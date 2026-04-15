Το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» επιστρέφει – Το πρώτο τρέιλερ της νοσταλγικής σειράς

Το νέο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» που είναι διασκευή της σειράς βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ -η οποία βασίστηκε στην ίδια της την παιδική ηλικία και εκδόθηκε μεταξύ 1932 και 1943, με το τελευταίο βιβλίο να κυκλοφορεί το 1971 μετά το θάνατό της-, ακολουθεί την οικογένεια Ίνγκαλς καθώς ξεκινά μια νέα ζωή στην επαρχία της Μινεσότα.

Η νέα σειρά θα κάνει πρεμιέρα στη Netflix στις 9 Ιουλίου.

Όλοι μαζί

Η αφήγηση του τρέιλερ γίνεται από τη Λόρα (Άλις Χάλσι), η οποία λέει: «Μια φορά κι έναν καιρό, η μαμά, ο μπαμπάς, η Μαίρη και η Λόρα άφησαν το Μπιγκ Γουντς του Ουισκόνσιν και μετακόμισαν στην πεδιάδα, όπου τους περίμενε μια νέα ζωή.

»Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν μια περιπέτεια. Και παρόλο που ήταν ολομόναχοι και φαινόταν πολύ μικροί μπροστά στον ουρανό και τα αστέρια, ήταν ευτυχισμένοι. Γιατί ήταν μια οικογένεια και ήταν μαζί».

Άγρια Δύση

Η επίσημη περιγραφή της σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» αναφέρει: «Μερικώς αισιόδοξο οικογενειακό δράμα, μερικώς επική ιστορία επιβίωσης και μερικώς ιστορία της γέννησης της Αμερικανικής Δύσης, αυτή η φρέσκια διασκευή των εμβληματικών ημι-αυτοβιογραφικών βιβλίων Little House της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ προσφέρει μια καλειδοσκοπική εικόνα των αγώνων και των θριάμβων εκείνων που διαμόρφωσαν την άγρια Δύση».

Η κόρη της, Ρόουζ

Η Λόρα άρχισε να γράφει στα 40 της, συντάσσοντας στήλες για τοπικές εκδόσεις στο Μάνσφιλντ του Μισισιπή, όπου ζούσε με τον Αλμάνζο. Έγραψε το πρώτο της βιβλίο, Pioneer Girl, στα 60 της.

Την ενθάρρυνε η κόρη της, Ρόουζ Γουάιλντερ Λέιν, που ήταν επιτυχημένη δημοσιογράφος. «Η Ρόουζ ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες συγγραφείς της δεκαετίας του ’20.

Το Saturday Evening Post δημοσίευσε σε συνέχειες ένα από τα διηγήματά της για 30.000 δολάρια της δεκαετίας του ’20, που σήμερα αντιστοιχούν σε μισό εκατομμύριο δολάρια», δήλωσε η Γκλίνις ΜακΝικόλ, δημιουργός του podcast Wilder του iHeartRadio του 2023, που αφορά τη ζωή και την κληρονομιά της Λόρα, σε συνέντευξη το 2023.

Οι άνθρωποι της σειράς

Στους σκηνοθέτες περιλαμβάνονται οι Σάρα Αντίνα Σμιθ, Τζούλι Αν Ρόμπινσον, Κατ Κάντλερ, Έρικα Τρέμπλι και Σίντνεϊ Φρίλαντ.

Η σειρά παράγεται από τα CBS Studios και την Anonymous Content.

