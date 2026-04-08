Παροξυσμός για τον Βεζένκοφ στη Σόφια
Μπάσκετ 08 Απριλίου 2026, 19:33

Παροξυσμός για τον Βεζένκοφ στη Σόφια

Πάνω από 10.000 εισιτήρια έχουν φύγει για τη «μάχη» Χάποελ – Ολυμπιακός

Γιώργος Μαζιάς
Η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ στη Σόφια μετατρέπει ένα παιχνίδι της EuroLeague σε ένα γεγονός με έντονο συμβολισμό και πρωτοφανή απήχηση. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στην «Arena Sofia», έχει ήδη καταγράψει αριθμούς-ρεκόρ για τα δεδομένα του βουλγαρικού μπάσκετ, με περισσότερα από 10.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργεί η επιστροφή του κορυφαίου παίκτη της χώρας μπροστά στο κοινό του.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους φίλους του μπάσκετ, αλλά αγγίζει συνολικά την αθλητική κοινότητα της Βουλγαρίας, που βλέπει στο πρόσωπο του Βεζένκοφ έναν σύγχρονο πρεσβευτή του αθλήματος. Η δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν από κοντά, σε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου απέναντι σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό αντίπαλο, έχει κινητοποιήσει χιλιάδες φιλάθλους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει μεγάλες διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του Ολυμπιακού στη Σόφια αναμένεται να συνοδευτεί και από σημαντική μετακίνηση φιλάθλων από την Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει την προοπτική μιας «ερυθρόλευκης» εξέδρας. Η ομάδα του Πειραιά, που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της σεζόν, γνωρίζει ότι εκτός από το αγωνιστικό σκέλος, το παιχνίδι αποκτά και ιδιαίτερο ψυχολογικό βάρος, καθώς καλείται να διαχειριστεί την πίεση αλλά και την ώθηση που δημιουργεί το κοινό.

Αγωνιστικά, ο Βεζένκοφ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα του Ολυμπιακού και έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της διοργάνωσης. Η πρόσφατη εμφάνισή του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο, ενώ η αναμέτρηση στη Σόφια του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά σε ένα κοινό που τον αντιμετωπίζει ως εθνικό ήρωα.

Το γεγονός ότι εξετάζεται ακόμη και το άνοιγμα επιπλέον θυρών για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνει το μέγεθος του ενδιαφέροντος, αλλά και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το μπάσκετ σε αγορές εκτός των παραδοσιακών «δυνάμεων». Η EuroLeague, μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, θέλει να επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για διεθνοποίηση και διεύρυνση του κοινού της.

Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι στη Σόφια ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα κανονικής περιόδου. Πρόκειται για μια βραδιά όπου το αθλητικό γεγονός συναντά το συναίσθημα, την ταυτότητα και την ανάγκη ενός κοινού να δει από κοντά τον κορυφαίο εκπρόσωπό του. Και αυτό, από μόνο του, αρκεί για να εξηγήσει γιατί η ζήτηση εκτοξεύθηκε και γιατί το συγκεκριμένο ματς αποκτά χαρακτήρα γιορτής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει χάρη στον Βεζένκοφ… εντός έδρας!

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Μπαρτζώκας: «Ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το παιχνίδι στη Σόφια» – Τι είπε για τον Ντόρσεϊ
Μπάσκετ 08.04.26

Μπαρτζώκας: «Ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το παιχνίδι στη Σόφια» – Τι είπε για τον Ντόρσεϊ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Σόφια ενόψει του παιχνιδιού με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague και τόνισε πως άπαντες πρέπει να ξεχάσουν την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ. Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, καθώς όπως […]

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

