Απίθανος Κλοπ: Ζήτησε… selfie από τον Τιάγκο με πλακάτ από την εξέδρα! (pic)

Στο «Άνφλιντ» επέστρεψε, έστω και για λίγο, ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ήταν παρών στο φιλικό που διεξήχθη ανάμεσα στους θρύλους της Λίβερπουλ και τους αντίστοιχους της Μπορούσια Ντόρτμουντ, για φιλανθρωπικό σκοπό.

Την ώρα που ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, ο σπουδαίος Γερμανός τεχνικός, αποφάσισε να… τρολάρει τον άλλοτε παίκτη του στους «κόκκινους», Τιάγκο Αλκάνταρα. Συγκεκριμένα, ανέβηκε στην κερκίδα και ανάμεσα στον κόσμο σήκωσε ένα χαρτόνι. Το εν λόγω χαρτόνι έγραφε χαρακτηριστικά: «Τιάγκο, μπορώ να έχω μια selfie παρακαλώ».

Never change, Jurgen 😂😂😂 pic.twitter.com/AYNviwdTCT — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 28, 2026

Για την ιστορία, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 2-2, με τους Τιάγκο (6′) και Σπίρινγκ (39′) να βάζουν μπροστά με δύο γκολ τη Λίβερπουλ, ενώ οι θρύλοι της Ντόρτμουντ απάντησαν με τον Ζιντάν να μειώνει σε 2-1 στο 65′ και τον Κόλερ να κάνει το 2-2 στο 80′.