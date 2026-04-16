Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά

Το γυμνό από ρούχα πτώμα ενός 50χρονου χειμερινού κολυμβητή εντόπισαν οι Αρχές σε θαλάσσιο σπήλαιο στα Φαλάσαρνα Χανίων στην Κρήτη.

Η είδηση του θανάτου του άνδρα προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, στην οποία ήταν γνωστό και σεβαστό πρόσωπο.

Όπως μετέδωσε το zarpanews.gr, το σπήλαιο βρισκόταν σε δύσβατο σημείο της περιοχής και οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου Χανίων, καθώς και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ωστόσο, για τον 50χρονο ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία για εξέταση, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.