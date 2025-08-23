Ματούλα Ζαμάνη και Δανάη Μπάρκα τραγουδούν μαζί σε συναυλία στη Σύρο και ξεσηκώνουν το κοινό
Η Ματούλα Ζαμάνη τραγούδησε το θρυλικό κομμάτι «Ξημερώματα» της Βίκυς Μοσχολιού, έχοντας στο πλευρό της την Δανάη Μπάρκα.
Η Ματούλα Ζαμάνη βρέθηκε στη Σύρο για μια καλοκαιρινή συναυλία και φυσικά, οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν έλειψαν.
Ενώ το κοινό «μεθούσε» με τα τραγούδια της Ζαμάνη και την αξεπέραστη ενέργεια της, η παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα, η οποία βρισκόταν στο κοινό μαζί με την μητέρα της και ηθοποιό, Βίκυ Σταυροπούλου, ανέβηκε στη σκηνή και, στο πλευρό της τραγουδίστριας έδωσαν μια απίστευτη ερμηνεία του θρυλικού κομματιού «Ξημερώματα» της Βίκυς Μοσχολιού.
«Μουσική παρέμβαση»
Την στιγμή απαθανάτισαν αρκετοί παρευρισκόμενοι, οι οποίοι με την σειρά τους μοιράστηκαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έγινε viral σε χρόνο ντετέ. Όπως μπορείτε να δείτε στο στιγμιότυπο που προδίδει την στιγμή, το κοινό φάνηκε να εκστασιάζεται, αντιδρώντας με χειροκροτήματα και με φωνές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βίκυ Σταυροπούλου συμμετείχε στην «μουσική παρέμβαση», χορεύοντας με το χαρακτηριστικό της μπρίο.
@charispechlivanidis Matoula & Danai in Syros🧡 @Danai Barka 🌻 #matoulazamani #syros #greece #fyp #foru ♬ πρωτότυπος ήχος – Charis Pechlivanidis
Η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας, Cantabile Art Events, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την μοναδική βραδιά, στην οποία ανέφερε: «Χθες 20/8 ζήσαμε μια ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία με την αγαπημένη Ματούλα Ζαμάνη στον ξεχωριστό και ασφυκτικά γεμάτο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρούσσων στην υπέροχη Σύρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την θερμή υποδοχή! Καλή μας αντάμωση ξανά».
