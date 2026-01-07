Ο θάνατος έρχεται για όλους μας: Οι X-Men συναντούν τους Avengers στο νέο teaser του Doomsday
Μετά τον Thor και τον Captain America, αυτή τη φορά ήταν η σειρά των X-Men να μπουν στο κινηματογραφικό σύμπαν την Marvel, για την επερχόμενη υπερπαραγωγή των Avengers.
Οι X-Men επιστρέφουν στο νέο teaser του πολυαναμενόμενου Avengers: Doomsday. Το ατμοσφαιρικό κλιπ διάρκειας ενός λεπτού που κυκλοφόρησε η Marvel, παρουσιάζει τον Charles Xavier -που υποδύεται ο Πάτρικ Στιούαρτ– και τον Magneto να επανενώνονται πάνω από μια παρτίδα σκάκι.
«Ο θάνατος έρχεται για όλους μας. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω με σιγουριά. Το ερώτημα δεν είναι αν ‘είσαι έτοιμος να πεθάνεις’, αλλά ‘ποιος θα είσαι, όταν κλείσεις τα μάτια σου’», ακούγεται να λέει ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto.
Η ένταση κορυφώνεται όταν η κάμερα στρέφεται στον Cyclops (ο Τζέιμς Μάρσντεν επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο), ο οποίος σε μια σκηνή καταστροφικής δράσης απελευθερώνει την δύναμή του.
Η επιστροφή της θρυλικής τριάδας των ηθοποιών, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία X-Men του 2000, είχε επιβεβαιωθεί από την περασμένη χρονιά και αποτελεί πλέον τη νέα ένταξη υπερηρώων στο Marvel Cinematic Universe, δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς.
Το teaser αποτελεί το τρίτο κατά σειρά βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Marvel για την προώθηση της ταινίας. Είχαν προηγηθεί αυτά με τον Κρις Χέμσγουορθ ως Thor και τον Κρις Έβανς στον ρόλο του Captain America. Τα συγκεκριμένα βίντεο προβάλλονται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας τις προβολές της ταινίας Avatar: Fire and Ash.
Το Avengers: Doomsday έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Οι προσδοκίες για το νέο εγχείρημα των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσο είναι στα ύψη, καθώς η προηγούμενη παραγωγή τους στο σύμπαν της Marvel, το Endgame, παραμένει η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,799 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.
