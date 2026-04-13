Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ήταν το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Λίγες ημέρες αργότερα όχι απλά έχασε το χρυσό αγαλματίδιο (για μια ακόμα φορά), αλλά ο Τιμοτέ Σαλαμέ είδε όλο τον κόσμο να στρέφεται εναντίον του και να τον χλευάζει.

Ο λόγος; Τα αρνητικά έως ειρωνικά σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα – πράγμα περίεργο αν σκεφτεί κανείς ότι η μητέρα του ήταν χορεύτρια στο Μπροντγουέι και δασκάλα χορού. Από τότε έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα, ωστόσο τα όσα είπε συζητιούνται ακόμα. Ο τελευταίος που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του 30χρονου σταρ του Χόλιγουντ, ήταν ο Λούκα Γκουαντανίνο – σκηνοθέτης που εκτόξευσε την καριέρα του Σαλαμέ με την ταινία Call Me by Your Name.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Timothée Chalamet Updates (@tchalamet.updates)

Και ο 54χρονος ιταλός δημιουργός τον υπερασπίστηκε, παρά το γεγονός ότι στις 19 Απριλίου θα κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία η όπερα The Death of Klinghoffer, την οποία και σκηνοθετή.

«Δεν είμαι στα social media άρα δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα απλό σχόλιο μπορεί να προκαλέσει πολεμικό κλίμα σε όλο τον κόσμο» είπε ο Λούκα Γκουαντανίνο.

«Ο Τιμοτέ θα μπορούσε να έχει γλιτώσει τον εαυτό του αποφεύγοντας αυτό το σχόλιο. Αλλά είναι νέος, ευαίσθητος και φοβάται ότι το σινεμά μπορεί να περιθωριοποιηθεί κάποια στιγμή» συμπλήρωσε κατά την διάρκεια της συνέντευξής του στη La Stampa.

Luca Guadagnino Defends Timothée Chalamet After Ballet and Opera Controversy: I 'Don't Understand How One Comment Can Become a Planetary Polemic' — Variety (@Variety) April 13, 2026

Πάντως το πέταξε και το καρφάκι του, τονίζοντας πως «για αυτό το λόγο θα πρέπει να ενώνουμε τις τέχνες και όχι να τις χωρίζουμε».

Μετά τις τότε δηλώσεις του νεαρού σταρ, οι διοργανωτές του Maggio Musicale της Φλωρεντίας, όπου θα παρουσιαστεί η όπερα The Death of Klinghoffer, είχαν πάρει θέση με αναρτήσεις τους στα social media.

«Γεια σου Τιμοτέ. Γιατί δεν έρχεσαι μια βόλτα από το Maggio Musicale της Φλωρεντίας να δεις την όπερα που έχει γράψει ο Τζον Άνταμς The Death of Klinghoffer; Τη σκηνοθετεί ο παλιός σου φίλος, ο Λούκα Γκαντανίνο, άρα ξέρεις ήδη ότι θα είναι αριστούργημα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Teatro del Maggio (@teatrodelmaggio)

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2018. (Mark Seliger)