Η μετοχή της εταιρείας υποδημάτων Allbirds, τα οποία κάποτε φορούσαν διάσημοι όπως ο ηθοποιός Μπεν Άφλεκ και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, σημείωσε ραγδαία άνοδο την Τετάρτη, αμέσως μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της να στραφεί από τον κλάδο των υποδημάτων προς την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε άνοδο της μετοχής της εταιρείας κατά περισσότερο από 580%, αν και η χρηματιστηριακή της αξία παραμένει κατά περισσότερο από 90% χαμηλότερη από ό,τι όταν η εταιρεία εισήχθη για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο το 2021.

Τα αθλητικά παπούτσια της Allbirds έγιναν δημοφιλή μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ, αλλά η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια.

Η NewBird AI θα προμηθευτεί προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) – μικροεπεξεργαστές που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανέφερε η Allbirds σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δήλωσε ότι εντόπισε ένα «κενό στην αγορά», το οποίο έχει αφήσει πολλές επιχειρήσεις χωρίς επαρκή υπολογιστική ισχύ, καθώς ο κλάδος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Πρόσθεσε ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό της είναι να προσφέρει μικροεπεξεργαστές γραφικών κατά παραγγελία και υπηρεσίες cloud που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ποιος αναλαμβάνει το brand Allbirds

Το brand Allbirds θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του ομίλου μόδας American Exchange Group, ο οποίος περιλαμβάνει ονόματα όπως Ecko Unltd και Aerosoles, μετά από συμφωνία ύψους 39 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allbirds, Joe Vernachio, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στον κατασκευαστή του Wool Runner να «αναπτυχθεί δυναμικά τα επόμενα χρόνια».

Ο σύμβουλος branding Wei Kan από την Conduit Asia παρομοίασε την κίνηση με «εκκαθάριση» παρά με στροφή, χρησιμοποιώντας το χρηματιστηριακό κέλυφος της μάρκας υποδημάτων για να εισέλθει σε μια άσχετη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η αναλύτρια λιανικής Hitha Herzog δήλωσε ότι ο ενθουσιασμός για την Allbirds «απλώς και μόνο επειδή ανέφερε την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ανακοίνωση» την καθιστά «σαφώς μια μετοχή-μίμ».

Υπάρχει «σίγουρα μια μανία για την τεχνητή νοημοσύνη», δεδομένης της έλλειψης αποδείξεων για προϊόντα ή κέρδη από την εταιρεία σχετικά με τη νέα της δραστηριότητα, δήλωσε η Herzog.

Η Allbirds ιδρύθηκε το 2015 από τον πρώην ποδοσφαιριστή Tim Brown και τον επιχειρηματία στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών Joey Zwillinger.

Η εταιρεία υποδημάτων άνοιξε δεκάδες καταστήματα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νέας Ζηλανδίας, της Κίνας και της Σιγκαπούρης, απευθυνόμενη σε λάτρεις του τζόκινγκ, υπαλλήλους γραφείου και λάτρεις της γιόγκα.

Ωστόσο, η εταιρεία δυσκολεύεται να αποφέρει κέρδη από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης πριν από πέντε χρόνια.

Κατάρρευση

Η χρηματιστηριακή της αξία είχε καταρρεύσει από το υψηλό των 500 δολαρίων ανά μετοχή σε περίπου 2,50 δολάρια λίγο πριν ανακοινωθεί η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανακοίνωση παρέχει στην NewBird AI ένα κέλυφος για να διαπραγματεύεται, αλλά «μια μετοχή που ανεβαίνει από 3 σε 17 δολάρια μετά από ένα δελτίο τύπου δεν αποκαθιστά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια της αξίας που καταστράφηκε», είπε ο Kan.

