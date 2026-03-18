Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
magazin

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Go Fun 18 Μαρτίου 2026, 22:30

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Η αποκάλυψη ενός σπάνιου οπτικού ντοκουμέντου από τη Βιβλιοθήκη Παραστατικών Τεχνών της Νέας Υόρκης (New York Library of the Performing Arts) έφερε στο φως μια άγνωστη πτυχή της παιδικής ηλικίας του Τιμοτέ Σαλαμέ. Μοιάζει και ως μια μελετημένη απάντηση στην πρόσφατη απαξιωτική του δήλωση για το όπερο και το μπαλέτο.

Το βίντεο, που δείχνει τον σημερινό αστέρα του Χόλιγουντ σε ηλικία μόλις έξι ετών να συμμετέχει σε παράσταση μπαλέτου, έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για υποτιμητικά σχόλια προς τις κλασικές τέχνες.

Στο αρχειακό υλικό που μοιράστηκε η βιβλιοθήκη στο Instagram την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ο 30χρονος πλέον Σαλαμέ εμφανίζεται με καλσόν και φτερά αγγέλου, κρατώντας ένα τόξο ως άλλος μικρός Έρωτας.

Η σκηνή προέρχεται από την παραγωγή του μπαλέτου Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε χορογραφία του Ζακ ντ’ Αμπουάζ.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο δεν θεωρήθηκε τυχαία από τους παρατηρητές της βιομηχανίας, καθώς η λεζάντα της ανάρτησης τόνιζε τη σημασία της διατήρησης αρχείων για το μπαλέτο και την όπερα, τέχνες που ο ηθοποιός πρόσφατα απαξίωσε δημόσια.

Η δήλωση που (ίσως) του στέρησε το Όσκαρ

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Σαλαμέ έχασε το Όσκαρ μετά από την «καμπάνια αυτοπροβολής του» ενώ μια ατάκα του μοιάζει να πυρπόλησε τις όποιες πιθανότητες του για το βραβείο του Α’ Ανδρικού.

Η διαμάχη ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Ο Σαλαμέ δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν θα ήθελε να εργαστεί στο μπαλέτο ή την όπερα, προσθέτοντας πως πρόκειται για είδη που «κανείς δεν νοιάζεται πια για αυτά, είναι νεκρά».

Παρά την προσπάθειά του να ανασκευάσει αμέσως μετά, η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση κορυφαίων, όπως ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ή η Μίστι Κόπλαντ, αλλά και θεσμών όπως η Μετροπόλιταν Όπερα.

Το γεγονός μάλιστα ότι η μητέρα, η αδελφή και η γιαγιά του υπήρξαν επαγγελματίες του χορού, έκανε τα σχόλιά του να φαίνονται ακόμη πιο αλλόκοτα στα μάτια του κοινού.

Η αποκάλυψη του βίντεο συνέπεσε χρονικά με την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ, όπου ο Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του στο δράμα Marty Supreme.

Αν και το βραβείο κατέληξε τελικά στα χέρια του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο Σαλαμέ παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τις υποκριτικές του ικανότητες αλλά και για την επικοινωνιακή διαχείριση της δημόσιας εικόνας του.

Ενώ προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του τρίτου μέρους της ταινίας Dune τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ο ηθοποιός καλείται πλέον να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην brat διάθεση και τον σεβασμό προς τις καλλιτεχνικές ρίζες που τον διαμόρφωσαν.

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Fizz 18.03.26

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Η φωτογραφία που προκάλεσε πανικό στα social media

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος»
Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος»

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας
Champions League 18.03.26

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
