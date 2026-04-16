ΝΔ: Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος – Αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη. O άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.
Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος ανέλαβε χρέη υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη στη Βουλή.
Η πολιτική του διαδρομή
Η κοινοβουλευτική του πορεία ξεκίνησε το 2019, όταν έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στη Β’ Πειραιά και εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγη το 2023.
Το 2025 ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, στις 14 Απριλίου 2025, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε τον ρόλο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.
Κενή η τρίτη θέση
Η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στη «γαλάζια» παράταξη παραμένει κενή, εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.
