magazin
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ξανά στο εδώλιο για βιασμό
Fizz 15 Απριλίου 2026, 02:00

Στο εδώλιο κάθεται για μια ακόμη φορά ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, κατηγορούμενος για τον βιασμό το 2013 της ηθοποιού Τζέσικα Μαν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

H νέα δίκη για βιασμό του πρώην μεγιστάνα του αμερικανικού κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ξεκίνησε χθες Τρίτη στο Μανχάταν, αφού το προηγούμενο δικαστήριο δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια ετυμηγορία τον Ιούνιο (στη φωτογραφία του Steven Hirsch via Reuters, επάνω, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στο εδώλιο του κατηγορουμένου).

Αυτό το δικαστικό ραντεβού επικεντρώνεται στην κατηγορία περί βιασμού το 2013 της ηθοποιού Τζέσικα Μαν.

Ο Γουάινσταϊν έφθασε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ενδεχόμενη αθωωτική απόφαση δεν θα επέτρεπε, εντούτοις, την αποφυλάκιση του ιδρυτή των στούντιο Miramax, ηλικίας 74 ετών, που έχει φυλακιστεί στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων.

Το πρωί, ο αμερικανός πρώην παραγωγός έφθασε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως και κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών για την προετοιμασία αυτής της δίκης, φορώντας σκούρο κοστούμι και γκρι γραβάτα.

Ενώπιον περίπου 10 δημοσιογράφων, η επιλογή των 12 ενόρκων ξεκίνησε γύρω στις 12.30 τοπική ώρα και θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν «συνεχίζει να ελπίζει και αναμένει πως θα τύχει μιας ισότιμης διαδικασίας στη διάρκεια της οποίας τα γεγονότα θα τον απαλλάξουν» από τις κατηγορίες, σχολίασε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου Τζούντα Ενγκελμαγιερ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Εντάσεις

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δίκης του τον Ιούνιο του 2025 στο Μανχάταν, ο Γουάινσταϊν κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2006 κατά της πρώην βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χέιλι και αθωώθηκε για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση την ίδια χρονιά κατά του μοντέλου από την Πολωνία Κάγια Σοκόλα.

Ωστόσο, οι εντάσεις που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των συσκέψεων των ενόρκων οδήγησαν τον δικαστή να κηρύξει άκυρη τη διαδικασία που αφορούσε την Τζέσικα Μαν, ώστε να μπορέσει να δικαστεί ξανά.

Η δίκη που ξεκίνησε χθες ενώπιον του Ανώτατου Κακουργιοδικείου της πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν ακυρώνει τις δύο αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, στις οποίες ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν άσκησε έφεση.

Ο παραγωγός των Pulp Fiction και Shakespeare in Love καταδικάστηκε επίσης το 2023 στην Καλιφόρνια σε κάθειρξη 16 ετών για τον βιασμό μιας ευρωπαίας ηθοποιού πριν από δέκα χρόνια.

Εφεσίβαλε επίσης την εν λόγω απόφαση και μια δίκη έχει οριστεί για την 23η Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της νέας δίκης του, δεν θα μπορούν να του υποβληθούν ερωτήσεις σχετικά με τα γεγονότα για τα οποία έχει ήδη κριθεί, επισήμανε ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ που ασχολείται με την υπόθεση.

Νέοι δικηγόροι

Για αυτήν τη δίκη, ο πρώην παραγωγός άλλαξε τη νομική ομάδα του, επιστρατεύοντας τις υπηρεσίες των Τζέικομπ Κάπλαν και Μαρκ Αγκνίφιλο.

Μεταξύ των πελατών τους συγκαταλέγονται ο Σον Ντίντι Κομπς, στη δίκη του για σωματεμπορία και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφαλιστικής εταιρείας.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή της δίκης, έγινε γνωστό από τον δικαστή.

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται, ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσει να «αντέξει για πολύ ακόμα» στις διαβόητες φυλακές του Ράικερς Αϊλαντ, όπου κρατείται στο πλαίσιο των δικών του στη Νέα Υόρκη.

Την ώρα που βρίσκεται κυρίως σε απομόνωση, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter στις αρχές Μαρτίου, αντιμετωπίζει συνεχείς απειλές και χλευασμούς.

«Βίαιο χτύπημα»

Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «δέχθηκε ένα βίαιο χτύπημα στο πρόσωπο» ενώ περίμενε να κάνει ένα τηλεφώνημα.

«Επεσα στο έδαφος, αιμορραγούσα παντού. Τραυματίστηκα πολύ άσχημα», πρόσθεσε ο πρώην παραγωγός, ο οποίος συνεχίζει να διακηρύσσει την αθωότητά του.

Περισσότερες από 80 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου για σεξουαλική επίθεση από το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
World
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Σύνταξη
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Σύνταξη
Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Σύνταξη
Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Cookies