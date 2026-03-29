Απίθανος Κλοπ: Ζήτησε… selfie από τον Τιάγκο με πλακάτ από την εξέδρα! (pic)
Ο Γιούργκεν Κλοπ θέλησε να… τρολάρει τον Τιάγκο Αλκάνταρα ζητώντας του να βγάλουν μια selfie στις κερκίδες.
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
- Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
- Αγρίνιο: Αιματηρό επεισόδιο με συμπλοκή νεαρών – Ένας τραυματίας από μαχαίρι
- Η τελευταία συγκλονιστική ερμηνεία της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο - Δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει
Στο «Άνφλιντ» επέστρεψε, έστω και για λίγο, ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ήταν παρών στο φιλικό που διεξήχθη ανάμεσα στους θρύλους της Λίβερπουλ και τους αντίστοιχους της Μπορούσια Ντόρτμουντ, για φιλανθρωπικό σκοπό.
Την ώρα που ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, ο σπουδαίος Γερμανός τεχνικός, αποφάσισε να… τρολάρει τον άλλοτε παίκτη του στους «κόκκινους», Τιάγκο Αλκάνταρα. Συγκεκριμένα, ανέβηκε στην κερκίδα και ανάμεσα στον κόσμο σήκωσε ένα χαρτόνι. Το εν λόγω χαρτόνι έγραφε χαρακτηριστικά: «Τιάγκο, μπορώ να έχω μια selfie παρακαλώ».
Never change, Jurgen 😂😂😂 pic.twitter.com/AYNviwdTCT
— Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 28, 2026
Για την ιστορία, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 2-2, με τους Τιάγκο (6′) και Σπίρινγκ (39′) να βάζουν μπροστά με δύο γκολ τη Λίβερπουλ, ενώ οι θρύλοι της Ντόρτμουντ απάντησαν με τον Ζιντάν να μειώνει σε 2-1 στο 65′ και τον Κόλερ να κάνει το 2-2 στο 80′.
- Euroleague: Στο Νο1 του Top-10 της 34ης αγωνιστικής o Μόουζες Ράιτ (vid)
- Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
- To «αντίο» στη Μαρινέλλα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: «Πράσινος» και ο δεύτερος ημιτελικός
- Εθνική ομάδα: Προπονήθηκε ο Ρότα και πετάει για Βουδαπέστη
- Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»
- ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις