Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Η ταινία «52 Blue» του Αλί Ελ Αραμπί, η οποία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «It’s Your Turn» του Ινδού μουσικού σταρ Μπάντσα, κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ουάσιγκτον.

Μετά από χρόνια υπό την προστασία του πατέρα του, ο Άσις, ένας νεαρός από ένα νησί της Κεράλα στην Ινδία, αφήνει το απομονωμένο σπίτι του με σκοπό να επιτύχει έναν ασυνήθιστο στόχο προς τιμήν του αδελφού του που έχει πεθάνει.

Με την υποστήριξη της μητέρας του, ξεκινά ένα ταξίδι με προορισμό το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022 στο Κατάρ, με την ελπίδα να συναντήσει το παιδικό του είδωλο, τον Αργεντινό αστέρα Λιονέλ Μέσι.

Ταξίδι αυτογνωσίας

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue» του Αιγύπτιου σκηνοθέτη Άλι Ελ Αράμπι, το οποίο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή 19 Απριλίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ουάσιγκτον, γνωστό και ως FilmFest DC.

Πρόκειται για τον πνευματικό διάδοχο του ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη «Captains of Za’atari».

Ο Μέσι δε συμμετέχει στην ταινία με καμία επίσημη ιδιότητα, αλλά φαίνεται ότι έχει προσφέρει ιδιωτικά την υποστήριξή του στη δημιουργική ομάδα

Τι γνώμη έχει ο Μέσι για όλα αυτά;

Στο καστ περιλαμβάνονται ο Γιαντάβ Σασίνταρ ως Άσις, η σταρ του Μπόλιγουντ Νέχα Ντουπία ως μητέρα του Άσις, ο Άντιλ Χουσέιν (Η Ζωή του Πι) ως πατέρας του Άσις και ο Σανάλ Αμάν.

Ο Ινδός μουσικός σούπερσταρ Μπάντσαχ έγραψε ένα πρωτότυπο τραγούδι, το «It’s Your Turn», ως ύμνο της ταινίας.

Η ταινία «52 Blue» είναι μια παραγωγή της αιγυπτιακής-αμερικανικής εταιρείας Ambient Light Films του Ελ Αραμπί, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας «Goodbye Julia» του 2023 – της υποψηφιότητας του Σουδάν για τα Όσκαρ – με παραγωγό τον Ελ Αραμπί.

Η ταινία, σε παραγωγή του Ελ Αράμπι, είχε ως εκτελεστικό παραγωγό τον Ταρίκ Αλ-Ναάμα και συν-παραγωγούς τους Κρισάν Κάτσουλις, Τζο Μάθιους και Χαλίντ Αλ Αράμπι.

Ο Μέσι δε συμμετέχει στην ταινία με καμία επίσημη ιδιότητα, αλλά φαίνεται ότι έχει προσφέρει ιδιωτικά την υποστήριξή του στη δημιουργική ομάδα.

«Το 52 Blue είναι μια ιστορία αναζήτησης της χαράς, της ελευθερίας και του σκοπού εν μέσω των αντιξοοτήτων, και δείχνει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δικό του μονοπάτι στη ζωή και να ζήσει τις δικές του εμπειρίες», δήλωσε ο Ελ Αραμπί σε δήλωση του σκηνοθέτη.

Το τρέιλερ της ταινίας «52 Blue» δείχνει τον Μέσι στο γήπεδο και τον Άσις με φανέλες του Μέσι σε διαφορετικές ηλικίες

Η γλώσσα της κίνησης

«Η ιστορία αφηγείται μέσω της γλώσσας της κίνησης, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο και τον χορό, καθιστώντας την προσιτή και οικεία σε όλους σε όλο τον κόσμο».

Πρόσθεσε: «Σας προσκαλώ να ζήσετε τη ζωή μου, μια ζωή που ξεκίνησε ως μια εμπειρία χωρίς τη δυνατότητα να τη ζήσω, και την αναζήτηση ενός φίλου που δεν είναι πραγματικά φίλος. Είναι μια προσπάθεια να απελευθερωθεί κανείς από το κληρονομικό τραύμα των γενεών».

Το τρέιλερ της ταινίας «52 Blue» δείχνει τον Μέσι στο γήπεδο, τον Άσις με φανέλες του Μέσι σε διαφορετικές ηλικίες, οικογενειακές συγκρούσεις και τον νεαρό άνδρα σε ένα ταξίδι ζωής για να ακολουθήσει το όνειρό του.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: «52 Blue’», Ambient Light Films