Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
Fizz 15 Απριλίου 2026, 14:30

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Spotlight

Η Σίλβια Σάλις αναδεικνύεται με ταχείς ρυθμούς ως πιθανή ενοποιητική φυσιογνωμία για την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ιταλίας, την ίδια στιγμή που η Τζιόρτζια Μελόνι, η λαϊκιστική ηγέτιδα της χώρας, δείχνει σημάδια πολιτικής ευπάθειας.

«Αντι-Μελόνι»

Αποκαλούμενη «αντι-Μελόνι», η άνοδός της έρχεται την ώρα που η πρωθυπουργός ταλαντεύεται από την πρώτη της πραγματική πολιτική ήττα: ένα αποτυχημένο δημοψήφισμα για τη δικαιοσύνη με υψηλό διακύβευμα, το οποίο ακολούθησαν παραιτήσεις και σκάνδαλα που έχουν κλονίσει την εξουσία της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η Σάλις, γεννημένη το 1985 στη Γένοβα, ξεκίνησε την καριέρα της στον αθλητισμό ως σφαιροβόλος, συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκπροσωπώντας την Ιταλία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Αφού αποσύρθηκε από τον αθλητισμό, ασχολήθηκε με τη διοίκηση του αθλητισμού και αργότερα με την πολιτική.

Πρόωρες εκλογές;

Το 2025, η Σάλις εξελέγη δήμαρχος της Γένοβας, τερματίζοντας χρόνια διακυβέρνησης του κεντροδεξιού χώρου, καθιστώντας αυτόματα τη φήμη της ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, νέες προσωπικότητες της ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Με τις εκλογές να προγραμματίζονται για το 2027 και τις φήμες να κυκλοφορούν ότι η Μελόνι θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για να επαναφέρει την ισορροπία, ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει.

20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Γένοβας για να παρακολουθήσουν το σετ της Βελγίδας σταρ της techno Charlotte de Witte –μια στιγμή που έγινε viral και ανέβασε κατακόρυφα τη φήμη της Σάλις

Γυαλιά ηλίου

Η ατμόσφαιρα έφτασε στο αποκορύφωμά της το Σάββατο 11 Απριλίου, όταν 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Γένοβας για να παρακολουθήσουν το σετ της Βελγίδας σταρ της techno Charlotte de Witte –μια στιγμή που έγινε viral και ανέβασε κατακόρυφα τη φήμη της Σάλις.

Τα πολύχρωμα γυαλιά ηλίου και οι χορευτικές της κινήσεις πίσω από τη Dj έγιναν γρήγορα υλικό για meme, που διαδόθηκε ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευρύτερο εκλογικό σώμα

«Αυτή η πρόσκληση αποτελεί σαφώς μια δήλωση προθέσεων από μια νεαρή δημαρχίνα», δήλωσε στο Euractiv ο Albi Scotti, DJ και υπεύθυνος περιεχομένου στο DJ MAG Italia.

«Είναι μια εκδήλωση που σηματοδοτεί ανανέωση. Η techno –και η Charlotte de Witte– απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους νέους. Η προσέλευση το αποδεικνύει αυτό. Υπάρχει μια σαφής προσπάθεια να προσεγγιστεί ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα. Πολλοί το προσπαθούν, αλλά δεν το καταφέρνουν όλοι με αυτόν τον τρόπο».

Οι επικριτές

Το 2022, σε μία από τις πρώτες της κινήσεις ως πρωθυπουργός, η Τζιόρτζια Μελόνι θέσπισε το λεγόμενο «αντι-ρέιβ διάταγμα» της Ιταλίας, έναν αμφιλεγόμενο νόμο που αποσκοπούσε στην καταστολή των παράνομων συγκεντρώσεων.

Οι επικριτές υποστήριξαν ότι η ευρεία διατύπωση του διατάγματος ενέχει τον κίνδυνο να ποινικοποιήσει όχι μόνο τα παράνομα ρέιβ (rave party), αλλά και τις αυθόρμητες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

«Η Σάλις κατέδειξε πόσο κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιες διοικήσεις στην προσφορά δωρεάν εκδηλώσεων για όλα τα είδη κοινού. Αυτός είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του πολιτιστικού προγραμματισμού χωρίς αποκλεισμούς»

Η νυχτερινή ζωή ως πρόβλημα

Όπως δήλωσε στο Euractiv ο Αλέσιο Κολιούλης, επίκουρος καθηγητής Αστικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο University College London, η στάση της Μελόνι κατά των ρέιβ είναι χαρακτηριστική της ευρύτερης πολιτικής της προσέγγισης, η οποία αντιμετωπίζει τη νυχτερινή ζωή ως πρόβλημα και όχι ως πολιτιστικό πλεονέκτημα, παρά τη βαθιά ριζωμένη ιστορία της Ιταλίας στη μουσική και τη συλλογική πολιτιστική έκφραση.

