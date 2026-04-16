ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Γεωργιάδη, ακόμη μια ευθεία και επικίνδυνη επίθεση στη Δικαιοσύνη και στο Κράτος Δικαίου

«Όταν ένας εν ενεργεία υπουργός χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ‘μη σοβαρό θεσμό’ και κατηγορεί την εντεταλμένη εισαγγελέα ότι ‘εκβιάζει’ για την ανανέωση της θητείας της, επειδή διερευνά δικογραφίες που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, τότε καταγράφεται ωμή απόπειρα εκφοβισμού και απαξίωσης της Δικαιοσύνης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη νέα επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στον ευρωπαϊκό θεσμό, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «η θητεία της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως ανανεώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 για πέντε χρόνια ως το 2030».

Παράλληλα, σημειώνει πως «όταν, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης προεξοφλεί ότι οι υποθέσεις ‘θα πάνε στο αρχείο’, ουσιαστικά επιχειρεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να καθοδηγήσει την έκβαση της έρευνας».

«Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν οι ίδιες δηλώσεις αμφισβητούν ευθέως έναν ευρωπαϊκό θεσμό που διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες και έχει θεσμική ανεξαρτησία, όπως υπενθυμίζουν ακόμη και οι δικαστικές ενώσεις της χώρας», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται όταν υπουργός τους είναι κατά συρροή υβριστής των ευρωπαϊκών θεσμών. Η ευθύνη για τέτοιες συμπεριφορές καθίσταται συλλογική και πολιτική».

«Η γραμμή είναι πλέον ξεκάθαρη: όποιος ερευνά, στοχοποιείται – όποιος αποκαλύπτει, λοιδορείται. Πρόκειται για ένα βαθύ θεσμικό σκάνδαλο και ζητούνται θεσμικά αντίβαρα και πολιτική αλλαγή προκειμένου οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σε όποια καρέκλα κι αν κάθονται», σημειώνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.