Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Harper's Bazaar Greece: Το τεύχος Μαΐου κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή
Harper’s Bazaar Greece: Το τεύχος Μαΐου κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή

Το νέο τεύχος του Harper’s Bazaar Greece έρχεται στις 19 Απριλίου μαζί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής

Ikigai: Το ιαπωνικό μυστικό για μια πιο χαρούμενη και ουσιαστική ζωή

«Μου είπαν ότι δεν ήμουν αρκετή για το “West Side Story” ενώ ταυτόχρονα ήμουν υπερβολική για τη “Χιονάτη”», εξομολογείται η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, η 24χρονη ηθοποιός που από τα δεκαεπτά της χρόνια βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας και αυτόν το μήνα φιγουράρει ως το cover girl στο τεύχος Μαΐου του Harper’s Bazaar Greece, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 19 Απριλίου, με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

Αλλαγή σελίδας, με το στυλιστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αυτή την εποχή στα κοστούμια. Από την επαναστατική αισθητική της Κάθριν Χέπμπορν τη δεκαετία του ’30 μέχρι τη θρυλική συλλογή του Yves Saint Laurent το 1966 όπου αγαπήσαμε το Le Smoking Tuxedo, όταν πρόκειται για μια δυναμική δήλωση στυλ, το κοστούμι τα λέει όλα. Στις πασαρέλες για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 αδιαμφισβήτητοι νικητές ήταν ο Matthieu Blazy στη Chanel, o Ηaider Ackermann στον Tom Ford και η Sarah Burton στον Givenchy δικαιώνοντας τις γυναίκες που δεν θέλουν να αφιερώνουν πολύ χρόνο στο συνδυασμό των ρούχων τους και εμπιστεύονται την εικόνα τους σε ένα κοστούμι.

Το μακιγιάζ της φετινής άνοιξης αποτυπώνει την αγάπη της εποχής για χρώμα. Έντονο ροζ ρουζ στα ζυγωματικά, φλογερά δίχρωμα χείλη και σκιές ματιών βγαλμένες από τη δεκαετία του ’80 ορίζουν την επιστροφή της δημιουργικότητας και της έντασης στο πρόσωπο. Θα γυρίσουμε άραγε την πλάτη στα nudes, έστω και προσωρινά;

«Τι είµαστε αν όχι οι χαρακτήρες που έχουµε κατασκευάσει για τον εαυτό µας µέσα στο βάθος του χρόνου;» αναρωτιέται η εικαστικός Ariana Papademetropoulos στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Harper’s Bazaar Greece. Με ελληνικές ρίζες, µεγάλωσε στο Λος Άντζελες, ένα κορίτσι πάντα ανήσυχο, που επαναστατούσε απέναντι στα κουτάκια του συστήµατος, άλλαξε πολλά σχολεία, σπούδασε στο CalArts και δήλωσε ζωγράφος όταν όλοι οι συµφοιτητές της σνόµπαραν τη ζωγραφική για χάρη των εγκαταστάσεων ή του video art. Από το Λος Άντζελες, όπου µεγάλωσε σε µια κουλτούρα όπου κυριαρχούν οι εικόνες έναντι των ιδεών, µέχρι τις κορυφαίες γκαλερί της Ευρώπης και της Αµερικής, όπου το έργο της έχει ήδη εδραιώσει µια ισχυρή διεθνή παρουσία, η Papademetropoulos ανήκει σε µια γενιά καλλιτεχνών που επιστρέφουν στη ζωγραφική για να µιλήσουν για κάτι που ξεπερνά την κλασική έννοια της αναπαράστασης.

Και από το Λος Άντζελες, πίσω στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Ελλάδας, για μία συζήτηση με την Καλλιόπη Χάσκα. Η ταλαντούχα ηθοποιός χτίζει τη διαδρομή της με επιμονή, ένστικτο και μια ήσυχη προσήλωση σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία. «Όταν βάζω την ψυχή µου και το µεράκι µου, για µένα λειτουργεί. Και τι σηµαίνει “λειτουργεί”; Για κάποιον µπορεί να είναι ένα Όσκαρ, για κάποιον άλλο τα χρήµατα. Για µένα είναι να είµαι υπερήφανη για το αποτέλεσµα, να έχω πει µια ιστορία που µε αφορά, να έχω υπάρξει δηµιουργική στη διαδικασία. Αυτός είναι ο στόχος µου. Να είµαι δηµιουργική και να αφήνω ένα θετικό αποτύπωµα, και στον δικό µου κύκλο αλλά και πιο έξω». Και πράγματι, το καταφέρνει!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -2% των τραπεζών

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

sp_banner_Desk
Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.10, στο MEGA

Άρης: Συνάντηση του Ριτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Εκτός προπόνησης της Πέμπτης (16/4) λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο εκτός απροόπτου ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Δώρο Δαναών
Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

