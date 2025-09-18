Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν θα αποδείξει ότι είναι γυναίκα με επιστημονικά στοιχεία – Τι λέει ο δικηγόρος της
Οι Μακρόν έχουν μηνύσις δεξιά influencer επειδή επανειλημμένα έχει αναφέρει ότι ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Οι σύγχρονοι «Δελφοί» που θα προβλέπουν παθήσεις και θανατηφόρες αρρώστιες
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
- Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σχεδιάζουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο για να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα.
Ο δικηγόρος τους λέει ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα παρουσιάσουν τα έγγραφα σε αγωγή για δυσφήμιση που έχουν καταθέσει εναντίον της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία προώθησε την πεποίθησή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.
Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν με αίτημα απόρριψης της αγωγής.
Τι είπε ο δικηγόρος των Μακρόν
Μιλώντας στο podcast Fame Under Fire του BBC, ο δικηγόρος των Μακρόν στην υπόθεση, Τομ Κλερ, δήλωσε ότι η Μπρζίτ Μακρόν βρήκε τους ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι αποτελούσαν «απόσπαση της προσοχής» για τον Γάλλο πρόεδρο.
«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό τον έχει ρίξει με κάποιο τρόπο εκτός παιχνιδιού. Αλλά όπως σε οποιονδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει αρνητικά. Και δεν είναι απρόσβλητος από αυτό επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», είπε.
Ο Κλερ είπε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα» και ενώ δεν θα αποκαλύψει, σε αυτό το στάδιο, την ακριβή φύση τους, είπε ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να αποδείξει πλήρως «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.
«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποβληθείς σε δοκιμασίες, για να παρουσιάσεις τέτοιου είδους αποδείξεις», είπε.
«Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί δημόσια. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι σταθερά αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».
Πως ξεκίνησε η φήμη
Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα παρείχαν φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, ο κ. Κλερ απάντησε ότι υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο όπου υπάρχουν κανόνες και πρότυπα.
Η Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου Daily Wire, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επανειλημμένα προωθήσει την άποψή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας.
Τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι θα στοιχημάτιζε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» στον ισχυρισμό.
Ο ισχυρισμός προήλθε από περιθωριακούς διαδικτυακούς χώρους χρόνια νωρίτερα, κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube του 2021 από τις Γαλλίδες bloggers Amandine Roy και Natacha Rey.
Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν μια υπόθεση δυσφήμισης στη Γαλλία εναντίον τους το 2024, αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε κατόπιν έφεσης το 2025 για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει της αλήθειας. Οι Μακρόν ασκούν έφεση κατά της απόφασης.
Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Όουενς στις ΗΠΑ. Ισχυρίζονται ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό της υπέρ της προβολής γνωστών θεωρητικών συνωμοσίας και αποδεδειγμένα συκοφαντών».
Σε αμερικανικές υποθέσεις δυσφήμισης κατά δημόσιων προσώπων, οι ενάγοντες υποχρεούνται να αποδείξουν «πραγματική κακία» – ότι ο εναγόμενος διέδωσε εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή ενήργησε με απερίσκεπτη περιφρόνηση της αλήθειας.
Η Κάντας Όουενς επανέλαβε τον ισχυρισμό της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας, στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αναφορές του προέδρου στις φήμες
Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί επέλεξαν να κινηθούν νομικά.
«Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου! Επειδή αυτό είναι ανοησία. Πρόκειται για κάποια που γνώριζε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη, στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας και με εδραιωμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες.»
Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν στην αγωγή των Μακρόν με αίτημα απόρριψης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έπρεπε να είχε κατατεθεί στο Ντέλαγουερ, καθώς η ίδια λέει ότι δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις της, οι οποίες έχουν συσταθεί στην πολιτεία. Ισχυρίζονται ότι το να την υποχρεώσουν να υπερασπιστεί την υπόθεση στο Ντέλαγουερ θα της προκαλούσε «σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες».
Το BBC έχει απευθυνθεί στη νομική ομάδα της Candace Owens για ένα σχόλιο. Η ίδια έχει δηλώσει προηγουμένως ότι πιστεύει ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια και ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αμερικανικό από την ελευθερία του λόγου και την ικανότητα κριτικής.
- Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
- Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν θα αποδείξει ότι είναι γυναίκα με επιστημονικά στοιχεία – Τι λέει ο δικηγόρος της
- Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την πρεμιέρα στο Champions League: «Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια!» (pic)
- Cookies και κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι χάκερ τα λατρεύουν
- Θα πέσουν τα τσιμέντα – Και με τη βούλα οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ το 2026
- Ανδρουλάκης σφάζει με το βαμβάκι Λοβέρδο για την προσχώρηση σε ΝΔ – Η φαρμακερή ατάκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις