Επική δήλωση του Αρμπελόα: «Δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός»
Ο Αρμπελόα έκανε αναφορά στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας με 2-1 στις καθυστερήσεις.
Με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ρεάλ Μαδρίτης έκαμψε την αντίσταση της Ράγιο Βαγιεκάνο και ο Άλβαρο Αρμπελόα ρωτήθηκε, στη συνέντευξη Τύπου, αν έχει προλάβει να δει όσα θα ήθελε στο μικρό διάστημα που βρίσκεται στη τεχνική ηγεσία της Ρεάλ.
Ο Ισπανός απάντησε, με αναφορά στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, λέγοντας πως «Δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός, αυτό που ήθελα από τους ποδοσφαιριστές μου το βλέπω: Αφοσίωση, νοοτροπία, να ξέρουν πως προφανώς η ποιότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή για να νικήσουμε.
Η προσπάθεια που δείξαμε σήμερα πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει να δουλέψουμε στη διάρκεια, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Διάρκεια στην προσπάθεια και στη νοοτροπία, στη φιλοδοξία. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και για να νικήσουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο πρέπει να κάνουμε περισσότερα από τις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος. Όπως όταν πήγαμε στη Βιγιαρεάλ ή όταν θα πάμε στη Βαλένθια, θα παίξουν το ματς της χρονιάς εντός έδρας με τη Ρεάλ, για να τους νικήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε τρομερό ματς».
Δείτε το βίντεο με τον Αρμπελόα μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης
🗣️ Álvaro Arbeloa: «Tampoco soy GANDALF EL BLANCO, para ganar al RAYO necesitamos hacer más que cualquier otro equipo de la LIGA y el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año.»
BRUTAL 🤣👏🏻👏🏻pic.twitter.com/sSsLVvARQS
— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 1, 2026
- Επική δήλωση του Αρμπελόα: «Δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός»
- NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ήττα και από τους Σέλτικς (107-79, vid)
- «Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
- Κωνσταντέλιας: Ανησυχία στον ΠΑΟK, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
- Ο Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε σίγουρος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
- Άρης Betsson: Η εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)
- Αποθέωσε τον κόσμο του Άρη Betsson ο Σιάο: «Ευγνώμων για την πίστη των απίθανων φιλάθλων μας» (pic)
- Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις