Η ταυρίνη θεωρείται απαραίτητο αμινοξύ για τη γάτα, καθώς την προστατεύει από πολλές παθολογικές καταστάσεις.

Τα αμινοξέα αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, όπως εξηγεί η κτηνίατρος Άννα Μπαρδάνη, και η ταυρίνη είναι ένας τύπος αμινοξέος.

Η ταυρίνη βρίσκεται σε όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Όπως είναι, δηλαδή, το ψάρι, το κρέας, τα αυγά, αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Έτσι, η διατροφή της γατούλας μας, σύμφωνα με την κτηνίατρο, πρέπει να περιέχει καλής ποιότητας πρωτεΐνη, για να μπορεί να λαμβάνει τα αμινοξέα που χρειάζεται. Άρα και την ταυρίνη, που είναι τόσο σημαντική για τη λειτουργία πολλών οργάνων της.

Η έλλειψη ταυρίνης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα της γάτας

Αναφέρει ότι τα παμφάγα και τα χορτοφάγα ζώα έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν την ταυρίνη στον οργανισμό τους με τη βοήθεια άλλων αμινοξέων.

Αντίθετα, τα σαρκοφάγα ζώα, όπως είναι η γάτα, η τίγρης και το λιοντάρι, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και έτσι πρέπει να τη λαμβάνουν από τη διατροφή τους.

Στον οργανισμό της γάτας, όπως διευκρινίζει η κτηνίατρος, η ταυρίνη δεν αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες και, μάλιστα, μεταβολίζεται σχετικά γρήγορα. Άρα, είναι απαραίτητο να τη λαμβάνει κάθε μέρα με τη διατροφή της.

«Γι ΄αυτόν τον λόγο οι γατοτροφές, είτε σε υγρή είτε σε ξηρά μορφή, περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό ταυρίνης συγκριτικά με την τροφή των σκύλων.

Αν η γατούλα μας δεν λαμβάνει την αναγκαία από τη διατροφή, μπορούμε να της δίνουμε συμπληρώματα ταυρίνης. Αφού συνεννοηθούμε με τον κτηνίατρό μας», επισημαίνει η κα Μπαρδάνη.

Τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζει η γάτα αν απουσιάζει η ταυρίνη από το ημερήσιο γεύμα της

Σύμφωνα με την κα Μπαρδάνη, η απουσία ταυρίνης στη γάτα είναι πιθανόν να οδηγήσει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να μην εκδηλώσουν άμεσα τα συμπτώματα.

Η έλλειψη ταυρίνης -πρώτον και σημαντικότερο- μπορεί να οδηγήσει σε γήρανση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλμού της γάτας. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιφέρει τύφλωση του ζώου.

Ένας δεύτερος λόγος, που δεν θα πρέπει να απουσιάζει η ταυρίνη από το πιάτο της γάτας, είναι ότι αποδυναμώνει τα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς.

Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καρδιακή πάθηση που λέγεται διατατική καρδιομυοπάθεια.

Επιπλέον, η έλλειψη ταυρίνης μπορεί να της προκαλέσει γαστρεντερικά προβλήματα και δεν τη βοηθά σε μια καλή αποτοξίνωση του ήπατος.

Επίσης, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα της γάτας, να παρουσιάσει μια μη υγιή όψη τριχώματος και δέρματος, και να φέρει ληθαργικότητα στο ζώο.

Η ταυρίνη, επισημαίνει η κα Μπαρδάνη, είναι αναγκαία στις γατούλες που εγκυμονούν, για τη σωστή ανάπτυξη των εμβρύων τους.

Κλείνοντας, η κτηνίατρος τονίζει: «Για όλες αυτές τις αιτίες θα πρέπει να επιλέγουμε μια καλής ποιότητας τροφή για τη γάτα μας. Να απευθυνόμαστε στον κτηνίατρο μας για την τροφή της και να τον συμβουλευόμαστε, εάν κρίνει απαραίτητο να της δίνουμε ταυρίνη με συμπληρώματα διατροφής».