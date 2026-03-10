Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Προτού μπει στον κόσμο του θεάματος, άρχισε να «χτίζει» το όνομά του ως επαγγελματίας bodybuilder – και τα μπράτσα του ήταν αυτά που του άνοιξαν τις πόρτες του Χόλιγουντ. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατάφερε μέσα στη δεκαετία του ’80 να φτιάξει την εικόνα του σκληρού και ανίκητου εκδικητή, πρωταγωνιστώντας σε φιλμ γεμάτες δράση, αίμα και happy end.

Φιλμ που με την πρώτη ματιά μοιάζουν γραφικά – αλλά στο πέρασμα του χρόνου κατάφεραν να αποκτήσουν την ταμπέλα των «κλασικών b-movies». Ταινίες που όχι απλά απέφεραν εκατομμύρια στο box office, αλλά απέκτησαν και εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές – και σίγουρα επηρέασαν τα action films της επόμενης δεκαετίας.

Σε τρεις από αυτούς του ρόλους του θέλει να επιστρέψει ο πασίγνωστος ηθοποιός και πρώην Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, έστω κι αν πλέον είναι 78 ετών.

Μιλώντας στο Arnold Sports Festival, το ετήσιο event που διοργανώνει στο Οχάιο, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τα Fox Studios ώστε να φορέσει ξανά τη «στολή» του Κόναν του Βάρβαρου, του Ταγματάρχη Άλαν «Ντατς» Σέφερ από τον Κυνηγό και του Συνταγματάρχη Τζον Μάτριξ από το Κομάντο.

Τρία επικά φιλμ των 80s, που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

«Ο Κυνηγός έχει γίνει ένα σπουδαίο franchise και ο σκηνοθέτης Νταν Τράχτενμπεργκ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά» είπε ο Σβαρτσενέγκερ και συνέχισε: «Τώρα θέλει να είμαι στην επόμενη ταινία».

Μάλιστα, όπως τόνισε «τα Fox Studios ανακάλυψαν ξανά τον Άρνολντ. Με θέλουν για τον επόμενο Κυνηγό, μου είπαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα σενάριο για το Κομάντο 2».

Ωστόσο, για την ώρα το πιο σίγουρο project είναι αυτό του Κόναν. «Το στούντιο έχει προσλάβει έναν φανταστικό σκηνοθέτη για την ταινία King Conan, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τομ Κρουζ» είπε, προφανώς μιλώντας για τον Κρίστοφερ Μακουάρι.

Όπως αποκάλυψε «αυτή την περίοδο γράφεται το σενάριο. Δεν το κάνουν λες και είμαι 40 ετών – θα συμβαδίζει με την ηλικία μου. Ναι, ο Κόναν θα παλέψει αλλά όχι όπως παλιά».