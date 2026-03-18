Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Η αποκάλυψη ενός σπάνιου οπτικού ντοκουμέντου από τη Βιβλιοθήκη Παραστατικών Τεχνών της Νέας Υόρκης (New York Library of the Performing Arts) έφερε στο φως μια άγνωστη πτυχή της παιδικής ηλικίας του Τιμοτέ Σαλαμέ. Μοιάζει και ως μια μελετημένη απάντηση στην πρόσφατη απαξιωτική του δήλωση για το όπερο και το μπαλέτο.

Το βίντεο, που δείχνει τον σημερινό αστέρα του Χόλιγουντ σε ηλικία μόλις έξι ετών να συμμετέχει σε παράσταση μπαλέτου, έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για υποτιμητικά σχόλια προς τις κλασικές τέχνες.

Στο αρχειακό υλικό που μοιράστηκε η βιβλιοθήκη στο Instagram την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ο 30χρονος πλέον Σαλαμέ εμφανίζεται με καλσόν και φτερά αγγέλου, κρατώντας ένα τόξο ως άλλος μικρός Έρωτας.

Η σκηνή προέρχεται από την παραγωγή του μπαλέτου Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε χορογραφία του Ζακ ντ’ Αμπουάζ.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο δεν θεωρήθηκε τυχαία από τους παρατηρητές της βιομηχανίας, καθώς η λεζάντα της ανάρτησης τόνιζε τη σημασία της διατήρησης αρχείων για το μπαλέτο και την όπερα, τέχνες που ο ηθοποιός πρόσφατα απαξίωσε δημόσια.

Η δήλωση που (ίσως) του στέρησε το Όσκαρ

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Σαλαμέ έχασε το Όσκαρ μετά από την «καμπάνια αυτοπροβολής του» ενώ μια ατάκα του μοιάζει να πυρπόλησε τις όποιες πιθανότητες του για το βραβείο του Α’ Ανδρικού.

Η διαμάχη ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Ο Σαλαμέ δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν θα ήθελε να εργαστεί στο μπαλέτο ή την όπερα, προσθέτοντας πως πρόκειται για είδη που «κανείς δεν νοιάζεται πια για αυτά, είναι νεκρά».

Παρά την προσπάθειά του να ανασκευάσει αμέσως μετά, η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση κορυφαίων, όπως ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ή η Μίστι Κόπλαντ, αλλά και θεσμών όπως η Μετροπόλιταν Όπερα.

Το γεγονός μάλιστα ότι η μητέρα, η αδελφή και η γιαγιά του υπήρξαν επαγγελματίες του χορού, έκανε τα σχόλιά του να φαίνονται ακόμη πιο αλλόκοτα στα μάτια του κοινού.

Η αποκάλυψη του βίντεο συνέπεσε χρονικά με την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ, όπου ο Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του στο δράμα Marty Supreme.

Αν και το βραβείο κατέληξε τελικά στα χέρια του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο Σαλαμέ παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τις υποκριτικές του ικανότητες αλλά και για την επικοινωνιακή διαχείριση της δημόσιας εικόνας του.

Ενώ προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του τρίτου μέρους της ταινίας Dune τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ο ηθοποιός καλείται πλέον να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην brat διάθεση και τον σεβασμό προς τις καλλιτεχνικές ρίζες που τον διαμόρφωσαν.