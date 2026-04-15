«Στην υγειά σου, Τίμι!» – Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου ευχαριστεί τον Σαλαμέ για την αλαζονεία του
15 Απριλίου 2026

«Στην υγειά σου, Τίμι!» – Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου ευχαριστεί τον Σαλαμέ για την αλαζονεία του

Η απερίσκεπτη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ έφερε δημοφιλία και εισιτήρια στην όπερα και το μπαλέτο στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η αλαζονεία του Τιμοτέ Σαλαμέ που απαξίωσε τις τέχνες της όπερας και του μπαλέτου ήταν αρκετή για να προκαλέσει μια παγκόσμια πολιτιστική αντεπίθεση εναντίον του που μάλλον του κόστισε και το Όσκαρ. Ωστόσο η διαβόητη ατάκα τελικά ωφέλησε εκείνους που προσπάθησε να υποτιμήσει.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, σε μια κινηματογραφημένη συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, επιχείρησε να αναλύσει τις προσπάθειες του Χόλιγουντ να κρατήσει ζωντανές τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην προσπάθειά του να φανεί επίκαιρος, ο Σαλαμέ δήλωσε: «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου είναι σαν να λες «παιδιά, κρατήστε αυτές τις τέχνες ζωντανές, παρόλο που κανείς δεν νοιάζεται πια»».

Αν και έσπευσε να προσθέσει ότι σέβεται τους ανθρώπους αυτών των τεχνών, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Από τον Αντρέα Μποτσέλι μέχρι την κορυφαία μπαλαρίνα Μίστι Κόπλαντ, ο καλλιτεχνικός κόσμος βρέθηκε απέναντι από τον ηθοποιό. Ακόμα και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, από το βήμα του φεστιβάλ SXSW, ένιωσε την ανάγκη να τον διορθώσει, τονίζοντας ότι η μαγεία της ζωντανής ερμηνείας είναι αναντικατάστατη.

Το κλίμα αυτό επηρέασε άμεσα την οσκαρική του καμπάνια για την ταινία Marty Supreme, οδηγώντας τελικά στην απώλεια του βραβείου.

YouTube thumbnail

Αντί για μια αυστηρή ανακοίνωση, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου επέλεξε να απαντήσει στον Σαλαμέ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια ανάρτηση που απευθύνεται προσωπικά στον ηθοποιό.

Το επιδραστικό κέντρο παραστατικών τεχνών της Βρετανίας κάλεσε τον Σαλαμέ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και να δει ιδίοις όμμασι τις χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται κάθε βράδυ.

Ο Άλεξ Μπερντ, διευθυντής της Βασιλικής Όπερας εξήγησε στους Times την απλή στρατηγική τους. «Δεν θέλαμε μια σνομπ απάντηση. Απλώς του είπαμε «ρίξε μια ματιά στο τι κάνουμε, φίλε»».

«Για παράδειγμα», συνέχισε, «το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού μας, ανάλογα με την ηλικία, είναι 20 έως 30 ετών. Και ξέρετε κάτι; Η ανάρτησή μας είχε δυόμισι εκατομμύρια engagements και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις, μόνο στο Instagram. Και οι πωλήσεις εισιτηρίων μας έλαβαν άμεση ώθηση. Οπότε, στην υγειά σου, Τίμι!»

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 174.000 likes και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις. Ακόμη πιο εντυπωσιακή η άμεση αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων.

Η ειρωνεία της τύχης ήθελε τον ηθοποιό να γίνεται ο άθελος πρεσβευτής μιας τέχνης που θεωρούσε περιθωριακή.

https://www.thetimes.co.uk/article/royal-opera-house-chief-timothee-chalamet-ticket-sales-boost-7n8j9k0l

https://www.people.com/timothee-chalamet-royal-ballet-opera-ticket-sales-boost-backlash-2026-8631452

https://variety.com/2026/film/news/luca-guadagnino-timothee-chalamet-opera-ballet-controversy-1235970123/

https://www.instagram.com/royaloperahouse/p/C4L9xN0M_zJ/

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

