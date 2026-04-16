Harper’s Bazaar Greece: Το τεύχος Μαΐου κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή

«Μου είπαν ότι δεν ήμουν αρκετή για το “West Side Story” ενώ ταυτόχρονα ήμουν υπερβολική για τη “Χιονάτη”», εξομολογείται η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, η 24χρονη ηθοποιός που από τα δεκαεπτά της χρόνια βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας και αυτόν το μήνα φιγουράρει ως το cover girl στο τεύχος Μαΐου του Harper’s Bazaar Greece, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 19 Απριλίου, με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

Αλλαγή σελίδας, με το στυλιστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αυτή την εποχή στα κοστούμια. Από την επαναστατική αισθητική της Κάθριν Χέπμπορν τη δεκαετία του ’30 μέχρι τη θρυλική συλλογή του Yves Saint Laurent το 1966 όπου αγαπήσαμε το Le Smoking Tuxedo, όταν πρόκειται για μια δυναμική δήλωση στυλ, το κοστούμι τα λέει όλα. Στις πασαρέλες για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 αδιαμφισβήτητοι νικητές ήταν ο Matthieu Blazy στη Chanel, o Ηaider Ackermann στον Tom Ford και η Sarah Burton στον Givenchy δικαιώνοντας τις γυναίκες που δεν θέλουν να αφιερώνουν πολύ χρόνο στο συνδυασμό των ρούχων τους και εμπιστεύονται την εικόνα τους σε ένα κοστούμι.

Το μακιγιάζ της φετινής άνοιξης αποτυπώνει την αγάπη της εποχής για χρώμα. Έντονο ροζ ρουζ στα ζυγωματικά, φλογερά δίχρωμα χείλη και σκιές ματιών βγαλμένες από τη δεκαετία του ’80 ορίζουν την επιστροφή της δημιουργικότητας και της έντασης στο πρόσωπο. Θα γυρίσουμε άραγε την πλάτη στα nudes, έστω και προσωρινά;

«Τι είµαστε αν όχι οι χαρακτήρες που έχουµε κατασκευάσει για τον εαυτό µας µέσα στο βάθος του χρόνου;» αναρωτιέται η εικαστικός Ariana Papademetropoulos στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Harper’s Bazaar Greece. Με ελληνικές ρίζες, µεγάλωσε στο Λος Άντζελες, ένα κορίτσι πάντα ανήσυχο, που επαναστατούσε απέναντι στα κουτάκια του συστήµατος, άλλαξε πολλά σχολεία, σπούδασε στο CalArts και δήλωσε ζωγράφος όταν όλοι οι συµφοιτητές της σνόµπαραν τη ζωγραφική για χάρη των εγκαταστάσεων ή του video art. Από το Λος Άντζελες, όπου µεγάλωσε σε µια κουλτούρα όπου κυριαρχούν οι εικόνες έναντι των ιδεών, µέχρι τις κορυφαίες γκαλερί της Ευρώπης και της Αµερικής, όπου το έργο της έχει ήδη εδραιώσει µια ισχυρή διεθνή παρουσία, η Papademetropoulos ανήκει σε µια γενιά καλλιτεχνών που επιστρέφουν στη ζωγραφική για να µιλήσουν για κάτι που ξεπερνά την κλασική έννοια της αναπαράστασης.

Και από το Λος Άντζελες, πίσω στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Ελλάδας, για μία συζήτηση με την Καλλιόπη Χάσκα. Η ταλαντούχα ηθοποιός χτίζει τη διαδρομή της με επιμονή, ένστικτο και μια ήσυχη προσήλωση σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία. «Όταν βάζω την ψυχή µου και το µεράκι µου, για µένα λειτουργεί. Και τι σηµαίνει “λειτουργεί”; Για κάποιον µπορεί να είναι ένα Όσκαρ, για κάποιον άλλο τα χρήµατα. Για µένα είναι να είµαι υπερήφανη για το αποτέλεσµα, να έχω πει µια ιστορία που µε αφορά, να έχω υπάρξει δηµιουργική στη διαδικασία. Αυτός είναι ο στόχος µου. Να είµαι δηµιουργική και να αφήνω ένα θετικό αποτύπωµα, και στον δικό µου κύκλο αλλά και πιο έξω». Και πράγματι, το καταφέρνει!