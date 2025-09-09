magazin
H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»
Culture Live 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:50

H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»

Ο Ντουέιν Τζόνσον δίνει μάχη για να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety, καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Έχοντας κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του ως ο Μαρκ Κερ, θρύλος του UFC – ο οποίος το 1997 βρέθηκε να παλεύει στο ρινγκ με τους δαίμονές του, μετά την αδιανόητη ταπείνωση που έφερε η πρώτη του ήττα – για την ταινία «The Smashing Machine», ο Ντουέιν Τζόνσον ετοιμάζεται να υποβληθεί σε μια ακόμη ριζική μεταμόρφωση.

Ο ηθοποιός δίνει μάχη για να χάσει κιλά και να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety ,καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man στην ταινία «Lizard Music», στην οποία πρόκειται να συνεργαστεί εκ νέου με τον σκηνοθέτη του «The Smashing Machine», Μπένι Σαφντί.

«Ο Μπένι μου το πρότεινε αυτό μετά [την πρώτη μας συνεργασία», είπε ο Τζόνσον κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα προβληθεί η ταινία «The Smashing Machine», μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Και μετά από περίπου 45 λεπτά, [αφότου μου έκανε την πρόταση], του είπα: ‘Είμαι ο Chicken Man σου’».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως κατάφερα να κάνω στο ‘Smashing Machine’», πρόσθεσε ο Τζόνσον. «[Αυτό σημαίνει] να τρώω λιγότερο κοτόπουλο».

«Ήμουν εγκλωβισμένος»

Η ταινία «Lizard Music» είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος του Αμερικανού συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντάνιελ Πίνκουοθερ και αφηγείται την ιστορία ενός εβδομηντάρη, του οποίου ο καλύτερος φίλος είναι ένα κοτόπουλο -που είναι συνομήλικο του.

Όπως και το «The Smashing Machine», που χάρισε στον Τζόνσον υποψηφιότητα για Όσκαρ, η νέα ταινία ενδέχεται να αποτελέσει ακόμη μια ευκαιρία να ανατρέψει την εικόνα του ως ήρωα δράσης.

Φωτογραφία: Ο Ντουέιν Τζόνσον παρευρίσκεται στο κόκκινο χαλί για την ταινία «The Smashing Machine», καθώς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) επιστρέφει για την 50ή του έκδοση, 8 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Carlos Osorio

Όπως αναφέρει το Variety, «αφού πρωταγωνίστησε σε επιτυχίες όπως το Jumanji και το Fast Five, ο Τζόνσον δήλωσε ότι ήταν έτοιμος για μια αλλαγή».

«Για μερικά χρόνια ένιωθα ότι ήμουν εγκλωβισμένος σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επειδή το επέτρεψα», παραδέχτηκε ο Τζόνσον. «Το Smashing Machine μου ήρθε κουτί», πρόσθεσε.

Το αθλητικό δράμα δεν διστάζει να δείξει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ιστορίας του Κερ, συμπεριλαμβανομένης της τοξικής σχέσης του με τη σύντροφό του (την οποία υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ) και των προβλημάτων του με την κατάχρηση ουσιών.

«Αγαπώ τις ταινίες που έκανα στο παρελθόν»

Ωστόσο, οι λάτρεις των παλαιότερων ταινίων με τον Τζόνσον μην απελπίζεστε: ο ηθοποιός δεν εγκαταλείπει τις ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού που αρέσουν στο κοινό.

Αποκάλυψε δε ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον Κέβιν Χαρτ στο «Jumanji 3», το οποίο θα αρχίσει να γυρίζεται τον Νοέμβριο.

«Αγαπώ τις ταινίες που έκανα στο παρελθόν», είπε ο Τζόνσον. «Θα επιστρέψω ξανά εκεί».

*Με πληροφορίες από: Variety

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