Αντίθετα, η Σίλβια Σάλις έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. «Η Σάλις κατέδειξε πόσο κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιες διοικήσεις στην προσφορά δωρεάν εκδηλώσεων για όλα τα είδη κοινού. Αυτός είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του πολιτιστικού προγραμματισμού χωρίς αποκλεισμούς» σημείωσε ο Κολιούλης.

«Ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή κρίσης του κόστους διαβίωσης, όταν πολλοί άνθρωποι απλά δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν για να βγουν έξω».

Ενωτική

Αν και δημαρχίνα για λιγότερο από ένα χρόνο, η Σάλις ήδη προσεγγίζεται ως υποψήφια ενότητας από δυνάμεις της αντιπολίτευσης που περιλαμβάνουν το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, τη Συμμαχία των Πρασίνων και της Αριστεράς, αλλά και κεντρώους όπως ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι και ο Κάρλο Καλέντα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Bloomberg, η Σάλις έδειξε ότι θα ήταν έτοιμη για την εθνική σκηνή. «Δεν μπορώ να ξεφύγω από την προσοχή», είπε, προσθέτοντας ότι θα παραλείψει τις προκριματικές εκλογές, αλλά δεν θα αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα αν υπάρξει ενιαία πρόσκληση.

«Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το σκεφτόμουν καν, αυτό θα ήταν ψέμα».

Σοβαρά προβλήματα

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται όλο και πιο παραλυμένο στην αναζήτησή του για έναν ηγετικό υποψήφιο που θα αντιμετωπίσει τη Τζιόρτζια Μελόνι.

Η ηγέτιδα του PD, Έλι Σλάιν, έχει ενισχύσει τον έλεγχό της στο κόμμα, προωθώντας μια ακροαριστερή γραμμή που έχει παραγκωνίσει τους κεντρώους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να αμφισβητήσουν σοβαρά την εξουσία της.

Ωστόσο, η Σλάιν δεν μπορεί να κατέβει μόνη της στις εκλογές. Το PD βρίσκεται επί του παρόντος σε ευαίσθητες διαπραγματεύσεις με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, την άλλη μεγάλη δύναμη της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να σχηματίσει έναν συνασπισμό αρκετά ευρύ ώστε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του σημερινού πρωθυπουργού.

Εικασίες

Ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας είναι το ποιος θα ηγηθεί μιας τέτοιας συμμαχίας. Το ζήτημα θα μπορούσε τελικά να επιλυθεί μέσω εσωτερικών προκριματικών εκλογών, στις οποίες η Σλάιν θα αντιπαρατεθεί στον πρώην πρωθυπουργό και ηγέτη του M5S, Τζουζέπε Κόντε.

Οι εικασίες προπορεύονται ήδη της πολιτικής πραγματικότητας, και το όνομα της Σάλις κυκλοφορεί ως πιθανή τρίτη επιλογή.

Όμως, μην βιαζόμαστε, προειδοποιεί ο Λορέντζο Καστελάνι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης.

«Η Σάλις είναι μια πιθανότητα, αλλά όχι η πιο ισχυρή, δηλαδή, σίγουρα ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα της, τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε αν θα είναι η ενιαία υποψήφια του κεντροαριστερού χώρου».

*Με στοιχεία από euractiv.com | Αρχική Φωτό: Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις / Instagram 

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Eurobank Equities

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ'όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Εξελίξεις 15.04.26

Να παραιτηθεί ο Ούγγρος προέδρος ζητεί ο Μαγιάρ - «Του επανέλαβα ότι δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Σύνταξη
Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Champions League 15.04.26

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Κλιμάκωση 15.04.26

Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - Ένταση στο λιμάνι - Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών

Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Σύνταξη
Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»
Euroleague 15.04.26

Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»

Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Κρήτη: Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο
Σοκ 15.04.26

Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Το Ι.Χ. κινούνταν στον ΒΟΑΚ και ο οδηγός, που επέβαινε στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του - «Αν ο όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί»

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται

Πώς κατέληξε αναίσθητη η 19χρονη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά - Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, στην Πάτρα η σορός για νεκροψία

Σύνταξη
Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15.04.26

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

