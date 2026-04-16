Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Ο Μέσι αγοράζει την Κορνεγιά και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 16 Απριλίου 2026, 19:23

Ο Μέσι αγοράζει την Κορνεγιά και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Στρατηγική επένδυση από τον Λιονέλ Μέσι με φόντο την επιστροφή στη Βαρκελώνη και κύμα εισόδου αστέρων στην ιδιοκτησία συλλόγων.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε την ποδοσφαιρική Ευρώπη, ο Λιονέλ Μέσι περνά πλέον και επίσημα στην πλευρά των ιδιοκτητών συλλόγων, ολοκληρώνοντας την εξαγορά του 100% των μετοχών της Κορνεγιά, ενός ιστορικού αλλά χαμηλότερης κατηγορίας καταλανικού συλλόγου. Η ομάδα, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον 5ο όμιλο της Tercera RFEF, βρίσκεται σε τροχιά ανόδου, γεγονός που καθιστά το timing της επένδυσης ιδιαίτερα κομβικό.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνοδεύτηκε από σαφείς αναφορές στη βαθιά σχέση του Αργεντινού σούπερ σταρ με τη Βαρκελώνη και την Καταλονία. Παρά την αποχώρησή του από την ευρωπαϊκή σκηνή ως ποδοσφαιριστής, η σύνδεσή του με την περιοχή παραμένει ισχυρή και αυτή η επιχειρηματική κίνηση έρχεται να την ενισχύσει. Η επιλογή της Κορνεγιά δεν έγινε με γνώμονα τη λάμψη, αλλά τη δυναμική και την ταυτότητα ενός συλλόγου που έχει επενδύσει διαχρονικά στις ακαδημίες.

Ιδρυμένη το 1951, η Κορνεγιά έχει χτίσει τη φήμη της ως ένα από τα πιο αξιόπιστα φυτώρια ταλέντων στην Ισπανία. Από τις τάξεις της έχουν περάσει ποδοσφαιριστές που στη συνέχεια έφτασαν στο κορυφαίο επίπεδο, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία του Μέσι. Ο ίδιος έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, επενδύοντας σε διοργανώσεις και δομές που προωθούν νεαρούς αθλητές.

Το επενδυτικό του πλάνο δεν περιορίζεται σε μια απλή οικονομική ενίσχυση. Αντίθετα, περιλαμβάνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου, ανάπτυξη δικτύου scouting και δημιουργία ενός σταθερού μοντέλου λειτουργίας με στόχο την άνοδο και, κυρίως, την καθιέρωση της ομάδας σε επαγγελματικές κατηγορίες. Η παρουσία του αναμένεται να αυξήσει την προβολή του συλλόγου και να προσελκύσει χορηγούς και συνεργασίες.

Ωστόσο, η κίνηση του Μέσι δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με κορυφαίους ποδοσφαιριστές να επενδύουν σε συλλόγους, είτε για επιχειρηματικούς λόγους είτε για να διατηρήσουν ενεργό ρόλο στο άθλημα μετά την καριέρα τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη αποκτήσει μετοχική παρουσία στην Αλμερία, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πρότζεκτ στην Ισπανία. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει επενδύσει στη γαλλική Καέν, δείχνοντας ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του εγχώριου ποδοσφαίρου. Ο Λούκα Μόντριτς συνδέεται με τη Σουόνσι, ενώ ο Ζεράρ Πικέ έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στην Ανδόρα, οδηγώντας την από τα χαμηλά στρώματα του ισπανικού ποδοσφαίρου σε επαγγελματικά επίπεδα.

Παράλληλα, ο Ν’Γκολό Καντέ έχει εμπλακεί με τη βελγική Βίρτον, ο Σαντιό Μανέ με τη γαλλική Μπουρζ, ενώ ο Σέσκ Φάμπρεγας και άλλοι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές εξετάζουν ή υλοποιούν παρόμοια εγχειρήματα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ίντερ Μαϊάμι, μετατρέποντας τον σύλλογο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand στο MLS.

Ακόμη και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εν ενεργεία, όπως ο Τιμπό Κουρτουά ή ο Έκτορ Μπεγερίν, έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στον χώρο των επενδύσεων σε συλλόγους, ενισχύοντας την εικόνα ενός νέου μοντέλου, όπου οι παίκτες λειτουργούν ως επιχειρηματίες και διαμορφωτές του μέλλοντος του αθλήματος.

Η είσοδος όλων αυτών των ονομάτων στην ιδιοκτησία ομάδων αλλάζει σταδιακά το τοπίο. Δημιουργείται ένα υβριδικό μοντέλο διοίκησης, όπου η εμπειρία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή συνδυάζεται με επιχειρηματική στρατηγική και διεθνή δικτύωση. Οι σύλλογοι που επιλέγονται είναι συχνά μικρότερου μεγέθους, αλλά με προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση του Μέσι στην Κορνεγιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη στη λίστα των «ποδοσφαιρικών επενδυτών», αλλά ενδεχομένως ένα από τα πιο φιλόδοξα και στρατηγικά εγχειρήματα, δεδομένης της επιρροής και του κύρους του Αργεντινού.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το νέο αυτό εγχείρημα μπορεί να εξελιχθεί σε success story, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Κορνεγιά περνά πλέον σε μια νέα εποχή, με διεθνή προσοχή και υψηλές προσδοκίες.

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16.04.26

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Πληρώνοντας

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
