Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον αγαπημένο της Φάνη το καλοκαίρι;
Η Δανάη Μπάρκα τον τελευταίο χρόνο έχει επιλέξει να ζει ανάμεσα σε Αθήνα και Μεσσηνία μαζί με τον σύντροφο της Φάνη Μπότση.
Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως πήρε τη μεγάλη απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της. Σύμφωνα με πληροφορίες και πρόσφατα δημοσιεύματα επισημοποιεί τη σχέση της με τον Φάνη Μπότση, ύστερα από περίπου 1,5 χρόνο κοινής πορείας.
Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί το καλοκαίρι στη Μεσσηνία, έναν αγαπημένο τόπο της Δανάης Μπάρκα καθώς διατηρεί με τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Ωστόσο κανείς από το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το ευχάριστο γεγονός.
Δανάη Μπάρκα: Γάμος και μεγάλο γλέντι
Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, Φαίη Φώτου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, στο νησί όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.
Τι δηλώνει για τη σχέση της
Η Δανάη Μπάρκα δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είχε δηλώσει πριν λίγες εβδομάδες:
«Αυτό που μου αρέσει στον σύντροφό μου, νομίζω ότι αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου, είναι η αυθεντικότητα.
Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα. Το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Με κάνει να γελάω πολύ», είχε πει.
@danaibarka__ Yes 🧿 #newhome #secondHomeMessinia #fyp
