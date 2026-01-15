Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Μια διαφορετική και πιο χαλαρή πλευρά της αποκάλυψε πρόσφατα η Μπριζίτ Μακρόν στο Παρίσι, αναλαμβάνοντας –έστω και για λίγο– τον ρόλο της DJ, πέρα από τις επίσημες και θεσμικές της υποχρεώσεις ως Πρώτη Κυρία της Γαλλίας. Στο πλευρό της βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν.

Η εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης Opération Pièces Jaunes, μιας εκστρατείας με μακρά ιστορία στη στήριξη παιδιών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Γαλλία. Οι δύο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους σε εκδήλωση αφιερωμένη στους μικρούς συμμετέχοντες, με στόχο να τους προσφέρουν στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς.

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Paris Match, η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, να παίζει μουσική και να διασκεδάζει μαζί με τα παιδιά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο που συνήθως συνοδεύει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

View this post on Instagram A post shared by Paris Match (@parismatch)



Η εκδήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη καμπάνια «Pièces Jaunes», η οποία φέτος πραγματοποιείται με τη στήριξη της Disneyland. Περίπου 300 παιδιά που νοσηλεύονται, μαζί με τις οικογένειές τους, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μέρα γεμάτη μουσική, δραστηριότητες και ψυχαγωγία.

Την πρωτοβουλία στήριξαν ενεργά η Μπριζίτ Μακρόν, ως πρόεδρος της Fondation des Hôpitaux de France, και ο Ντιντιέ Ντεσάν, που συμμετέχει ως πρεσβευτής της εκστρατείας.