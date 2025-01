«H Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, έκανε φυλομετάβαση στα 30 του»: Η Κάντας Όουενς σε κρεσέντο συνωμοσίας

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας; Αυτό υπερασπίζεται με σθένος η συντηρητική σχολιάστρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος του alt-right κινήματος Κάντας Όουενς που πυροδότησε (ξανά) αντιδράσεις καλλιεργώντας ακόμη μια θεωρία συνωμοσίας.

Αυτή τη φορά η Κάντας Όουενς απειλεί τη Μπριζίτ Μακρόν και τον Εμανουέλ Μακρόν και αναπαράγει την αβάσιμη υπόθεση ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου γεννήθηκε άνδρας.

Η Όουενς ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ισχυρισμό της την Τρίτη. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταγγείλει στο podcast της ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είχε γεννηθεί άνδρας και έκανε φυλομετάβαση. Το όνομα αυτής; Ζαν-Μισέλ Τρογκνό (Jean-Michel Trogneux).

Η θεωρία συνωμοσίας που φέρνει ξανά στην επικαιρότητα η Όουενς έχει τις ρίζες της σε ένα ευρέως απομυθοποιημένο αφήγημα που καλλιεργήθηκε από ακροδεξιά trolls και έχει πυροδοτήσει εκ νέου συζητήσεις για την παραπληροφόρηση και τα όρια της διαδικτυακής χειραγώγησης και προπαγάνδας.

Η Όουενς, 34, μίλησε για τη «φυλομετάβαση» της Μπριζίτ Μακρόν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του The Candace Owens Podcast. Σε αυτό ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ Μακρόν έγινε γυναίκα σε ηλικία 30 ετών.

Οι ισχυρισμοί της προέρχονται από το ακροδεξιό περιοδικό Faits et Documents, το οποίο το 2017 δημοσίευσε μια ψευδή αναφορά που ισχυριζόταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε κάνει φυλομετάβαση.

Η Όουενς υποστήριξε επίσης ότι η Μπριζίτ Μακρόν δεν γέννησε τα τρία της παιδιά και ισχυρίστηκε ότι ο πρώτος της σύζυγος, ένας συνταξιούχος τραπεζίτης που πέθανε το 2020, δεν υπήρξε ποτέ.

Η Όουενς ενίσχυσε τη θεωρία στο X, ισχυριζόμενη ότι «θα ρίσκαρε ολόκληρη την επαγγελματική της αξιοπιστία» στην ιδέα ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Η θεωρία αναζωπυρώθηκε ξανά παρά τις διαψεύσεις και την επίθεση της θετής κόρης του Γάλλου προέδρου, Tiphaine Auzière, στα media που καλλιεργούν τη φήμη για τη μητέρα της.

Σε συνέντευξη της στο Paris Match, η Auzière περιέγραψε πώς η συνωμοσία την έχει «ανησυχήσει βαθιά» σημειώνοντας:

«Προβληματίζομαι για το επίπεδο της κοινωνίας όταν ακούω τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα για τη μητέρα μου, ότι είναι άνδρας».

Η Κάντας Όουενς παραμένει πιστή στην υπεράσπιση της θεωρίας συνωμοσίας και απέρριψε τις απόπειρες των fact-checkers που διέψευσαν τους ισχυρισμούς της.

Η δημοφιλής περσόνα του alt-right βραχίονα απαιτεί από τη Μπριζίτ Μακρόν να κυκλοφορήσει περισσότερες φωτογραφίες από τα νιάτα της, υποστηρίζοντας ότι η απουσία τέτοιων εικόνων τροφοδοτεί τις υποψίες.

Παρά τα συντριπτικά στοιχεία κατά των ισχυρισμών της, η Όουενς έχει προκαλέσει άλλους δημοσιογράφους να ερευνήσουν περαιτέρω όσα ισχυρίζεται και έχει γελοιοποιήσει δημόσια όσους απορρίπτουν τη θεωρία ως παράλογη.

Η Κάντας Όουενς προχώρησε σε ανάρτηση αναφέροντας ότι τον Δεκεμβριο και μετά από επίσκεψη της στη Γαλλία για να συναντηθεί με ρεπόρτερ που είχε αποδείξεις για τη φυλομετάβαση της Μπριζίτ Μακρόν, έλαβε επιστολή από δικηγόρους του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας που απαιτούσε να μην προχωρήσει την έρευνα της.

«Δεν θα μας εκφοβίσουν» έγραψε η Όουενς. «Σήμερα θα αποκαλύψουμε σε όλους όσα περίεργα συμβαίνουν και θα υπενθυμίσουμε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι η Αμερική δεν είναι Ευρώπη. Έδω έχουμε ελευθερία του λόγου και δεν μας φιμώνουν. Καλώς να μας έρεθετε εσείς και ο Κύριος σας για μια επίσκεψη».

Σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσει το ρεπορτάζ της, η Όουενς έφτασε στο σημείο να εκδώσει μια ανοιχτή επιστολή στους Μακρόν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε μια συνέντευξη.

Η επιστολή περιλαμβάνει μια σειρά από προκλητικές ερωτήσεις με στόχο να εκβιάσουν τους Μακρόν σε δημόσια αντιπαράθεση μαζί της.

