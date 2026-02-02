Επική δήλωση του Αρμπελόα: «Δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός»

Με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ρεάλ Μαδρίτης έκαμψε την αντίσταση της Ράγιο Βαγιεκάνο και ο Άλβαρο Αρμπελόα ρωτήθηκε, στη συνέντευξη Τύπου, αν έχει προλάβει να δει όσα θα ήθελε στο μικρό διάστημα που βρίσκεται στη τεχνική ηγεσία της Ρεάλ.

Ο Ισπανός απάντησε, με αναφορά στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, λέγοντας πως «Δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός, αυτό που ήθελα από τους ποδοσφαιριστές μου το βλέπω: Αφοσίωση, νοοτροπία, να ξέρουν πως προφανώς η ποιότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή για να νικήσουμε.

Η προσπάθεια που δείξαμε σήμερα πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει να δουλέψουμε στη διάρκεια, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Διάρκεια στην προσπάθεια και στη νοοτροπία, στη φιλοδοξία. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και για να νικήσουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο πρέπει να κάνουμε περισσότερα από τις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος. Όπως όταν πήγαμε στη Βιγιαρεάλ ή όταν θα πάμε στη Βαλένθια, θα παίξουν το ματς της χρονιάς εντός έδρας με τη Ρεάλ, για να τους νικήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε τρομερό ματς».

Δείτε το βίντεο με τον Αρμπελόα μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης