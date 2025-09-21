Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Η πολύτιμη ταυρίνη που προσφέρει στη γάτα ατσάλινη υγεία
Pet Stories 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Η πολύτιμη ταυρίνη που προσφέρει στη γάτα ατσάλινη υγεία

Η ταυρίνη είναι σημαντική για τη λειτουργία πολλών οργάνων της γάτας

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η ταυρίνη θεωρείται απαραίτητο αμινοξύ για τη γάτα, καθώς την προστατεύει από πολλές παθολογικές καταστάσεις.

Τα αμινοξέα αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, όπως εξηγεί η κτηνίατρος Άννα Μπαρδάνη, και η ταυρίνη είναι ένας τύπος αμινοξέος.

Η ταυρίνη βρίσκεται σε όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Όπως είναι, δηλαδή, το ψάρι, το κρέας,  τα αυγά, αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Έτσι, η διατροφή της γατούλας μας, σύμφωνα με την κτηνίατρο, πρέπει να περιέχει καλής ποιότητας πρωτεΐνη, για να μπορεί να λαμβάνει τα αμινοξέα που χρειάζεται. Άρα και την ταυρίνη, που είναι τόσο σημαντική για τη λειτουργία πολλών οργάνων της.

Η έλλειψη ταυρίνης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα της γάτας

Συμβουλευόμαστε πάντα τον κτηνίατρο για την τροφή της γάτας μας και για τα συμπληρώματα ταυρίνης

Αναφέρει ότι τα παμφάγα και τα χορτοφάγα ζώα έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν την ταυρίνη στον οργανισμό τους με τη βοήθεια άλλων αμινοξέων.

Αντίθετα, τα σαρκοφάγα ζώα, όπως είναι η γάτα, η τίγρης και το λιοντάρι, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και έτσι πρέπει να τη λαμβάνουν από τη διατροφή τους.

Στον οργανισμό της γάτας, όπως διευκρινίζει η κτηνίατρος, η ταυρίνη δεν αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες και, μάλιστα, μεταβολίζεται σχετικά γρήγορα. Άρα, είναι απαραίτητο να τη λαμβάνει κάθε μέρα με τη διατροφή της.

«Γι ΄αυτόν τον λόγο οι γατοτροφές, είτε σε υγρή είτε σε ξηρά μορφή, περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό ταυρίνης συγκριτικά με την τροφή των σκύλων.

Αν η γατούλα μας δεν λαμβάνει την αναγκαία από τη διατροφή, μπορούμε να της δίνουμε συμπληρώματα ταυρίνης. Αφού συνεννοηθούμε με τον κτηνίατρό μας», επισημαίνει η κα Μπαρδάνη.

Τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζει η γάτα αν απουσιάζει η ταυρίνη από το ημερήσιο γεύμα της

Σύμφωνα με την κα Μπαρδάνη, η απουσία ταυρίνης στη γάτα είναι πιθανόν να οδηγήσει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να μην εκδηλώσουν άμεσα τα συμπτώματα.

Η έλλειψη ταυρίνης -πρώτον και σημαντικότερο- μπορεί να οδηγήσει σε γήρανση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλμού της γάτας. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιφέρει τύφλωση του ζώου.

Ένας δεύτερος λόγος, που δεν θα πρέπει να απουσιάζει η ταυρίνη από το πιάτο της γάτας, είναι ότι αποδυναμώνει τα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς.

Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καρδιακή πάθηση που λέγεται διατατική καρδιομυοπάθεια.

Επιπλέον, η έλλειψη ταυρίνης μπορεί να της προκαλέσει γαστρεντερικά προβλήματα και δεν τη βοηθά σε μια καλή αποτοξίνωση του ήπατος.

Επίσης, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα της γάτας, να παρουσιάσει μια μη υγιή όψη τριχώματος και δέρματος, και να φέρει ληθαργικότητα στο ζώο.

Η ταυρίνη, επισημαίνει η κα Μπαρδάνη, είναι αναγκαία στις γατούλες που εγκυμονούν, για τη σωστή ανάπτυξη των εμβρύων τους.

Η κτηνίατρος, Άννα Μπαρδάνη

Κλείνοντας, η κτηνίατρος τονίζει: «Για όλες αυτές τις αιτίες θα πρέπει να επιλέγουμε μια καλής ποιότητας τροφή για τη γάτα μας. Να απευθυνόμαστε στον κτηνίατρο μας για την τροφή της και να τον συμβουλευόμαστε, εάν κρίνει απαραίτητο να της δίνουμε ταυρίνη με συμπληρώματα διατροφής».

googlenews

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
Όλοι οι σκύλοι εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο – Γιατί δεν ισχύει
«Δύσκολοι» και υπερδραστήριοι 31.08.25

Υπάρχουν σκύλοι που είναι… ανεπίδεκτοι μαθήσεως;

Οι σκύλοι έχουν εκπληκτικές γνωστικές δυνάμεις. Αρκεί, να τους διαπαιδαγωγήσουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, ώστε να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
