Ο Αρμπελόα φεύγει και η λίστα είναι έτοιμη

Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν, στην προημιτελική φάση του Champions League ολοκλήρωσε το παζλ μιας… καταστροφικής χρονιάς για την «βασίλισσα» της Ευρώπης, μιας χρονιάς που τίποτε δεν πήγε καλά για τους μερένχες.

Η Ρεάλ δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο και οι δηλώσεις του προέδρου του ισπανικού συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ μετά το τέλος της ρεβάνς στην Αλιάνζ Αρένα, φανερώνουν όχι μόνο το κλίμα που επικρατεί αλλά και τις συγκλονιστικές αλλαγές που θα σημειωθούν στην ισπανική ομάδα.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς ο Άλβαρο Αρμπελόα θ’ αποτελέσει παρελθόν στο φινάλε της φετινής σεζόν ενώ θ’ ακολουθήσουν και πολλές αποχωρήσεις παικτών.

Τούτη την ώρα πάντως όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον πάγκο της Ρεάλ καθώς ο 43χρονος τεχνικός της ισπανικής ομάδας δεν πρόκειται να παραμείνει στον πάγκο των μερένχες.

Ο ίδιος τόνισε μετά τον αποκλεισμό από τους πρωταθλητές Γερμανίας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει η ομάδα της Μαδρίτης στις επιτυχίες και δεν θέλησε ν’ αναφερθεί στο δικό του μέλλον στον πάγκο της «βασίλισσας».

Η απόφαση όμως έχει ληφθεί από τον Φλορεντίνο Πέρεθ και η ισπανική ομάδα είναι σε αναζήτηση προπονητή, ο οποίος θ’ αναλάβει το «χτίσιμο» της Ρεάλ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η λίστα των Μαδριλένων είναι έτοιμη και σ’ αυτήν υπάρχουν τέσσερα ονόματα.

Στην κορυφή βρίσκεται το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ καθώς ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είναι ο διακαής πόθος των ιθυνόντων της «βασίλισσας». Ο Γερμανός προπονητής δεν έχει «ανοίξει τα χαρτιά του» αναφορικά με το αν είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους, ωστόσο στην τελευταία δήλωση που έκανε ήταν πιο διαλλακτικός.

Θυμίζουμε πως όταν είχε παραιτηθεί από τον πάγκο των «κόκκινων» είχε τονίσει πως δεν θα προπονήσει άλλη ομάδα αλλά τώρα τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Κι όσο για το οικονομικό; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την Ρεάλ Μαδρίτης καθώς η ισπανική ομάδα είναι σε θέση να δώσει ένα «τρελό» συμβόλαιο στον Κλοπ.

Στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας υπάρχει το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει στο παρελθόν κάτσει στον πάγκο της «βασίλισσας» κι έχει πολλούς υποστηρικτές στο Μπερναμπέου. Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Γάλλος τεχνικός, δεν έχει δουλέψει από το 2021 όταν κι αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων.

Τα άλλα δύο ονόματα στην λίστα των διοικούντων την Ρεάλ Μαδρίτης, είναι του ομοσπονδιακού προπονητή της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν και του ομοσπονδιακού τεχνικού των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποκετίνο.