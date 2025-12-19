Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Marvel ήταν το απόλυτο αφεντικό στον κινηματογραφικό κόσμο, προσφέροντας μια σειρά από franchises και υπερήρωες που σάρωναν στο box office, με εισπράξεις δισεκατομμυρίων. Το τέλος της Φάσης Τρίας, όμως, στο MCU σήμανε και το ξεκίνημα των «πέτρινων χρόνων» για το μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ.

Η «απόσυρση» των Avengers και ο ερχομός της νέας γενιάς superheroes ήταν ένας συνδυασμός που δεν εντυπωσίασε τους fans του είδους. Μπορεί οι εισπράξεις των 500 εκατ. δολαρίων για άλλα φιλμ να θεωρείται επιτυχία, ωστόσο για τη Marvel ήταν μια μεγαλοπρεπέστατη σφαλιάρα.

Κάπως έτσι, εδώ και έναν χρόνο, γίνονται τα αδύνατα δυνατά ώστε να επιστρέψουν κάποιοι από τους παλιούς σταρ του MCU. Η αρχή έγινε με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, που επιστρέφει ως Dr. Doom στο νέο Avengers και η συνέχεια έγινε με την ανακοίνωση του come back του Κρις Έβανς ως Captain America.

Και τώρα, σύμφωνα με το Variety, το νέο teaser της ταινίας φέρνει τους δύο σταρ στο ίδιο πλάνο. Μόνο που δεν είναι μόνοι τους, καθώς ο «Κάπτεν» έγινε γίνει πατέρας – ή έτσι αφήνεται να εννοηθεί.

Ο Κρις Έβανς και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ δεν είναι οι μοναδικοί σταρ της παλαιάς γενιάς που επιστρέφουν στο σύμπαν της Marvel. Στο Doomsday θα βρίσκονται ο Κρις Χέμσγουορθ, ο Πολ Ραντ, ο Τομ Χίντλστον, ο Πέδρο Πασκάλ και οι υπόλοιποι Fantastic Four, αλλά και αρκετοί ήρωες των X-Men.

Χωρίς καμία αμφιβολία το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel.