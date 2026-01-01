Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor

Ήταν Απρίλιος του 2019 όταν έβγαινε στις σκοτεινές αίθουσες το Avengers: End Game και παράλληλα έπεφταν και οι τίτλοι τέλους στην πιο αγαπημένη παρέα υπερηρώων που πέρασε ποτέ από τη μεγάλη οθόνη.

Ουσιαστικά, ήταν η ταινία με την οποία ο κόσμος αποχαιρέτησε τον Captain America, την Black Window, τον Hulk και φυσικά τον Iron Man. Ωστόσο, την ίδια ώρα, η Marvel αποχαιρετούσε και την κινηματογραφική κυριαρχία της, που είχε ξεκινήσει το 2008 και απογειώθηκε μια τετραετία μετά με την κυκλοφορία του πρώτου Avengers.

Σε αυτά τα (πλέον) επτά χρόνια είχε τις καλές στιγμές της με τον Spider-Man, τους Guardians of Galaxy και φυσικά τη συνεργασία των Deadpool και Wolverine, ωστόσο η λάμψη είχε χαθεί. Τα περισσότερα φιλμ της κυμάνθηκαν στην μετριότητα (για τα δεδομένα της Marvel) και δεν κέρδισαν το φανατικό κοινό.

Έτσι, είχε έρθει η στιγμή για δραστικά μέτρα. Ή διαφορετικά την επαναφορά της «παλιάς φρουράς» με κάθε τρόπο.

Η αρχή έγινε με την επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο MCU, έστω και ως Dr. Doom. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε τον Κρις Έβανς ως Captain America στο πρώτο teaser του Avengers: Doomsday και τώρα ήταν η σειρά του Thor.

Στο νέο teaser, που έκανε την εμφάνισή του, ο Κρις Χέμσγουορθ επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε σταρ πρώτου μεγέθους και προετοιμάζεται για μια ακόμα μάχη.

Όπως και στην περίπτωση του Captain America, έτσι και το teaser του Thor είναι αφιερωμένο στην πατρότητα, καθώς κυριαρχεί ο μονόλογός του προς την κόρη του Love.

Fun fact: την Love υποδύεται η αληθινή κόρη του Κρις Χέμσγουορθ, η 13χρονη Ίντια Ρόουζ.