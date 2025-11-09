Υπάρχει μια ταινία που ο «άτρωτος» Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα ήθελε να ξαναδεί στους κινηματογράφους

Παρόλο που ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει στο ιστορικό του ταινίες όπως «Ο Εξολοθρευτής», «Ο Κυνηγός» και «Ολική επαναφορά», πάντα ήλπιζε ότι μια συγκεκριμένη ταινία από το κινηματογραφικό του βιογραφικό θα ξαναγυριστεί και, οι προσευχές του εισακούστηκαν.

Ο ηθοποιός συναντήθηκε με τον Γκλεν Πάουελ και τον σκηνοθέτη Έντγκαρ Ράιτ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Running Man» του 2025, ένα ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1987.

«Η μόνη ταινία από όσες έχω κάνει που πάντα ήθελα να ξαναγυριστεί ήταν ‘Ο άτρωτος’», αποκάλυψε ο Σβαρτσενέγκερ, απευθυνόμενος στους Ράιτ και Πάουελ.

Δυστοπία

Η αρχική ταινία που σκηνοθέτησε ο Πολ Μάικλ Γκλέιζερ, βασίστηκε ελαφρώς στο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ το οποίο ξεδίπλωσε μια ιστορία για έναν άνδρα χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά και με μια μικρή κόρη που χρειάζεται ιατρική περίθαλψη, ο οποίος ελπίζοντας να πλουτίσει σε μια ηθικά σαθρή Αμερική συμμετέχει σε ακραία τηλεοπτικά προγράμματα της κυβέρνησης.

Στην δυστοπική αφήγηση της μεγάλης οθόνης, πρωταγωνίστησαν οι Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Μαρία Κοντσίτα Αλόνσο, Ρίτσαρντ Ντόουσον, Γιαφέτ Κότο, Τζιμ Μπράουν και Τζέσι Βεντούρα, με την πλοκή να ακολουθεί τον Μπεν Ρίτσαρντς (Σβαρτσενέγκερ), έναν άνδρα που έχει μπλεξίματα με τον νόμο και όντας απελπισμένος, στρατολογείται για να συμμετάσχει σε ένα τηλεπαιχνίδι που διοργανώνει η κυβέρνηση με τίτλο «The Running Man».

Σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ αναδιαμορφώνει τον χαρακτήρα που χάραξε την δεκαετία τ0υ ’80 ο Σβαρτσενέγκερ, έχοντας στο πλευρό του τους Γουίλιαμ Χ. Μέισι, Λι Πέις, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τζος Μπρόλιν, Μάικλ Σέρα, Εμίλια Τζόουνς, Ντάνιελ Έζρα και Τζέιμι Λόουσον.

«Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε»

Πριν υπογράψει με το κινηματογραφικό στούντιο για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γκλεν Πάουελ είπε ότι ένιωθε την ανάγκη να πάρει εκ των προτέρων την έγκριση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, κάτι που συνέβη.

Από την πλευρά του, ο Ράιτ φάνηκε να συμμερίζεται τα συναισθήματα σεβασμού προς τον Σβαρτσενέγκερ, καθώς προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram με μια φωτογραφία του ίδιου, του Σβαρτσενέγκερ και του Πάουελ να κρατούν ένα ψεύτικο χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων με το πρόσωπο του εμβληματικού ηθοποιού.

«Ο Μπεν Ρίτσαρντς συναντά τον Μπεν Ρίτσαρντς. Ο θρυλικός @schwarzenegger ήρθε να δει τη νέα μας διασκευή της ταινίας @runningmanmovie και την ενέκρινε», έγραψε ο Ράιτ στην ανάρτησή του.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ευγενικός και γενναιόδωρος ήταν ο Άρνολντ. Μας ευχήθηκε καλή τύχη για τη νέα μας ταινία, πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα και του άρεσε πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα το πρόσωπό του στο νέο μας νόμισμα! Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε», έγραψε.

Η ταινία «The Running Man» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου.

*Mε πληροφορίες από: People & Variety