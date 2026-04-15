Αναστάσης Ροϊλός -Στέλλα Ψαρουδάκη: Οι δύο ηθοποιοί δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους
Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Στέλλα Ψαρουδάκη είναι ζευγάρι από το 2014, ωστόσο αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Στέλλα Ψαρουδάκη απαθανατίστηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριο Βενιζέλος, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου.
Οι δύο ηθοποιοί ήταν πιασμένοι χέρι – χέρι και ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.
Πριν γίνουν ζευγάρι είχαν συνυπάρξει τηλεοπτικά το 2022 στον τελευταίο κύκλο της σειράς «Άγριες μέλισσες», πριν εκείνη συμμετάσχει στα σίριαλ «Το ναυάγιο» του MEGA και το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.
Αναστάσης Ροϊλός: Πόσο κοντά είναι το ενδεχόμενο της πατρότητας
Ο Αναστάσης Ροϊλός είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του: «Αν κάνω μια προσπάθεια να είμαι αντικειμενικός, υποθέτω πως ο έρωτας κρατάει όσο θέλουμε και όσο μπορούμε να τον κρατήσουμε».
Ο ηθοποιός αυτήν τηλεοπτική σεζόν συμμετέχει στην οικογενειακή σειρά «Μπαμπά σ αγαπώ». Σε πρόσφατη συνέντευξη του είχε πει για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά:
«Τυχαίνει να έχω μωρά στον στενό κύκλο μου, έχω τη βαφτισμιά μου, πρόσφατα γέννησαν και οι φίλοι μου. Λατρεύω τα παιδιά των φίλων μου και τη βαφτισιμιά μου, αλλά δεν σκέφτομαι ακόμη να γίνω μπαμπάς. Δεν θα ήθελα, πάντως, να μου συμβεί αυτό που συνέβη στον Δημήτρη», αναφερόμενος στον ήρωα που υποδύεται.
Τα καλλιτεχνικά πλάνα
Το καλοκαίρι ο 37χρονος ηθοποιός θα εμφανιστεί στην Επίδαυρο, στους Πέρσες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στον ρόλο του Ξέρξη, πλάι στον Δημήτρη Καταλειφό (Δαρείος) και τη Μαρία Ναυπλιώτου (Άτοσσα), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
