Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ήταν το φθινόπωρο του 2019 όταν η DC είδε τον Joker του Χοακίν Φίνιξ να σαρώνει στο box office, ξεπερνώντας το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις. Βέβαια ακόμα και τότε, δεν μπορούσε να πει ότι η χρονιά ήταν δική της, καθώς το Avengers: Endgame της Marvel σχεδόν κοίταξε στα μάτια τα 3 δισ. δολάρια.

Από τότε έχει περάσει μια επταετία και η DC, παρά τα πολλά πρότζεκτ της, ούτε καν πλησίασε αυτό το νούμερο στα ταμεία – έστω κι αν η Marvel έδειχνε να περνάει κρίση. Το φιλμ που έφτασε πιο κοντά να αγγίξει το 1 δισ. ήταν ο Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον – με διαφορά ότι καλύτερο έχει παρουσιάσει το γνωστό στούντιο.

Η goth εκδοχή του Ματ Ριβς για την «Άνθρωπο Νυχτερίδα» κέρδισε τους κριτικούς και το κοινό, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, ενώ βρέθηκε στην 7η θέση των ταινιών με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για το 2022.

Και τώρα, που η DC ετοιμάζει το sequel, είναι αποφασισμένη να τα δώσει όλα ώστε να σπάσει μετά από 7 πέτρινα χρόνια το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων στο box office. Πως; Δελεάζοντας κάποια από τα μεγάλα ονόματα της Marvel.

Ήδη είναι γνωστό εδώ και μερικές εβδομάδες ότι έγινε πρόταση στη Σκάρλετ Γιόχανσον για να συμμετέχει στον Batman Part Two – και οι φήμες λένε ότι η 41χρονη σταρ δεν θα αρνηθεί τον ρόλο. Ενώ το επόμενο χτύπημα ακούει στο όνομα Σεμπάστιαν Σταν.

Ο επί μια δεκαετία κολλητός του Captain America και παράλληλα Winter Soldier στο MCU, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να μπει στον κόσμο του Batman – είτε στο πλευρό του είτε απέναντί του, καθώς περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.

‘The Batman Part II’: Sebastian Stan In Talks For Role Opposite Robert Pattinson In Sequel – The Dish https://t.co/eghR5bYM4l — Deadline (@DEADLINE) January 6, 2026

Μια κίνηση που μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ο Σεμπάστιαν Σταν ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σύμπαν της Marvel έχοντας σίγουρο ρόλο στο Avengers: Doomsday που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα για το Batman Part Two αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη, ενώ -αν όλα πάνε καλά- η ταινία θα βρίσκεται στις σκοτεινές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου του 2027.