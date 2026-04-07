Μπαρτζώκας: «Τρομερό παιχνίδι από Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ»

Εμφανώς ικανοποιημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παραχώρησε δηλώσεις μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ και αναφέρθηκε στα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας των Ερυθρόλευκων. Παράλληλα, ο τεχνικός των Πειραιωτών αποθέωσε τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ για την εμφάνισή τους. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλοι του οι παίκτες έκαναν πολύ καλή δουλειά κόντρα στους Μαδριλένους,.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Ήμασταν συμπαγείς και στις δύο μεριές του παρκέ. Βάλαμε 100 πόντους σε μία από τις καλύτερες άμυνες, δώσαμε 25 ασίστ για 7 λάθη. Είναι πολύ δύσκολο να χάσεις το ματς με τέτοια νούμερα. Παίξαμε ομαδικά, ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ έκαναν τρομερό παιχνίδι, αλλά όλοι ήταν εξαιρετικοί. Είναι δύσκολο να έχεις δύο τέτοιους σκόρερ μαζί στην ίδια πεντάδα. Οταν νιώθουν καλά μπορούν να σουτάρουν από παντού και για αυτό βάζουμε δίπλα τους αλτρουιστές παίκτες που θέλουν να μοιράζουν την μπάλα».

Ντόρσεϊ: «Είμαι χαρούμενος που έσπασα το ρεκόρ μου»

«Είναι μια απόδειξη της δουλειάς που έχω κάνει και ο Θεός με βοήθησε. Είμαι χαρούμενος που έσπασα το ρεκόρ μου, αλλά στο τέλος σημασία έχει η νίκη. Εχω το κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω».

Για την συνεργασία του με τον Βεζένκοφ: «Είναι υπέροχο, η συνεργασία με τον Βεζένκοφ είναι δύσκολο να μας σταματήσουν όταν σκοράρουμε έτσι. Του δίνω τα εύσημα γιατί με πιέζει και με κάνει καλύτερο», ανέφερε από την πλευρά του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που πέτυχε 37 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας στην Euroleague.