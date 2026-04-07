Ζάρα Λάρσον: Ένα αστείο για την άμβλωση της κόστισε 3 εκατομμύρια δολάρια – «Ok, losers»

«Αν πηγαίνεις συνεχώς κόντρα στις αξίες σου, στο τέλος θα χάσεις τον ίδιο σου τον εαυτό» έχει πει η Ζάρα Λάρσον, αυτή η πριγκίπισσα της ποπ από τη Σουηδία που θέλει να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Σε καιρούς που οι περισσότεροι καλλιτέχνες οχυρώνονται πίσω από την ασφάλεια της απολιτίκ στάσης, η Ζάρα Λάρσον αναδεικνύεται ως η απόλυτη απάντηση τσακίζοντας τους πολέμιους της σε ένα ανελέητο cancel culture που προσπαθεί να τη φιμώσει για τις αλήθειες της. Πρόσφατα η Σουηδή ποπ σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης για την άμβλωση.

Μιλώντας στην Guardian η Λάρσον αποκάλυψε πως έχασε ένα χρυσό συμβόλαιο ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας ενός αμφιλεγόμενου σχολίου της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, γνωστή για την ευθύτητά της, δεν απολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των γυναικών είναι σημαντικότερα από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία.

Όλα ξεκίνησαν με ένα «αστείο» στο TikTok που ήταν αρκετό για να της κοστίσει τη «μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία της καριέρας της» πυροδοτώντας παράλληλα μια παγκόσμια συζήτηση για τα όρια του χιούμορ και την εταιρική ηθική.

Όταν μια θαυμάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από συναυλία της Λάρσον, γράφοντας (προφανώς με μαύρο χιούμορ) «Δεν ήξερα ότι ήμουν έγκυος εδώ, αλλά τουλάχιστον το μωρό μου άκουσε το Midnight Sun πριν το αποβάλω» η τραγουδίστρια, θέλοντας να ακολουθήσει το ύφος της ανάρτησης, σχολίασε:

«Εγώ σκότωσα [σσ. έσκισα] με την εμφάνισή μου κι εσύ το σκότωσες μετά από αυτήν, purrrrrr».

Οι επικρίσεις έπεσαν βροχή, η εταιρική πρόταση των τριών εκατομμυρίων ακυρώθηκε. Η Λάρσον ωστόσο δεν έκανε πίσω δηλώνοντας έτοιμη να συγκρουστεί με όσους θεωρούν το θέμα των αμβλώσεων απαγορευμένο, επιμένοντας ότι η αποδαιμονοποίηση του ζητήματος περνά μέσα από την καθημερινή συζήτηση.

Στη συνέντευξή της στον Guardian, η Λάρσον επιβεβαίωσε το περιστατικό ενώ σχολίασε και την απόφαση της μπράντας που αποφάσισε να μη συνεργαστεί μαζί της επειδή αναφέρθηκε στο «απαγορευμένο», το ταμπού των αμβλώσεων… Για τη Λάρσον η μπράντα που την ακύρωσε έχει στην ηγεσία της losers.

«Αν δεν συμφωνείτε με το να έχουν οι γυναίκες πρόσβαση στην άμβλωση ή με το να μπορούμε να κάνουμε μια αστεία κουβέντα γύρω από αυτό, τότε απλώς δεν είναι γραφτό να είμαστε συνεργάτες», δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Οk, losers» πρόσθεσε.

Η Λάρσον τόνισε ότι αν ένας καλλιτέχνης πηγαίνει συνεχώς ενάντια στην εσωτερική του πυξίδα και τις ηθικές του αξίες, κινδυνεύει να χάσει τον ίδιο του τον εαυτό και αυτό είναι κάτι που η ίδια δεν σκοπεύει να απωλέσει στο δρόμο της δόξας.

Η Λάρσον δεν σταμάτησε εκεί, αλλά χρησιμοποίησε το TikTok για να εξηγήσει τη φιλοσοφία της πίσω από το επίμαχο σχόλιο.

Αναρωτήθηκε γιατί η κοινωνία θεωρεί την άμβλωση αποδεκτή μόνο όταν συνοδεύεται από πόνο, αγωνία και δύσκολες αποφάσεις.

«Γιατί είναι ηθικά ανώτερο το να υποφέρει μια γυναίκα;», ρώτησε τους ακολούθους της, προσθέτοντας ότι το να αστειεύεται κανείς για «σοβαρά θέματα» βοηθά στο να σπάσει το ταμπού και να γίνει η συζήτηση πιο εύκολη για όσες γυναίκες περνούν πράγματι μια δύσκολη φάση.

Παρά τον καταιγισμό από αρνητικά μηνύματα, η ίδια δηλώνει ακλόνητη στη θέση της, τονίζοντας ότι η άμβλωση αποτελεί κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι «κακό» που κάνουν οι γυναίκες.

Ήθος, τσαγανό και ανελέητη ποπ

Η Σουηδή σταρ, που είδε το ταλέντο της να αναγνωρίζεται αργά αλλά σταθερά, είναι και η φωνή της γενιάς της.

Η Λάρσον έχει αρνηθεί να εκπροσωπήσει τη Σουηδία στη Eurovision λόγω του Ισραήλ, έχει υπερασπιστεί την Παλαιστίνη, και είναι σε μόνιμη ανοιχτή κόντρα με τους οπαδούς του κινήματος MAGA.

Η Λάρσον αρνείται να πουλήσει την αξιοπρέπεια της για να γίνει αφίσα, κάρτα, κορνίζα σε γκλόσι περιοδικά που απολαμβάνουν Κάρεν και τα παράγωγα τους.

«Όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερο με νοιάζει για τις ευκαιρίες που χάνονται», έχει πει η Σουηδή εκπρόσωπος της γενιάς Ζ που πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2026, έριξε το γάντι στον Λευκό Οίκο εκφράζοντας την αλληλεγγύη και αγάπη της προς τους μετανάστες και τον σοσιαλισμό, και μίσος της για την υπηρεσία ICE.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε, σίγουρα άτσαλα, να αποστομώσει το κορίτσι που εκτοξεύθηκε ως βαλλιστικός πύραυλος στην απολιτίκ ποπ δέκα χρόνια πριν και κάτι με το Lush Life και ενηλικιώνεται με χάρη, ενσυναίσθηση και ήθος.

Σπάνιο είδος, όχι;