόπο».

Οι επικριτές

Το 2022, σε μία από τις πρώτες της κινήσεις ως πρωθυπουργός, η Τζιόρτζια Μελόνι θέσπισε το λεγόμενο «αντι-ρέιβ διάταγμα» της Ιταλίας, έναν αμφιλεγόμενο νόμο που αποσκοπούσε στην καταστολή των παράνομων συγκεντρώσεων.

Οι επικριτές υποστήριξαν ότι η ευρεία διατύπωση του διατάγματος ενέχει τον κίνδυνο να ποινικοποιήσει όχι μόνο τα παράνομα ρέιβ (rave party), αλλά και τις αυθόρμητες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

«Η Σάλις κατέδειξε πόσο κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιες διοικήσεις στην προσφορά δωρεάν εκδηλώσεων για όλα τα είδη κοινού. Αυτός είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του πολιτιστικού προγραμματισμού χωρίς αποκλεισμούς»

Η νυχτερινή ζωή ως πρόβλημα

Όπως δήλωσε στο Euractiv ο Αλέσιο Κολιούλης, επίκουρος καθηγητής Αστικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο University College London, η στάση της Μελόνι κατά των ρέιβ είναι χαρακτηριστική της ευρύτερης πολιτικής της προσέγγισης, η οποία αντιμετωπίζει τη νυχτερινή ζωή ως πρόβλημα και όχι ως πολιτιστικό πλεονέκτημα, παρά τη βαθιά ριζωμένη ιστορία της Ιταλίας στη μουσική και τη συλλογική πολιτιστική έκφραση.

Αντίθετα, η Σίλβια Σάλις έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. «Η Σάλις κατέδειξε πόσο κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιες διοικήσεις στην προσφορά δωρεάν εκδηλώσεων για όλα τα είδη κοινού. Αυτός είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του πολιτιστικού προγραμματισμού χωρίς αποκλεισμούς» σημείωσε ο Κολιούλης.

«Ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή κρίσης του κόστους διαβίωσης, όταν πολλοί άνθρωποι απλά δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν για να βγουν έξω».

Ενωτική

Αν και δημαρχίνα για λιγότερο από ένα χρόνο, η Σάλις ήδη προσεγγίζεται ως υποψήφια ενότητας από δυνάμεις της αντιπολίτευσης που περιλαμβάνουν το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, τη Συμμαχία των Πρασίνων και της Αριστεράς, αλλά και κεντρώους όπως ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι και ο Κάρλο Καλέντα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Bloomberg, η Σάλις έδειξε ότι θα ήταν έτοιμη για την εθνική σκηνή. «Δεν μπορώ να ξεφύγω από την προσοχή», είπε, προσθέτοντας ότι θα παραλείψει τις προκριματικές εκλογές, αλλά δεν θα αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα αν υπάρξει ενιαία πρόσκληση.

«Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το σκεφτόμουν καν, αυτό θα ήταν ψέμα».

Σοβαρά προβλήματα

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται όλο και πιο παραλυμένο στην αναζήτησή του για έναν ηγετικό υποψήφιο που θα αντιμετωπίσει τη Τζιόρτζια Μελόνι.

Η ηγέτιδα του PD, Έλι Σλάιν, έχει ενισχύσει τον έλεγχό της στο κόμμα, προωθώντας μια ακροαριστερή γραμμή που έχει παραγκωνίσει τους κεντρώους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να αμφισβητήσουν σοβαρά την εξουσία της.

Ωστόσο, η Σλάιν δεν μπορεί να κατέβει μόνη της στις εκλογές. Το PD βρίσκεται επί του παρόντος σε ευαίσθητες διαπραγματεύσεις με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, την άλλη μεγάλη δύναμη της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να σχηματίσει έναν συνασπισμό αρκετά ευρύ ώστε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του σημερινού πρωθυπουργού.

Εικασίες

Ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας είναι το ποιος θα ηγηθεί μιας τέτοιας συμμαχίας. Το ζήτημα θα μπορούσε τελικά να επιλυθεί μέσω εσωτερικών προκριματικών εκλογών, στις οποίες η Σλάιν θα αντιπαρατεθεί στον πρώην πρωθυπουργό και ηγέτη του M5S, Τζουζέπε Κόντε.

Οι εικασίες προπορεύονται ήδη της πολιτικής πραγματικότητας, και το όνομα της Σάλις κυκλοφορεί ως πιθανή τρίτη επιλογή.

Όμως, μην βιαζόμαστε, προειδοποιεί ο Λορέντζο Καστελάνι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης.

«Η Σάλις είναι μια πιθανότητα, αλλά όχι η πιο ισχυρή, δηλαδή, σίγουρα ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα της, τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε αν θα είναι η ενιαία υποψήφια του κεντροαριστερού χώρου».

*Με στοιχεία από euractiv.com | Αρχική Φωτό: Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις / Instagram