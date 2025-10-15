Ο Κρίστοφερ Νόλαν επαινεί τον Ντουέιν Τζόνσον για την ερμηνεία του στο «The Smashing Machine»

Η εκστρατεία του Ντουέιν Τζόνσον που έχει ως στόχο το πολυπόθητο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την συγκλονιστική ερμηνεία του στο «The Smashing Machine» (για να μην αναφέρουμε και τη μεταμόρφωση του) λαμβάνει μια απροσδόκητη στήριξη από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος εμφανίστηκε στο podcast «The Director’s Cut» για μια συνέντευξη με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπένι Σάφντι.

Ο Νόλαν εξήρε τον Τζόνσον για την ερμηνεία του ως ο θρύλος του UFC Μαρκ Κερ, χαρακτηρίζοντας την «σπαρακτική».

«Νομίζω ότι πρόκειται για μια απίστευτη ερμηνεία», είπε ο Νόλαν. «Δεν νομίζω ότι θα δείτε καλύτερη ερμηνεία φέτος ή τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

«Συγχαρητήρια»

Πριν από δύο χρόνια, οι Νόλαν και Σαφντί συνεργάστηκαν για την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Οπενχάιμερ» – στην οποία ο Νόλαν ανέλαβε τα σκηνοθετικά ηνία και ο Σαφντί ενσάρκωσε τον ρόλο του Έντουαρντ Τέλερ. Στα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας για τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων στο Πρόγραμμα Μανχάταν, ο Σαφντί γνώρισε επίσης την Έμιλι Μπλαντ, η οποία τώρα πρωταγωνιστεί στο «The Smashing Machine».

Πέραν της εγκωμιαστικής κριτικής για την ερμηνεία του Ντουέιν Τζόνσον, ο Νόλαν εξήρε την ταινία στο σύνολο της. «Συγχαρητήρια για την ταινία. Είναι ένα πραγματικά αξιοσημείωτο και ριζοσπαστικό έργο που θα γίνεται όλο και πιο κατανοητό με την πάροδο του χρόνου. Είμαι πολύ περήφανος που σε γνωρίζω».

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία μου άλλαξε τη ζωή»

Ο Ντουέιν Τζόνσον υποδύεται τον πρωταθλητή του UFC Μαρκ Κερ στην ταινία «The Smashing Machine», με την Μπλαντ να υποδύεται τη σύζυγο του, Ντον Στέιπλς. Η ταινία ακολουθεί τα «σαράντα κύματα» από τα οποία περνάει η σχέση τους εν μέσω των επαγγελματικών επιτυχιών και αποτυχιών του Κερ, συμπεριλαμβανομένων των καταχρήσεων.

Ο Σάφντι κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ταινία, η οποία όμως αποδείχθηκε εισπρακτικά ασθενής στο box office: το «The Smashing Machine» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 10 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Στον κόσμο της αφήγησης, δεν μπορείς να ελέγξεις τα αποτελέσματα του box office — αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι μπορείς να ελέγξεις την απόδοσή σου και την αφοσίωσή σου στο να χαθείς εντελώς και να πας αλλού. Και θα τρέχω πάντα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Τζόνσον μετά την πρεμιέρα της ταινίας.

«Ήταν τιμή μου να μεταμορφωθώ σε αυτόν τον ρόλο για τον σκηνοθέτη μου, Μπένι Σαφντί. Σ’ ευχαριστώ, αδερφέ, που πίστεψες σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία μου άλλαξε τη ζωή», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety