Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Ο θάνατος έρχεται για όλους μας: Οι X-Men συναντούν τους Avengers στο νέο teaser του Doomsday
07 Ιανουαρίου 2026 | 10:39

Ο θάνατος έρχεται για όλους μας: Οι X-Men συναντούν τους Avengers στο νέο teaser του Doomsday

Μετά τον Thor και τον Captain America, αυτή τη φορά ήταν η σειρά των X-Men να μπουν στο κινηματογραφικό σύμπαν την Marvel, για την επερχόμενη υπερπαραγωγή των Avengers.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Spotlight

Οι X-Men επιστρέφουν στο νέο teaser του πολυαναμενόμενου Avengers: Doomsday. Το ατμοσφαιρικό κλιπ διάρκειας ενός λεπτού που κυκλοφόρησε η Marvel, παρουσιάζει τον Charles Xavier -που υποδύεται ο Πάτρικ Στιούαρτ– και τον Magneto να επανενώνονται πάνω από μια παρτίδα σκάκι.

«Ο θάνατος έρχεται για όλους μας. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω με σιγουριά. Το ερώτημα δεν είναι αν ‘είσαι έτοιμος να πεθάνεις’, αλλά ‘ποιος θα είσαι, όταν κλείσεις τα μάτια σου’», ακούγεται να λέει ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto.

YouTube thumbnail

Η ένταση κορυφώνεται όταν η κάμερα στρέφεται στον Cyclops (ο Τζέιμς Μάρσντεν επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο), ο οποίος σε μια σκηνή καταστροφικής δράσης απελευθερώνει την δύναμή του.

Η επιστροφή της θρυλικής τριάδας των ηθοποιών, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία X-Men του 2000, είχε επιβεβαιωθεί από την περασμένη χρονιά και αποτελεί πλέον τη νέα ένταξη υπερηρώων στο Marvel Cinematic Universe, δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Jones (@fun4spidey)

Το teaser αποτελεί το τρίτο κατά σειρά βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Marvel για την προώθηση της ταινίας. Είχαν προηγηθεί αυτά με τον Κρις Χέμσγουορθ ως Thor και τον Κρις Έβανς στον ρόλο του Captain America. Τα συγκεκριμένα βίντεο προβάλλονται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας τις προβολές της ταινίας Avatar: Fire and Ash.

Το Avengers: Doomsday έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Οι προσδοκίες για το νέο εγχείρημα των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσο είναι στα ύψη, καθώς η προηγούμενη παραγωγή τους στο σύμπαν της Marvel, το Endgame, παραμένει η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,799 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζιλ Λιποβετσκί: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβετσκί: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβετσκί, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
The Good Life 06.01.26

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας
The Good Life 05.01.26

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας.

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Euroleague 07.01.26

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι

Σύνταξη
Social: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή
Στα social 07.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βί
Στα social 07.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή

Για τα... likes, ο influencer οδηγός δεν διστάζει να παραβιάσει κόκκινα φανάρια, να προχωρήσει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει σούζες με ένα χέρι ανεβάζοντας στη συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Δείτε βίντεο 07.01.26

Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Πόνος και οργή 07.01.26

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα στην Πάτρα

Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα - Διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύνταξη
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Σοκ στη Γαλλία 07.01.26

Φρίκη: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες - Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
«Χαρτογράφηση» 07.01.26

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Με αιχμή το ενεργειακό κόστος και φόντο τη δυσαρέσκεια σε αγρότες και νοικοκυριά, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει από σήμερα έναν νέο κύκλο πολιτικών παρεμβάσεων. Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και η «επιστροφή» στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας

Το 2024 σημειώθηκε απότομη άνοδος των χορηγιών και των συνεργασιών οίκων πολυτελείας με τον αθλητισμό μεγάλης κλίμακας, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025 ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
