«Τραυματισμένοι γονείς φώναζαν τα παιδιά τους» – Μαρτυρία από τη νύχτα των βομβαρδισμών στη Βηρυτό
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 17:53

Η μαρτυρία μίας νοσηλεύτριας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από μια νύχτα με μαζικές απώλειες σε νοσοκομείο του Λιβάνου

Την Τετάρτη, 8 Απριλίου, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο, πάνω από 100 μέσα σε 10 λεπτά, σύμφωνα με αναφορές. Πολλές από αυτές έπληξαν πυκνοκατοικημένες περιοχές, και για άλλη μια φορά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της Safa Bleik, βοηθού ιατρικού συντονιστή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και νοσηλεύτριας, η οποία ήταν μέλος μιας ομάδας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που βρισκόταν στο δημόσιο νοσοκομείο της Βηρυτού, το οποίο δέχτηκε μερικές από τις μεγαλύτερες εισροές τραυματιών εκείνη τη νύχτα.

«Βρισκόμουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rafik Hariri όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί.

Ήμουν εκεί μαζί με τον γιατρό της αίθουσας επειγόντων περιστατικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Ήταν μια συνηθισμένη στιγμή — μέχρι που σταμάτησε να είναι. Ξαφνικά, λευκός καπνός και σκόνη κάλυψαν τον χώρο. Για λίγα λεπτά, κανείς δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Τότε άρχισαν να καταφθάνουν τα ασθενοφόρα.

Και δεν σταματούσαν.

Οι πρώτοι ασθενείς έφτασαν με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, με θραύσματα γυαλιού, μετάλλου και συντρίμμια καρφωμένα στο σώμα τους. Πολλοί ήταν αναίσθητοι. Μερικοί πέθαναν λίγο μετά την άφιξή τους. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη – μόνο για δράση, για αντίδραση, για να προσπαθήσουμε να σώσουμε τις ζωές τους.

Σύντομα, το τμήμα επειγόντων περιστατικών γέμισε με ανθρώπους που έψαχναν. Τραυματισμένοι γονείς φώναζαν τα παιδιά τους. Οικογένειες έρχονταν με φωτογραφίες των παιδιών τους ρωτώντας αν είχε δει κανείς τους αγαπημένους τους — ίσως κάτω από τα ερείπια, ίσως να τους είχαν μεταφέρει κάπου αλλού.

«Άρχισαν να καταφτάνουν ασθενοφόρα και δεν σταματούσαν»

Προσπαθούσα να σταματήσω την αιμορραγία ενός άνδρα που είχε φτάσει με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και θραύσματα στην κοιλιά, όταν ένας νεαρός ήρθε κοντά μου κρατώντας ένα τηλέφωνο και μου έδειξε μια φωτογραφία του αδελφού του. Με ρωτούσε αν τον είχα δει. Δεν είχα απάντηση, αλλά έψαξα μαζί του, ελέγχοντας τα δωμάτια και τους ασθενείς, προσπαθώντας να βρω τον αδελφό του, ενώ ο γιατρός βοηθούσε να επιδέσουμε τα τραύματα και να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή.

Πέρασαν ώρες, αλλά μου φάνηκαν σαν χρόνια. Τα περιστατικά συνέχιζαν να έρχονται — πολλά από αυτά σε κρίσιμη κατάσταση. Σε κάποιο σημείο, σχεδόν τέσσερις ώρες μετά την έναρξη του βομβαρδισμού, έφτασαν περίπου είκοσι ασθενοφόρα ταυτόχρονα. 50 άνθρωποι μέσα, όλοι ήδη νεκροί.

Υπήρχε ένας νεαρός άνδρας που δεν μπορώ να ξεχάσω. Είχε χάσει και τα δύο του πόδια και ένα κομμάτι από τα συντρίμμια είχε σφηνωθεί στην κοιλιά του. Σχεδόν ακόμα ακούω τις κραυγές του αδελφού του στα αυτιά μου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να τον σταθεροποιήσουμε, να ελέγξουμε την αιμορραγία, να τον ράψουμε. Αλλά τον χάσαμε.

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών ήταν κατακλυσμένο. Βρέθηκα να τρέχω μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείου — εξαντλημένο, αλλά εξαιρετικό — περνώντας από τον έναν ασθενή στον άλλο, από τον έναν διάδρομο στον άλλο, προσπαθώντας να ανταποκριθώ στην τεράστια κλίμακα των αναγκών με περιορισμένα εφόδια.

Άρχισαν να καταφθάνουν όλο και περισσότεροι γιατροί. Ο σύλλογος των γιατρών είχε απευθύνει έκκληση για υποστήριξη σε όλα τα νοσοκομεία, και οι ειδικοί έφταναν κατά κύματα — χειρουργοί, παθολόγοι — όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Υπήρχε ένα απίστευτο αίσθημα αλληλεγγύης. Αλλά στα επείγοντα, τα διαθέσιμα εφόδια εξαντλήθηκαν γρήγορα, τα φορεία ήταν γεμάτα και πάρα πολλοί ασθενείς έφταναν σε κρίσιμη κατάσταση ή ήταν ήδη νεκροί.

Αυτό που είδαμε εκείνη την ημέρα δεν ήταν απλώς μια ιατρική επείγουσα κατάσταση. Ήταν η άμεση επίπτωση των επιθέσεων εναντίον αμάχων, κατοικημένων περιοχών, οικογενειών, παιδιών, ανθρώπων που, μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ζούσαν μία φυσιολογική ζωή.

Το προσωπικό του νοσοκομείου έκανε ό,τι μπορούσε, τόσο εδώ όσο και σε ολόκληρο τον Λίβανο, καθώς και άλλα νοσοκομεία αντιμετώπιζαν παρόμοιες μαζικές εισροές τραυματιών. Είδα εξαιρετική αφοσίωση στο Νοσοκομείο Rafik Hariri: άνθρωποι που ξεπερνούσαν τα όρια της εξάντλησης για να φροντίσουν τους άλλους. Όμως, η αφοσίωση από μόνη της δεν αρκεί σε μια τέτοια κατάσταση.

Ως Γιατροί Χωρίς Σύνορα, υποστηρίζουμε τα νοσοκομεία και ανταποκρινόμαστε όπου μπορούμε, αλλά αυτό που μας έδειξε ξεκάθαρα αυτή η μέρα είναι πόσο επείγουσα είναι η προστασία των αμάχων».

 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -2% των τραπεζών

Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Ο Αούν του Λιβάνου αρνείται να μιλήσει με Νετανιάχου, επικοινώνησε με Τραμπ – Του υποσχέθηκε εκεχειρία «το συντομότερο δυνατό»
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στον Λίβανο, ισοπεδώνει τον νότο της χώρας

Explosive Media: Τα «αθώα» τύπου Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Εκτός προπόνησης της Πέμπτης (16/4) λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο εκτός απροόπτου ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Δώρο Δαναών
Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

