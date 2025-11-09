magazin
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Υπάρχει μια ταινία που ο «άτρωτος» Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα ήθελε να ξαναδεί στους κινηματογράφους
09 Νοεμβρίου 2025 | 17:02

Υπάρχει μια ταινία που ο «άτρωτος» Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα ήθελε να ξαναδεί στους κινηματογράφους

Η ευχή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πραγματοποιήθηκε, καθώς η ταινία που επιθυμούσε να δει και πάλι στην μεγάλη οθόνη επέστρεψε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρόλο που ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει στο ιστορικό του ταινίες όπως «Ο Εξολοθρευτής», «Ο Κυνηγός» και «Ολική επαναφορά», πάντα ήλπιζε ότι μια συγκεκριμένη ταινία από το κινηματογραφικό του βιογραφικό θα ξαναγυριστεί και, οι προσευχές του εισακούστηκαν.

Ο ηθοποιός συναντήθηκε με τον Γκλεν Πάουελ και τον σκηνοθέτη Έντγκαρ Ράιτ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Running Man» του 2025, ένα ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1987.

«Η μόνη ταινία από όσες έχω κάνει που πάντα ήθελα να ξαναγυριστεί ήταν ‘Ο άτρωτος’», αποκάλυψε ο Σβαρτσενέγκερ, απευθυνόμενος στους Ράιτ και Πάουελ.

Δυστοπία

Η αρχική ταινία που σκηνοθέτησε ο Πολ Μάικλ Γκλέιζερ, βασίστηκε ελαφρώς στο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ το οποίο ξεδίπλωσε μια ιστορία για έναν άνδρα χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά και με μια μικρή κόρη που χρειάζεται ιατρική περίθαλψη, ο οποίος ελπίζοντας να πλουτίσει σε μια ηθικά σαθρή Αμερική συμμετέχει σε ακραία τηλεοπτικά προγράμματα της κυβέρνησης.

Στην δυστοπική αφήγηση της μεγάλης οθόνης, πρωταγωνίστησαν οι Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Μαρία Κοντσίτα Αλόνσο, Ρίτσαρντ Ντόουσον, Γιαφέτ Κότο, Τζιμ Μπράουν και Τζέσι Βεντούρα, με την πλοκή να ακολουθεί τον Μπεν Ρίτσαρντς (Σβαρτσενέγκερ), έναν άνδρα που έχει μπλεξίματα με τον νόμο και όντας απελπισμένος, στρατολογείται για να συμμετάσχει σε ένα τηλεπαιχνίδι που διοργανώνει η κυβέρνηση με τίτλο «The Running Man».

Σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ αναδιαμορφώνει τον χαρακτήρα που χάραξε την δεκαετία τ0υ ’80 ο Σβαρτσενέγκερ, έχοντας στο πλευρό του τους Γουίλιαμ Χ. Μέισι, Λι Πέις, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τζος Μπρόλιν, Μάικλ Σέρα, Εμίλια Τζόουνς, Ντάνιελ Έζρα και Τζέιμι Λόουσον.

«Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε»

Πριν υπογράψει με το κινηματογραφικό στούντιο για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γκλεν Πάουελ είπε ότι ένιωθε την ανάγκη να πάρει εκ των προτέρων την έγκριση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, κάτι που συνέβη.

Από την πλευρά του, ο Ράιτ φάνηκε να συμμερίζεται τα συναισθήματα σεβασμού προς τον Σβαρτσενέγκερ, καθώς προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram με μια φωτογραφία του ίδιου, του Σβαρτσενέγκερ και του Πάουελ να κρατούν ένα ψεύτικο χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων με το πρόσωπο του εμβληματικού ηθοποιού.

«Ο Μπεν Ρίτσαρντς συναντά τον Μπεν Ρίτσαρντς. Ο θρυλικός @schwarzenegger ήρθε να δει τη νέα μας διασκευή της ταινίας @runningmanmovie και την ενέκρινε», έγραψε ο Ράιτ στην ανάρτησή του.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ευγενικός και γενναιόδωρος ήταν ο Άρνολντ. Μας ευχήθηκε καλή τύχη για τη νέα μας ταινία, πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα και του άρεσε πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα το πρόσωπό του στο νέο μας νόμισμα! Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε», έγραψε.

Η ταινία «The Running Man» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου.

*Mε πληροφορίες από: People & Variety

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ουντινέζε για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές οι Οζμπολτ, Παλάσιος

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Βόλος για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του
Ελλάδα 09.11.25

Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος στο Λασίθι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς λόγω ανεπιτήρητων ζώων και δεν παρίσταται στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή – Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 09.11.25

Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή - Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου παραμένει ακόμη κλειστό - Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30

Σύνταξη
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25

Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή

Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.

Σύνταξη
