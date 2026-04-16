Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Πατέρας, μέντορας, είδωλο – Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για τον ήρωα του
Πατέρας, μέντορας, είδωλο – Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για τον ήρωα του

Ο Τζόζεφ Μπαένα, γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ από την σχέση του που του κόστισε το γάμο του, έχει το «γονίδιο του πρωταθλητή»

Λουκάς Καρνής
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Ο Τζόζεφ Μπαένα κατακτά τον κόσμο του bodybuilding έχοντας στο πλευρό του τον καλύτερο δυνατό μέντορα και προπονητή, τον πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Σε νέα συνέντευξη του στο GQ, ο 28χρονος αθλητής περιγράφει πώς ο θρύλος του bodybuilding τον καθοδηγεί στις πιο δύσκολες στιγμές της προπόνησης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ, ακόμα και όταν οι δυνάμεις του πάνε να τον προδώσουν.

Η πορεία του Μπαένα από τις δυσκολίες της εφηβείας μέχρι την κορυφή του βάθρου σε μεγάλους διαγωνισμούς bodybuilding είναι μια ιστορία πειθαρχίας και οικογενειακού δεσμού.

«Ο Άρνολντ είναι ο καλύτερος παρτενέρ στην προπόνηση· με εμψυχώνει όταν η κούραση μεγάλη»

Ο 28χρονος γιος του Terminator και της Μίλντρεντ Πατρίσια Μπαένα αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ ότι η ενασχόλησή του με το άθλημα ξεκίνησε όταν ο πατέρας του του χάρισε την «εγκυκλοπαίδεια του bodybuilding» κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο για να μάθει πώς να γυμνάζει τους δικεφάλους του, ο Μπαένα ερωτεύτηκε την άρση βαρών, την υγιεινή διατροφή και τη διαδικασία της σωματικής μεταμόρφωσης.

Ο Σβαρτσενέγκερ δεν περιορίστηκε μόνο στη θεωρητική καθοδήγηση, αλλά μπήκε μαζί με τον γιο του στο γυμναστήριο.

Οι δυο τους προπονούνται τακτικά στο θρυλικό Gold’s Gym στη Βένις Μπιτς της Καλιφόρνια. Ο Μπαένα παραδέχεται ότι ο πατέρας του είναι ο ιδανικός σύντροφος στην προπόνηση, καθώς τον πιέζει στα όρια και δεν του επιτρέπει να χαλαρώνει.

Ιδιαίτερα στις περιόδους αυστηρής δίαιτας, όταν οι υδατάνθρακες και οι θερμίδες είναι περιορισμένες, ο Άρνολντ είναι εκείνος που του δίνει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για να συνεχίσει.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς ο Μπαένα αναδείχθηκε πρωταθλητής bodybuilding τον περασμένο μήνα.

Μέσω του Instagram, ανακοίνωσε την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αρκετές κατηγορίες στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State, συμπεριλαμβανομένων των Men’s Open Body Heavy Weight και Men’s Classic Physique.

Επιπλέον, πρόσφατα τιμήθηκε ως πρωταθλητής στην κατηγορία Classic Physique στον διαγωνισμό INBA Iron Gladiator. Οι επιτυχίες αυτές τον τοποθετούν άμεσα στην τροχιά της καριέρας του πατέρα του, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους bodybuilders όλων των εποχών με επτά τίτλους Mr. Olympia.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Κόσμος
Το Ισραήλ κατέστρεψε κρίσιμη γέφυρα στον Λίβανο

Το Ισραήλ κατέστρεψε κρίσιμη γέφυρα στον Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις - Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Μυτιλήνη: Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο – Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι
Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο στη Μυτιλήνη - Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται για τρίτη μέρα στον δρόμο με συνεχείς δράσεις στη Μυτιλήνη, ενώ και στο πλευρό τους στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία

Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν
Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν

Ο Ολυμπιακός παίζει για την πρώτη θέση με την Αρμάνι Μιλάνο και έχει ακόμη έναν σημαντικό λόγο για να το πετύχει – Η νέα διοργάνωση που φέρνει η Euroleague και αναμένεται να ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.

Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια στο Μεταξουργείο και αφού τον μαχαίρωσε, του άρπαξε το τσαντάκι που κρατούσε

Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο CinemaCon
«Είναι μια ιστορία που συναρπάζει εδώ και 3.000 χρόνια» - Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο Λας Βέγκας

Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό

Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά
Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποστηρίζει ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου.

Κόλαφος η Ένωση Δικαστών κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του Κράτους Δικαίου – Δεν καταργείται με νόμο
Κόλαφος η Ένωση Δικαστών κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του Κράτους Δικαίου – Δεν καταργείται με νόμο

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής μετά την επίθεσή του στην ευρωπαία εισαγγελέα. «Η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte» τονίζει αυστηρά.

Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
«Κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα μέρα» λέει ο χειρουργός του Γιώργου Μυλωνάκη - Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ - Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

