Ζάρα Λάρσον: Ένα αστείο για την άμβλωση της κόστισε 3 εκατομμύρια δολάρια – «Ok, losers»
Music 07 Απριλίου 2026, 09:00

Η ποπ πριγκίπισσα της Σουηδίας Ζάρα Λάρσον συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα όταν οι άλλοι συνάδελφοι της βγάζουν έναν εκκωφαντικό σκασμό

Λουκάς Καρνής
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Spotlight

«Αν πηγαίνεις συνεχώς κόντρα στις αξίες σου, στο τέλος θα χάσεις τον ίδιο σου τον εαυτό» έχει πει η Ζάρα Λάρσον, αυτή η πριγκίπισσα της ποπ από τη Σουηδία που θέλει να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Σε καιρούς που οι περισσότεροι καλλιτέχνες οχυρώνονται πίσω από την ασφάλεια της απολιτίκ στάσης, η Ζάρα Λάρσον αναδεικνύεται ως η απόλυτη απάντηση τσακίζοντας τους πολέμιους της σε ένα ανελέητο cancel culture που προσπαθεί να τη φιμώσει για τις αλήθειες της. Πρόσφατα η Σουηδή ποπ σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης για την άμβλωση.

Μιλώντας στην Guardian η Λάρσον αποκάλυψε πως έχασε ένα χρυσό συμβόλαιο ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας ενός αμφιλεγόμενου σχολίου της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, γνωστή για την ευθύτητά της, δεν απολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των γυναικών είναι σημαντικότερα από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία.

Όλα ξεκίνησαν με ένα «αστείο» στο TikTok που ήταν αρκετό για να της κοστίσει τη «μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία της καριέρας της» πυροδοτώντας παράλληλα μια παγκόσμια συζήτηση για τα όρια του χιούμορ και την εταιρική ηθική.

Όταν μια θαυμάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από συναυλία της Λάρσον, γράφοντας (προφανώς με μαύρο χιούμορ) «Δεν ήξερα ότι ήμουν έγκυος εδώ, αλλά τουλάχιστον το μωρό μου άκουσε το Midnight Sun πριν το αποβάλω» η τραγουδίστρια, θέλοντας να ακολουθήσει το ύφος της ανάρτησης, σχολίασε:

«Εγώ σκότωσα [σσ. έσκισα] με την εμφάνισή μου κι εσύ το σκότωσες μετά από αυτήν, purrrrrr».

Οι επικρίσεις έπεσαν βροχή, η εταιρική πρόταση των τριών εκατομμυρίων ακυρώθηκε. Η Λάρσον ωστόσο δεν έκανε πίσω δηλώνοντας έτοιμη να συγκρουστεί με όσους θεωρούν το θέμα των αμβλώσεων απαγορευμένο, επιμένοντας ότι η αποδαιμονοποίηση του ζητήματος περνά μέσα από την καθημερινή συζήτηση.

Στη συνέντευξή της στον Guardian, η Λάρσον επιβεβαίωσε το περιστατικό ενώ σχολίασε και την απόφαση της μπράντας που αποφάσισε να μη συνεργαστεί μαζί της επειδή αναφέρθηκε στο «απαγορευμένο», το ταμπού των αμβλώσεων… Για τη Λάρσον η μπράντα που την ακύρωσε έχει στην ηγεσία της losers.

«Αν δεν συμφωνείτε με το να έχουν οι γυναίκες πρόσβαση στην άμβλωση ή με το να μπορούμε να κάνουμε μια αστεία κουβέντα γύρω από αυτό, τότε απλώς δεν είναι γραφτό να είμαστε συνεργάτες», δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Οk, losers» πρόσθεσε.

Η Λάρσον τόνισε ότι αν ένας καλλιτέχνης πηγαίνει συνεχώς ενάντια στην εσωτερική του πυξίδα και τις ηθικές του αξίες, κινδυνεύει να χάσει τον ίδιο του τον εαυτό και αυτό είναι κάτι που η ίδια δεν σκοπεύει να απωλέσει στο δρόμο της δόξας.

Η Λάρσον δεν σταμάτησε εκεί, αλλά χρησιμοποίησε το TikTok για να εξηγήσει τη φιλοσοφία της πίσω από το επίμαχο σχόλιο.

Αναρωτήθηκε γιατί η κοινωνία θεωρεί την άμβλωση αποδεκτή μόνο όταν συνοδεύεται από πόνο, αγωνία και δύσκολες αποφάσεις.

«Γιατί είναι ηθικά ανώτερο το να υποφέρει μια γυναίκα;», ρώτησε τους ακολούθους της, προσθέτοντας ότι το να αστειεύεται κανείς για «σοβαρά θέματα» βοηθά στο να σπάσει το ταμπού και να γίνει η συζήτηση πιο εύκολη για όσες γυναίκες περνούν πράγματι μια δύσκολη φάση.

Παρά τον καταιγισμό από αρνητικά μηνύματα, η ίδια δηλώνει ακλόνητη στη θέση της, τονίζοντας ότι η άμβλωση αποτελεί κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι «κακό» που κάνουν οι γυναίκες.

Ήθος, τσαγανό και ανελέητη ποπ

Η Σουηδή σταρ, που είδε το ταλέντο της να αναγνωρίζεται αργά αλλά σταθερά, είναι και η φωνή της γενιάς της.

Η Λάρσον έχει αρνηθεί να εκπροσωπήσει τη Σουηδία στη Eurovision λόγω του Ισραήλ, έχει υπερασπιστεί την Παλαιστίνη, και είναι σε μόνιμη ανοιχτή κόντρα με τους οπαδούς του κινήματος MAGA.

Η Λάρσον αρνείται να πουλήσει την αξιοπρέπεια της για να γίνει αφίσα, κάρτα, κορνίζα σε γκλόσι περιοδικά που απολαμβάνουν Κάρεν και τα παράγωγα τους.

«Όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερο με νοιάζει για τις ευκαιρίες που χάνονται», έχει πει η Σουηδή εκπρόσωπος της γενιάς Ζ που πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2026, έριξε το γάντι στον Λευκό Οίκο εκφράζοντας την αλληλεγγύη και αγάπη της προς τους μετανάστες και τον σοσιαλισμό, και μίσος της για την υπηρεσία ICE.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε, σίγουρα άτσαλα, να αποστομώσει το κορίτσι που εκτοξεύθηκε ως βαλλιστικός πύραυλος στην απολιτίκ ποπ δέκα χρόνια πριν και κάτι με το Lush Life και ενηλικιώνεται με χάρη, ενσυναίσθηση και ήθος.

Σπάνιο είδος, όχι;

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

Έντονες αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Wireless Festival, παρά τη δημόσια απολογία του

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν

Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

