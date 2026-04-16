Πατέρας, μέντορας, είδωλο – Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για τον ήρωα του

Ο Τζόζεφ Μπαένα κατακτά τον κόσμο του bodybuilding έχοντας στο πλευρό του τον καλύτερο δυνατό μέντορα και προπονητή, τον πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Σε νέα συνέντευξη του στο GQ, ο 28χρονος αθλητής περιγράφει πώς ο θρύλος του bodybuilding τον καθοδηγεί στις πιο δύσκολες στιγμές της προπόνησης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ, ακόμα και όταν οι δυνάμεις του πάνε να τον προδώσουν.

Η πορεία του Μπαένα από τις δυσκολίες της εφηβείας μέχρι την κορυφή του βάθρου σε μεγάλους διαγωνισμούς bodybuilding είναι μια ιστορία πειθαρχίας και οικογενειακού δεσμού.

«Ο Άρνολντ είναι ο καλύτερος παρτενέρ στην προπόνηση· με εμψυχώνει όταν η κούραση μεγάλη»

Ο 28χρονος γιος του Terminator και της Μίλντρεντ Πατρίσια Μπαένα αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ ότι η ενασχόλησή του με το άθλημα ξεκίνησε όταν ο πατέρας του του χάρισε την «εγκυκλοπαίδεια του bodybuilding» κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο για να μάθει πώς να γυμνάζει τους δικεφάλους του, ο Μπαένα ερωτεύτηκε την άρση βαρών, την υγιεινή διατροφή και τη διαδικασία της σωματικής μεταμόρφωσης.

Ο Σβαρτσενέγκερ δεν περιορίστηκε μόνο στη θεωρητική καθοδήγηση, αλλά μπήκε μαζί με τον γιο του στο γυμναστήριο.

Οι δυο τους προπονούνται τακτικά στο θρυλικό Gold’s Gym στη Βένις Μπιτς της Καλιφόρνια. Ο Μπαένα παραδέχεται ότι ο πατέρας του είναι ο ιδανικός σύντροφος στην προπόνηση, καθώς τον πιέζει στα όρια και δεν του επιτρέπει να χαλαρώνει.

Ιδιαίτερα στις περιόδους αυστηρής δίαιτας, όταν οι υδατάνθρακες και οι θερμίδες είναι περιορισμένες, ο Άρνολντ είναι εκείνος που του δίνει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για να συνεχίσει.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς ο Μπαένα αναδείχθηκε πρωταθλητής bodybuilding τον περασμένο μήνα.

Μέσω του Instagram, ανακοίνωσε την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αρκετές κατηγορίες στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State, συμπεριλαμβανομένων των Men’s Open Body Heavy Weight και Men’s Classic Physique.

Επιπλέον, πρόσφατα τιμήθηκε ως πρωταθλητής στην κατηγορία Classic Physique στον διαγωνισμό INBA Iron Gladiator. Οι επιτυχίες αυτές τον τοποθετούν άμεσα στην τροχιά της καριέρας του πατέρα του, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους bodybuilders όλων των εποχών με επτά τίτλους Mr. Olympia.