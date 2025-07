Άνδρας γεννήθηκες, άνδρας θα πεθάνεις: Η Κάντας Όουενς για την «αηδιαστική» Μπριζίτ Μακρόν μετά την αγωγή

«Η ζωή της Κάντας Όουενς πάει κάπως έτσι», δήλωσε η επιδραστική σχολιάστρια στο podcast της την Τετάρτη. «Ξυπνάω, κάνω διατάσεις, πίνω έναν καφέ, και μετά μπυ σερβίρεται μια αγωγή ».

Με αυτό το σχόλιο η Όουενς ανακοίνωσε στο κοινό της την αγωγή εναντίον της από το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Η Όουενς συνεχίζει να αποκαλεί «πρώτο κυρία-άνδρα» της Γαλλίας τη Μπριζίτ Μακρόν και επιμένει τον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό της πως η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, γεννήθηκε άντρας.

Μια θεωρία συνωμοσίας επάνω στην οποία η Όουενς είχε δηλώσει πως «θα στοιχημάτιζε ολόκληρη την επαγγελματική μου φήμη» που της έχει φέρει φήμη, επιρροή και τώρα μια αγωγή που την καλεί να υπερασπιστεί ενώπιον του δικαστηρίου καθώς οι Μακρόν επιδιώκουν να την αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα των ΗΠΑ.

Οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή 219 σελίδων στο δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Τετάρτη, στην οποία υποστηρίζουν ότι η Όουενς τους έχει υποβάλει σε μια «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης».

«Είμαι πλήρως προετοιμασμένη να αναλάβω αυτή τη μάχη», δήλωσε η Όουενς. «Εκ μέρους ολόκληρου του κόσμου, θα σας δω στο δικαστήριο».

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued.

«You were born a man and you will die a man… That’s the point I’m making.»

«I think you’re sick. I think you’re disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU

— George (@BehizyTweets) July 24, 2025