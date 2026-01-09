magazin
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09 Ιανουαρίου 2026 | 09:52

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το φθινόπωρο του 2019 όταν η DC είδε τον Joker του Χοακίν Φίνιξ να σαρώνει στο box office, ξεπερνώντας το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις. Βέβαια ακόμα και τότε, δεν μπορούσε να πει ότι η χρονιά ήταν δική της, καθώς το Avengers: Endgame της Marvel σχεδόν κοίταξε στα μάτια τα 3 δισ. δολάρια.

Από τότε έχει περάσει μια επταετία και η DC, παρά τα πολλά πρότζεκτ της, ούτε καν πλησίασε αυτό το νούμερο στα ταμεία – έστω κι αν η Marvel έδειχνε να περνάει κρίση. Το φιλμ που έφτασε πιο κοντά να αγγίξει το 1 δισ. ήταν ο Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον – με διαφορά ότι καλύτερο έχει παρουσιάσει το γνωστό στούντιο.

O Ρόμπερτ Πάτινσον στην goth εκδοχή του Batman.

Η goth εκδοχή του Ματ Ριβς για την «Άνθρωπο Νυχτερίδα» κέρδισε τους κριτικούς και το κοινό, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, ενώ βρέθηκε στην 7η θέση των ταινιών με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για το 2022.

Και τώρα, που η DC ετοιμάζει το sequel, είναι αποφασισμένη να τα δώσει όλα ώστε να σπάσει μετά από 7 πέτρινα χρόνια το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων στο box office. Πως; Δελεάζοντας κάποια από τα μεγάλα ονόματα της Marvel.

Ήδη είναι γνωστό εδώ και μερικές εβδομάδες ότι έγινε πρόταση στη Σκάρλετ Γιόχανσον για να συμμετέχει στον Batman Part Two – και οι φήμες λένε ότι η 41χρονη σταρ δεν θα αρνηθεί τον ρόλο. Ενώ το επόμενο χτύπημα ακούει στο όνομα Σεμπάστιαν Σταν.

Ο επί μια δεκαετία κολλητός του Captain America και παράλληλα Winter Soldier στο MCU, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να μπει στον κόσμο του Batman – είτε στο πλευρό του είτε απέναντί του, καθώς περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.

Μια κίνηση που μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ο Σεμπάστιαν Σταν ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σύμπαν της Marvel έχοντας σίγουρο ρόλο στο Avengers: Doomsday που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα για το Batman Part Two αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη, ενώ -αν όλα πάνε καλά- η ταινία θα βρίσκεται στις σκοτεινές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου του 2027.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία
Culture Live 08.01.26

Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εντυπωσιακή πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, που χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες για να τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους στη μάχη, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στο Νόρφολκ. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για εύρημα «μια φορά στη ζωή»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
Δεκαετία του '60 07.01.26

Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου - O Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά

Η ντροπαλή και ανθεκτική Σουηδέζα pin-up και ηθοποιός, της οποίας ο διαφυλετικός γάμος με το μέλος του Rat Pack, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, προκάλεσε οργή και απειλές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θυμίζοντάς μας έναν μεγάλο έρωτα που πήγε κόντρα στις αντιξοότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται ο τρεις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται ο τρεις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Στα Πατήσια 09.01.26

Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές thw NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

