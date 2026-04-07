Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Τη… διέλυσε με σούπερ δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός με επιθετικό ρεσιτάλ και νέο ρεκόρ καριέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ διέλυσε με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης, της πήρε τη διαφορά και έκανε τεράστιο βήμα κατάληψης της πρώτης θέσης στη regular season της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι είχαν σε τρομερή μέρα τον ομογενή γκαρντ, που σημείωσε 37 (!) πόντους και τον Σάσα Βεζένκοφ που σταμάτησε στους 24. Από τη Ρεάλ πάλευε μόνος του ο συγκινητικός, Τρέι Λάιλς που πέτυχε 22 πόντους με 6/8 τρίποντα, ενώ ο Ταβάρες σταμάτησε στους 15 πόντους, όντας ο μόνος που πάλεψε από τη frontline της Βασίλισσας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ορμητικά σαν… χείμαρρος το ματς και με τρία τρίποντα, ένα του Γουόκαπ, ένα του Ντόρσεϊ και ένα του Βεζένκοφ προηγήθηκε με 12-2 στο 4’ με το ΣΕΦ να παίρνει… φωτιά με το καλημέρα στην αναμέτρηση. Ο Καμπάτσο με ωραίο λέι-απ έκανε το 13-6 στο 5’, για να απαντήσει ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης. Ο Ντόρσεϊ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 18-9 για να απαντήσει ο Λάιλς για το 18-12 στο 7’.

Στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ με δύο ακόμα τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο διψήφιο για να κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ με δικό του σουτ το 29-17 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 31-19 υπέρ του Ολυμπιακού και τον Ντόρσεϊ να έχει 13 πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ είχε 11.

O Χολ ξεκίνησε πολύ καλά το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο συνεχόμενα καλάθια έκανε το 35-22, για να μειώσει ο Λάιλς με συνεχόμενους δικούς του πόντους σε 35-29 για τους Μαδριλένους στο 13’. Η Ρεάλ με κάρφωμα του Ταβάρες και ωραίο καλάθι του Ντεκ, μείωσε στο -2 και σκορ 35-33 στο 14’. Μάλιστα η Ρεάλ προσπέρασε με τρίποντο του Λάιλς προηγήθηκε με 35-38 στ 16’.

Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 38-40 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ στο 17’. Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και προηγήθηκε με τον Βεζένκοφ με 42-40 στο 18’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος στο +7 και σκορ 49-42.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και στο τρίτο δεκάλεπτο με όρεξη στην άμυνα και με δύο βολές του Μιλουτίνοφ προηγήθηκε με 52-44 στο 23’. Ο Καμπάτσο με τρίποντο μείωσε σε 54-47 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Χεζόνια να κάνει το 56-49 στο 24’.

Ο Ντόρσεϊ έπιασε και πάλι δουλειά και με δύο τρίποντα έκανε το 62-49 στο 25’ για τον Ολυμπιακό. Ο Αμπάλντε μείωσε σε 65-52 στο 26’. Ο Παπανικολάου μπήκε και αυτός στον χορό των τριπόντων και έκανε το 68-54 στο 27’. Ο Ντόρσεϊ με δύο βολές έκανε το 70-55 στο 28’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +15 και σκορ 72-57.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Καμπάτσο μείωσε σε 72-59 για τη Ρεάλ στο 31’, με καλάθι και φάουλ. Και πάλι ο Αργεντινός με τρίποντο μείωσε σε -12 και σκορ 74-62 στο 32’. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 77-62 στο 33’ με το πρώτο του τρίποντο στο ματς. Ο Χολ με τρομερό κάρφωμα έκανε το 81-65 και ο Γουόρντ έκανε το 84-65 με τρίποντο από το… σπίτι του στο 34’. Ο Λάιλς που έπαιζε μόνος του έκανε το 86-70 στο 35’, για να απαντήσει ο ΜακΚίσικ για το 89-70. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έφτασε τους 32 και έκανε το 92-70. Ο Ταβάρες, με καλάθι και φάουλ έκανε το 93-75 στο 38’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε νέο ρεκόρ καριέρας και το σκορ 97-78.

Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να νικά με 102-88, φτάνοντας το ρεκόρ του 24-12, ενώ πήρε και τη διαφορά (είχε χάσει με 89-77 στη Μαδρίτη).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 4 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Βεζένκοβ 26 (6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 37 (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 3 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 2 (6 ασίστ), Χολ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), ΜακΚίσικ 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή), Φουρνιέ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 22 (2/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμπάλδε 3 (1), Καμπάσο 14 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 6 (3/3 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Μάλεντον 2 (1/4 δίποντα, 4 ασίστ), Ντεκ 9 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Ταβάρες 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Γιουλ 2, Φελίς 7 (3/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λεν