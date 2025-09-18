Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σχεδιάζουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο για να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα.

Ο δικηγόρος τους λέει ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα παρουσιάσουν τα έγγραφα σε αγωγή για δυσφήμιση που έχουν καταθέσει εναντίον της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία προώθησε την πεποίθησή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν με αίτημα απόρριψης της αγωγής.

Τι είπε ο δικηγόρος των Μακρόν

Μιλώντας στο podcast Fame Under Fire του BBC, ο δικηγόρος των Μακρόν στην υπόθεση, Τομ Κλερ, δήλωσε ότι η Μπρζίτ Μακρόν βρήκε τους ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι αποτελούσαν «απόσπαση της προσοχής» για τον Γάλλο πρόεδρο.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό τον έχει ρίξει με κάποιο τρόπο εκτός παιχνιδιού. Αλλά όπως σε οποιονδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει αρνητικά. Και δεν είναι απρόσβλητος από αυτό επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», είπε.

Ο Κλερ είπε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα» και ενώ δεν θα αποκαλύψει, σε αυτό το στάδιο, την ακριβή φύση τους, είπε ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να αποδείξει πλήρως «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποβληθείς σε δοκιμασίες, για να παρουσιάσεις τέτοιου είδους αποδείξεις», είπε.

«Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί δημόσια. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι σταθερά αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

Πως ξεκίνησε η φήμη