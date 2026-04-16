Πικέρμι: Μετωπική σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Νεκρός ο οδηγός μηχανής
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Τροχαίας το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Σπάτων στο ύψος της Βάκχου.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 16/04, στο Πικέρμι, όπου ένας άνδρας 75 ετών έχασε τη ζωή του.
Το τραγικό περιστατικό έγινε στη λεωφόρο Σπατών, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Βάκχου και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 75χρονος.
Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
- Γιατί το Πεκίνο δεν μπορεί να πιέσει την Τεχεράνη
- ΝΔ: Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος – Αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη
- Άρης: Συνάντηση του Ριτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
- Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη ρήξη στην οικογένειά της
- Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Αίγιο – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη
- Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
- Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
