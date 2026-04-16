Θανάσης Πάτρας: «Ήταν το πιο μαύρο Πάσχα που πέρασα» – Η κακοήθεια της συζύγου του

Ο Θανάσης Πάτρας βρέθηκε προσκεκλημένος του Happy Day του ALPHA και δεν δίστασε να αποκαλύψει τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της συζύγου του.

Θανάσης Πάτρας: Το δύσκολο Πάσχα και το χειρουργείο

«Υπήρξε μια περιπέτεια, μια κακοήθεια ας το πούμε στο νεφρό, πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, ήταν αρχικό το στάδιο αλλά το παράλογο του πράγματος είναι… θυμάμαι πώς ήμασταν πέρυσι και είχαμε πάει στην Καρίστα το Πάσχα και θα έκανε την επέμβαση μετά και ουσιαστικά το κάναμε για να το χωνέψουμε γιατί έπρεπε να γίνει μέσα στον επόμενο μήνα.»

Ήταν παιδιά το πιο μαύρο Πάσχα που είχαμε περάσει

«Είναι αυτό που λες κάνε το τώρα για να μην μπεις στη διαδικασία να το σκέφτεσαι. Οι φίλες μας έκαναν τους γκαραγκιόζηδες για να μας κάνουν να νιώσουμε καλά.

Εγώ τη γυναίκα μου την αγαπώ πολύ, έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες. Δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τι συναισθήματα έχω για την γυναίκα μου. Το ανακάλυψε σε άσχετη κατάσταση. Είχε έναν πόνο ψηλά στα πλευρά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας.

Το συγκεκριμένο εύρημα δεν στέλνει μήνυμα

«Είναι ότι και η ίδια η ζωή κάποιες φορές σε ενημερώνει.

Επέμενε ο πόνος και επέμενε και ο γιατρός μετά. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν στέλνει μήνυμα», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας για την περιπέτεια της γυναίκας του.