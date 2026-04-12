Τζον Νόλαν: Πέθανε ο ηθοποιός των Batman

O Τζον Νόλαν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζον Νόλαν, ένας από τους χαρακτηριστικούς «δευτεραγωνιστές» που άφησαν έντονο αποτύπωμα σε τηλεόραση και κινηματογράφο, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το The Dark Knight Rises και τη σειρά Person of Interest, ήταν θείος των Κρίστοφερ Νόλαν και Τζόναθαν Νόλαν. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε το Σάββατο η τοπική εφημερίδα Stratford-upon-Avon Herald.

«Ένας πραγματικά μοναδικός άνθρωπος»

Η σύζυγός του, Κιμ Χάρτμαν, τον αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη, περιγράφοντάς τον ως «έναν ελεύθερο άνθρωπο, που ήξερε πάντα τι ήθελε και ζούσε με τους δικούς του κανόνες. Ίσως ο μόνος αληθινά πρωτότυπος στοχαστής που γνώρισα ποτέ». Όπως είπε, διέθετε ευφυΐα, ευγλωττία και ένα ιδιαίτερο, αναρχικό χιούμορ, ενώ δεν δίσταζε να βλέπει κάθε θέμα από όλες τις πλευρές.

«Ήταν και ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος που γνώρισα – τα ζώα τον λάτρευαν», πρόσθεσε, τονίζοντας πως υπήρξε αγαπητός δάσκαλος και είχε την ικανότητα να μεταδίδει τη γνώση του είτε μιλώντας για Σαίξπηρ είτε διδάσκοντας γκολφ. «Πάνω απ’ όλα, ήταν αφοσιωμένος στην οικογένειά του», κατέληξε.

Από το θέατρο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Γεννημένος στο Λονδίνο στις 22 Μαΐου 1938, ο Τζον Νόλαν σπούδασε υποκριτική στο Drama Centre και έκανε γρήγορα τα πρώτα του βήματα στη σκηνή, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο Richmond Theatre, δίπλα στη Φραντσέσκα Άνις. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, όπως η Royal Court Company και η Royal Shakespeare Company.

Η τηλεοπτική του πορεία ξεκίνησε το 1967 με τη σειρά The Prisoner και ακολούθησαν εμφανίσεις σε πλήθος παραγωγών, μεταξύ των οποίων τα Doomwatch, Shabby Tiger, The Water Margin, Marked Personal, General Hospital, Crown Court, ITV Playhouse και Dune: Prophecy. Για το ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως ο πρώην πράκτορας της MI6, Τζον Γκριρ, στη σειρά Person of Interest.

Οι συνεργασίες με τον Κρίστοφερ Νόλαν

Στην κινηματογραφική του διαδρομή ξεχωρίζουν και οι συνεργασίες με τον ανιψιό του, Κρίστοφερ Νόλαν. Μετά το Following (1998), συμμετείχε στις ταινίες Batman Begins (2005) και The Dark Knight Rises (2012), υποδυόμενος τον Φρέντερικς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Wayne Enterprises, ενώ εμφανίστηκε και στο Dunkirk (2017).

Ο Τζον Νόλαν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Κιμ, και τα δύο τους παιδιά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριακή 12 Απριλίου 2026
