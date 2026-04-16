Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 16/04, στο Πικέρμι, όπου ένας άνδρας 75 ετών έχασε τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στη λεωφόρο Σπατών, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Βάκχου και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 75χρονος.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.