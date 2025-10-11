Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων
Η Warner Bros. Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό κόμικ «Knightfall» του 1993, τη στιγμή που ο Σκοτεινός Ιππότης φτάνει στα όρια της αντοχής του απέναντι στον αδίστακτο Bane
Η Warner Bros. Animation φέρνει ξανά τον «Σκοτεινό Ιππότη» στη μεγάλη οθόνη — αυτή τη φορά μέσα από μια πολυμερή animated μεταφορά του εμβληματικού «Batman: Knightfall», όπως ανακάλυψε αποκλειστικά το Variety.
Η ανακοίνωση έγινε στο New York Comic-Con, στο πάνελ «The Art Knight: Batman in Animation», όπου αποκαλύφθηκε πως το πρώτο μέρος της ταινίας αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες.
«Batman: Knightfall»
Βασισμένο στο θρυλικό comic arc των ετών 1993–1994, που συνυπογράφουν οι Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant, Dennis O’Neil, Peter David, Jo Duffy, Jim Aparo, Graham Nolan, Norm Breyfogle και Jim Balent, το «Knightfall» θεωρείται μία από τις κορυφαίες ιστορίες του Batman όλων των εποχών.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ο μυστηριώδης γίγαντας Bane απελευθερώνει όλους τους διαβόητους εγκληματίες του Gotham από το Άσυλο Arkham, ο Batman βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του — σωματικά και ψυχικά».
Η ταινία «Batman: Knightfall Part 1: Knightfall» θα είναι σε σκηνοθεσία του Jeff Wamester, με σενάριο του Jeremy Adams. Επικεφαλής παραγωγός είναι ο Rick Morales, ενώ στους παραγωγούς συμμετέχουν οι Jim Krieg και Kimberly S. Moreau. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Sam Register και Michael Uslan.
Αν και το «Knightfall» δεν έχει ποτέ μεταφερθεί απευθείας στη μεγάλη οθόνη, έχει εμπνεύσει πολλές σύγχρονες εκδοχές του μύθου του Batman. Πιο χαρακτηριστικά, η ταινία «The Dark Knight Rises» του Christopher Nolan δανείστηκε αρκετά στοιχεία της ιστορίας, με τους Christian Bale και Tom Hardy να ενσαρκώνουν αντίστοιχα τον Bruce Wayne και τον Bane.
Η νέα παραγωγή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά παράδοση επιτυχημένων animated ταινιών του Batman, όπως «The Killing Joke», «Under the Red Hood» και «Death in the Family» — αποδεικνύοντας ότι ο Μύθος του Σκοτεινού Ιππότη συνεχίζει να αναγεννάται ξανά και ξανά.
