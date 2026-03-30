magazin
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Διάδοχος του στο βάθρο του bodybuilding ο «κρυφός» γιος του
Go Fun 30 Μαρτίου 2026, 14:30

Ο Τζόζεφ Μπαένα βαδίζει στα χνάρια του θρυλικού πατέρα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατακτώντας την κορυφή στον πρώτο του επίσημο αγώνα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Ο Τζόζεφ Μπαένα, ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, πέτυχε έναν άθλο που πολλοί θεωρούσαν προδιαγεγραμμένο λόγω της καταγωγής του, ωστόσο ελάχιστοι γνώριζαν το ταξίδι του προς αυτόν.

Το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου ο 28χρονος ηθοποιός και αθλητής έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη σκηνή του bodybuilding συμμετέχοντας στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State.

Η παρουσία του ήταν κάτι παραπάνω από δυναμική αφού κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Ο Μπαένα κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία βαρέων βαρών ανδρών καθώς και στις δύο κατηγορίες Classic Physique για αρχάριους.

Με τη φράση Αποστολή Εξετελέσθη να συνοδεύει τις φωτογραφίες της νίκης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Terminator επιβεβαίωσε ότι η προσπάθειά του απέδωσε τους μέγιστους καρπούς.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα ο Μπαένα εθεάθη να προπονείται στο ιστορικό γυμναστήριο Gold’s Gym στη Βένις Μπιτς της Καλιφόρνια έχοντας στο πλευρό του τον 78χρονο σήμερα Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ξ εικόνα των δύο ανδρών να προπονούνται μαζί αποτέλεσε μια συγκινητική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του αθλήματος.

Eπτά φορές Μίστερ Ολύμπια και πέντε Μίστερ Γιούνιβερ, ο Σβαρτσενέγκερ ξεκίνησε τη δική του μυθική πορεία στον ίδιο ακριβώς χώρο τη δεκαετία του 1960.

Η καθοδήγηση του πατέρα του φαίνεται πως ήταν ο καταλύτης που χρειαζόταν ο Τζόζεφ για να τελειοποιήσει τις πόζες και την αυτοπεποίθησή του πριν ανέβει στη σκηνή.

Από το μπούλινγκ στην ατσάλινη θέληση

Η νίκη του Μπαένα επιβεβαιώνει το πείσμα του να διεκδικήσει το δικό του αφήγημα, τιμώντας τον πατέρα του. Η πορεία του, συχνά σκληρή, τον σκληραγώγησε, τον πείσμωσε και τον δικαίωσε.

Ο Μπαένα έχει εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με το βάρος του γεγονός που τον κατέστησε στόχο χλευασμού από τους συμμαθητές του.

Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά οι πιο στενοί του φίλοι ήταν εκείνοι που τον εκφόβιζαν περισσότερο για τα παραπανίσια κιλά του με αποτέλεσμα να νιώθει απομονωμένος.

Η απόρριψή του από τις ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου λόγω έλλειψης φυσικής κατάστασης ήταν η στιγμή που άλλαξε τη ζωή του.

Η ενασχόλησή του με την κολύμβηση αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με την πειθαρχία της γυμναστικής ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεαματική αλλαγή και το πρωταθλητικό βάθρο.

Ο «άλλος» Σβαρτσενέγκερ

Η ζωή του θυμίζει σενάριο μυθοπλασίας. Ο Τζόζεφ Μπαένα γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και για δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια η πραγματική του ταυτότητα παρέμενε ένα καλά φυλαγμένο μυστικό.

Μητέρα του είναι η Μίλντρεντ Πατρίσια Μπαένα η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στην έπαυλη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρία Σράιβερ για δύο δεκαετίες.

Η γέννηση του Τζόζεφ συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του Άρνολντ με τη σύζυγό του γεγονός που καθιστά την ιστορία ακόμη πιο περίπλοκη.

Για χρόνια ο μικρός Τζόζεφ μεγάλωνε πιστεύοντας ότι πατέρας του ήταν ο τότε σύζυγος της μητέρας του ενώ ο Σβαρτσενέγκερ συνέχιζε την πολιτική και καλλιτεχνική του καριέρα χωρίς να γνωρίζει αρχικά την αλήθεια.

Η αποκάλυψη της αλήθειας

YouTube thumbnail

Καθώς ο Τζόζεφ μεγάλωνε η εξωτερική του εμφάνιση άρχισε να μαρτυρά την καταγωγή του. Η ομοιότητα με τον «Άρνολντ των επτά Μίστερ Ολύμπια» ήταν τόσο έντονη που άρχισε να προκαλεί ψιθύρους.

Το 2011 λίγο μετά την αποχώρηση του Σβαρτσενέγκερ από το αξίωμα του Κυβερνήτη της Καλιφόρνια η Μαρία Σράιβερ αντιμετώπισε την οικιακή βοηθό ρωτώντας την ευθέως αν το παιδί ήταν του συζύγου της.

Η παραδοχή της αλήθειας οδήγησε στον άμεσο χωρισμό του ζευγαριού και σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των διασημοτήτων.

Ο Τζόζεφ έμαθε την ταυτότητα του βιολογικού του πατέρα από τη γιαγιά του την ημέρα που το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέλαβε πλήρως τις ευθύνες και τον πατρικό ρόλο του στη ζωή του Μπαένα.

Headlines:
Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Υπερβολικές και παράλογες οι αμερικανικές προτάσεις, λέει ο Μπαγαΐ- Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα

inWellness
inTown
Stream magazin
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Σύνταξη
Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Σύνταξη
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Σύνταξη
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Υγεία 30.03.26

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Μυστήρια πράγματα 30.03.26

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Σύνταξη
Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση 30.03.26

Στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με διευρυμένη ατζέντα αυτοδιοικητικών θεμάτων.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο