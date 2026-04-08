Στείρωση σκύλου και γάτας: Μια εξατομικευμένη ιατρική απόφαση – Τα υπέρ και τα κατά
Pet Stories 08 Απριλίου 2026, 10:00

Στείρωση σκύλου και γάτας: Μια εξατομικευμένη ιατρική απόφαση – Τα υπέρ και τα κατά

Τι προλαμβάνει η στείρωση, η σημασία της ηλικίας και της φυλής. Μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στην υγεία τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η στείρωση δεν είναι μία απλή απόφαση, καθώς ο σκύλος και η γάτα υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Ένας λόγος που όσοι έχουν ζωάκι, μπορεί να την αναβάλουν.

«Η στείρωση αποτελεί μία από τις πιο συχνές επεμβάσεις στην κτηνιατρική πράξη. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα μετατοπίζεται πλέον από την οριζόντια εφαρμογή της προς μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση», επισημαίνει ο κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας.

Σε επίπεδο δημόσιας υγείας και διαχείρισης αδέσποτων, η στείρωση παραμένει το μοναδικό αποτελεσματικό «εργαλείο» ελέγχου του πληθυσμού

Η στείρωση πρέπει να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της σωματικής ωρίμανσης

Για έναν κηδεμόνα, αναφέρει ο κύριος Αστήθας, η απόφαση δεν είναι πάντα απλή. Ειδικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, που ορίζει τη στείρωση ή την αποστολή γενετικού υλικού (DNA) σε ειδική βάση δεδομένων.

Το κοινωνικό και προληπτικό όφελος

Σε επίπεδο δημόσιας υγείας και διαχείρισης αδέσποτων, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, η στείρωση παραμένει το μοναδικό αποτελεσματικό «εργαλείο» ελέγχου του πληθυσμού.

Στις αδέσποτες γάτες, τονίζει ο κύριος Αστήθας, η στείρωση περιορίζει δραστικά την εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων. Όπως είναι ο ιός της ανοσοανεπάρκειας (FIV), καθώς μειώνει την επιθετικότητα και τους τραυματισμούς μεταξύ των αρσενικών.

Επίσης, στατιστικά, τα στειρωμένα ζώα ζουν περισσότερο, γεγονός που αποδίδεται τόσο στην πρόληψη ασθενειών όσο και στην ολοκληρωμένη προσεκτική φροντίδα από τους κηδεμόνες τους.

Υπάρχουν φυλές, ενημερώνει ο κτηνίατρος, όπως τα Rottweiler, όπου τα δεδομένα για το προσδόκιμο ζωής, σε σχέση με τη στείρωση, είναι αντικρουόμενα λόγω γενετικής προδιάθεσης.
Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και συνεχή διάλογο στην παγκόσμια κτηνιατρική κοινότητα.

Τα ιατρικά πλεονεκτήματα: Προλαμβάνοντας τις σοβαρές καταστάσεις

Η στείρωση λειτουργεί ως «ασπίδα», τονίζει ο κύριος Αστήθας, απέναντι σε επείγουσες και απειλητικές καταστάσεις:

● Στα θηλυκά: Η ωοθηκεκτομή/ωοθηκυστερεκτομή εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο πυομήτρας (σοβαρή μόλυνση της μήτρας).

Παράλληλα, μειώνει δραστικά την πιθανότητα εμφάνισης νεοπλασμάτων του μαστού, ειδικά όταν γίνεται νωρίς.

Επίσης, ενδείκνυται σε περιπτώσεις έντονης γαλακτόρροιας (ψευδοκύησης), ενώ φαίνεται να μειώνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης όγκων μετά από μια μαστεκτομή.

● Στα αρσενικά: Προλαμβάνονται παθήσεις, όπως ο καρκίνος των όρχεων, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και οι παραπροστατικές κύστεις, οι οποίες προκαλούν δυσφορία και προβλήματα στην ούρηση ή την αφόδευση.

Η σημασία της ηλικίας και της φυλής

Εδώ βρίσκεται η «κλείδα», επισημαίνει ο κύριος Αστήθας, της σύγχρονης κτηνιατρικής.

Η στείρωση δεν πρέπει να γίνεται πρόωρα. Η σύσταση πλέον τείνει προς τη στείρωση μετά την ολοκλήρωση της σωματικής ωρίμανσης. Η ηλικία αυτή διαφέρει:

● Μικρόσωμες φυλές: Ωριμάζουν γρήγορα (περίπου στους 9-12 μήνες).

● Μεγαλόσωμες φυλές: Μπορεί να χρειαστούν 18 έως 24 μήνες για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σκελετού.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Κάθε ιατρική παρέμβαση έχει το ανάλογο κόστος.

Σύμφωνα με τον κύριο Αστήθα τα κυριότερα σημεία προσοχής είναι:

● Μεταβολισμός και παχυσαρκία: Η αλλαγή στο ορμονικό προφίλ μειώνει τις ενεργειακές ανάγκες. Αν δεν προσαρμοστεί η διατροφή, η παχυσαρκία, μπορεί να οδηγήσει σε σακχαρώδη διαβήτη (κυρίως στις γάτες) και κινητικά προβλήματα.

● Ακράτεια ούρων: Εμφανίζεται σε κάποια θηλυκά, ιδιαίτερα αν η στείρωση γίνει σε πολύ νεαρή ηλικία, πριν την ωρίμανση.

● Ορθοπεδικά και νεοπλασίες: Μελέτες συνδέουν την πρόωρη στείρωση με συγκεκριμένες φυλές, οι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο για ρήξη χιαστού και δυσπλασία ισχίου. Ή ακόμα και με συγκεκριμένους καρκίνους (π.χ. οστεοσάρκωμα, αιμαγγειοσάρκωμα) λόγω της πρόωρης διακοπής της δράσης των φυλετικών ορμονών στην ανάπτυξη των ιστών.

Στείρωση και συμπεριφορά: Μύθοι και πραγματικότητα

Η στείρωση βοηθά στον έλεγχο συμπεριφορών, ενημερώνει ο κύριος Αστήθας, που εξαρτώνται από ορμόνες. Όπως το μαρκάρισμα με ούρα από τους αρσενικούς γάτους ή η επιθετικότητα λόγω οίστρου.

Ωστόσο, δεν είναι «μαγική λύση» για όλα τα προβλήματα συμπεριφοράς.

Αν ένας σκύλος είναι επιθετικός λόγω φόβου ή ελλιπούς κοινωνικοποίησης, η στείρωση, μπορεί να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Ή σε σπάνιες περιπτώσεις, να επιδεινώσει το άγχος του.

Ο ρόλος του κτηνιάτρου

Η στείρωση παραμένει μια σοβαρή χειρουργική πράξη, υπογραμμίζει ο κ. Αστήθας, που απαιτεί γενική αναισθησία και προσεκτικό προεγχειρητικό έλεγχο.

Δεν υπάρχει μια «χρυσή συνταγή» που να ταιριάζει σε κάθε ζώο.

Η συμβουλή μας: Μην αποφασίζετε βάσει γενικών κανόνων. Συζητήστε με τον κτηνίατρό σας, λάβετε υπ’ όψιν τη φυλή, τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό του μικρού σας φίλου.

Τέλος, ο κύριος Αστήθας λέει: «Η επιστημονική γνώμη είναι ο μόνος ασφαλής οδηγός για την ευζωία του ζώου σας, ειδικά σε ένα περιβάλλον σύγχυσης γύρω από τις νέες νομοθετικές υποχρεώσεις».

O κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας

⃰ Ο κύριος Κωνσταντίνος Αστήθας είναι κτηνίατρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δασοτεχνίας της Σόφιας, με μεταπτυχιακό στην «Ηθική, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων».

Από το 2017 διαχειρίζεται παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία στο Κορωπί και στο ιδιωτικό του ιατρείο, PrimeVet στα Σπάτα.

