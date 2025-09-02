Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Πάει για το Όσκαρ ο Ντουέιν Τζόνσον; Κρίνοντας από την ενθουσιώδη αντίδραση στο ρόλο του ως παλαιστής Μαρκ Κερ στην ταινία «The Smashing Machine» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τη Δευτέρα το βράδυ, αυτή φαίνεται να είναι η γενική άποψη στην Ιταλία.

Ο 53χρονος ηθοποιός ξέσπασε σε ανεξέλεγκτα κλάματα καθώς το κοινό στο Λίντο καταχειροκρότησε όρθιο την ταινία για 15 ολόκληρα λεπτά –ένα από τα μακρύτερα σε διάρκεια χειροκροτήματα στο φετινό φεστιβάλ μέχρι στιγμής.

Ένας πιο βαθύς ρόλος

Ο Τζόνσον, ο οποίος κάποτε αγωνιζόταν ως παλαιστής του WWE με το όνομα «The Rock», έχει πρωταγωνιστήσει σε εμπορικές ταινίες όπως «Η Μούμια», «Black Adam» και «Baywatch». Ωστόσο, στο επερχόμενο πρότζεκτ του, που θα κυκλοφορήσει από την A24 τον Νοέμβριο, αναλαμβάνει έναν πολύ πιο βαθύ ρόλο, αυτόν ενός μαχητή της δεκαετίας του ’90 που παλεύει με τους δαίμονές του.

Ο Τζόνσον συμπρωταγωνιστεί στην ταινία με την Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύεται τη φίλη του Κερ, την Ντον Στέιπλς. Κατά τη διάρκεια της μακρόπνοης επευφημίας στη Βενετία, ο Μπένι Σαφντί, σκηνοθέτης της ταινίας, αγκάλιασε και τους δύο πρωταγωνιστές του και μαζί με τον Τζόνσον έβαλαν τα κλάματα από χαρά, ενώ το χειροκρότημα συνεχίζονταν και συνεχιζόταν και συνεχιζόταν.

Τι μαγειρεύει ο Ροκ;

Καθώς τα χειροκροτήματα και οι φωνές συνεχίζονταν, η ταινία «The Smashing Machine» αποδείχθηκε «η πιο συγκινητική πρεμιέρα στο Λίντο» από τότε που ο Μπρένταν Φρέιζερ έκανε τους πάντες να δακρύσουν πριν από τέσσερα χρόνια, ξεκινώντας την πορεία του προς το Όσκαρ με την ταινία «The Whale» (Η Φάλαινα).

Πριν ξεκινήσει η προβολή του «The Smashing Machine» ένας θαυμαστής φώναξε τη χαρακτηριστική φράση του Τζόνσον από το WWE, «Μπορείτε να μυρίσετε τι μαγειρεύει ο Ροκ;» (Can you smell what the Rock is cooking?) προκαλώντας το γέλιο του πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Ο Τζόνσον ήταν σε καλή διάθεση όλη τη νύχτα. Περπάτησε σε ένα από τα πιο λαμπερά κόκκινα χαλιά της Ευρώπης, υπογράφοντας αυτόγραφα για τους θαυμαστές και βγάζοντας selfie. Η φετινή 82η έκδοση του Φεστιβάλ της Βενετίας ήταν γεμάτη αστέρια — από τον Τζορτζ Κλούνεϊ μέχρι την Τζούλια Ρόμπερτς και την Έμα Στόουν — ενώ ο Τζόνσον και η Μπλαντ πρόσθεσαν λάμψη στο φεστιβάλ που είναι πλέον γνωστό ως η επίσημη έναρξη της σεζόν των βραβείων.

Ο 53χρονος ηθοποιός ξέσπασε σε ανεξέλεγκτα κλάματα καθώς το κοινό στο Λίντο καταχειροκρότησε όρθιο την ταινία για 15 ολόκληρα λεπτά –ένα από τα μακρύτερα σε διάρκεια χειροκροτήματα στο φετινό φεστιβάλ μέχρι στιγμής

Πολλά κιλά προσθετικών

Ο Τζόνσον είναι σχεδόν αγνώριστος στο «The Smashing Machine», φορώντας προσθετικά πολλών κιλών για να υποδυθεί τον μυώδη, δύο φορές πρωταθλητή του UFC Heavyweight.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει προηγουμένως στο Variety ότι τον προσέλκυσε το «The Smashing Machine» επειδή ο Σαφντί είναι κάποιος που «συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια όταν πρόκειται για ιστορίες που είναι ωμές και πραγματικές, χαρακτήρες που είναι αυθεντικοί και μερικές φορές άβολοι και συναρπαστικοί».

«Βρίσκομαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να πιέσω τον εαυτό μου με τρόπους που δεν έχω πιέσει στο παρελθόν», δήλωσε ο Τζόνσον, γνωστός για τις ταινίες «Jumanji» και «Fast and Furious». «Θέλω να κάνω ταινίες που έχουν σημασία, που εξερευνούν την ανθρώπινη φύση και τον αγώνα και τον πόνο».

Το «The Smashing Machine» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπένι Σαφντί, ο οποίος συνεργάστηκε με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τζος, σε αγαπημένες ανεξάρτητες ταινίες όπως το «Good Time» και το «Uncut Gems». (Ο Τζος θα κάνει επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο φέτος με την ταινία «Marty Supreme» της A24, ένα αθλητικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ.)

Η ταινία «The Smashing Machine» επανασυνδέει τον Μπένι Σαφντί με τη Μπλαντ, οι οποίοι μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην ιστορική επική ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς και τον Τζόνσον με τη Μπλαντ, οι οποίοι συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία δράσης και περιπέτειας «Jungle Cruise» της Disney.

*Με στοιχεία από variety.com