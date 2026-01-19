Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Stories 19 Ιανουαρίου 2026 | 23:00

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Spotlight

«Κάθε στιγμή εκείνης της έκτρωσης ήταν μια έκπληξη για μένα», εξομολογείται η Ανί Ερνό, η βραβευμένη με Νόμπελ Γαλλίδα συγγραφέας που έκανε το τραύμα εκκίνηση για ένα μανιφέστο ζωής.

Για την Ερνό το δικαίωμα στην άμβλωση και την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι ακέραιο και κανείς, ποτέ, δεν μπορεί ούτε πρέπει να το αμφισβητεί. Η ίδια έχει σίγουρα το δικαίωμα να ξέρει.

Καθώς η συζήτηση για τις αμβλώσεις επιμένει να γεμίζει τηλεοπτικό αέρα αν και το ζήτημα έχει λήξει στη χώρα μας ήδη από το 1986 όταν η τότε υφυπουργός Υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, Μαρία Κυπριωτακη έφερε το νόμο για τη νομιμοποίηση παρά τη αντίδραση της τότε ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η ιστορία της Ερνό πρέπει να αναπαραχαθεί.

Η Ανί Ερνό υποβλήθηκε σε μια παράνομη επέμβαση που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή το 1963. Σε μια εποχή που η σιωπή ήταν ο απόλυτος νόμος, η 23χρονη τότε φοιτήτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με το φάσμα της κοινωνικής αποτυχίας και τον θάνατο, μετατρέποντας αργότερα αυτή την τραυματική εμπειρία σε μια ωμή, ακριβή και ιστορικά αναγκαία αφήγηση που σήμερα διδάσκεται στα γαλλικά σχολεία.

Στις αρχές των 60s η Ερνό ήταν η πρώτη από την οικογένεια εργατών και καταστηματαρχών που κατάφερε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Όταν ανακάλυψε ότι είναι έγκυος, ένιωσε το μέλλον της να καταρρέει.

«Το σεξ με είχε προλάβει και έβλεπα αυτό που μεγάλωνε μέσα μου ως το στίγμα της κοινωνικής αποτυχίας», έγραψε αργότερα. Οι καταχωρήσεις στο ημερολόγιό της ήταν μια αντίστροφη μέτρηση προς την καταστροφή: «ΤΙΠΟΤΑ».

Η έκτρωση ήταν παράνομη και όσοι εμπλέκονταν —ακόμη και η ίδια η έγκυος— κινδύνευαν με φυλάκιση. Χωρίς καμία πληροφόρηση, οι γυναίκες κατέφευγαν στις λεγόμενες «αγγελοποιούς», γυναίκες που πραγματοποιούσαν εκτρώσεις σε πίσω δρομάκια με πρωτόγονα μέσα.

Η Ερνό περιγράφει στο βιβλίο της L’ evenement [Το Γεγονός] τις εφιαλτικές λεπτομέρειες με μια γλώσσα λιτή και αμείλικτη. Η βελόνα πλεξίματος που έφερε από το σπίτι των γονιών της και η αιμορραγία που την οδήγησε στο νοσοκομείο από τον φοιτητικό κοιτώνα ήταν η κορύφωση μιας μοχθηρότητας που καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να υποστεί.

Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσες έχουν πεθάνει από παράνομες αμβλώσεις. Έχει εκτιμηθεί ότι μεταξύ 300.000 και ένα εκατομμύριο γυναίκες έπαιξαν τις ζωές τους κορώνα γράμματα κάθε χρόνο στη Γαλλία πριν το 1975

«Ήταν η χειρότερη βία που θα μπορούσε να ασκηθεί σε μια γυναίκα», είπε στο BBC λίγο μετά τη βράβευση της. Η απόφασή της να περιγράψει τα πάντα χωρίς ντροπή πήγαζε από την ανάγκη να μην ξεχαστεί αυτή η ιστορική αδικία, ειδικά σήμερα που πολιτικοί ανά τον κόσμο -από τις ΗΠΑ στην Πολωνία και αλλού- επιχειρούν να περιορίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος.

Κορύφωση αυτής της μεταστροφής ήταν και η σοκαριστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έδωσε τη δυνατότητα στις πολιτείες να απαγορεύουν τις αμβλώσεις, θεωρώντας πως η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές δεν είναι Συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών, όπως ίσχυε για σχεδόν πενήντα χρόνια. Μια «ακραία απόφαση που αναγκάζει τις γυναίκες να μεγαλώσουν το παιδί του βιαστή τους» είχε σχολιάσει ο Τζο Μπάιντεν.

Η Ερνό δεν ήταν θύμα βιασμού, όχι. Έμεινε έγκυος κάνοντας έρωτα «επικίνδυνες μέρες» αδιαφορώντας για τις πιθανότητες. «Μες στον έρωτα και στον οργασμό, πίστευα ότι το κορμί μου δεν διέφερε ουσιαστικά από εκείνο ενός άντρα», γράφει για την εκκίνηση μιας οδύσσειας που την όρισε. Για την Ερνό ήταν πάντα θέμα προσωπικό το αν μια γυναίκα θέλει να γίνει μητέρα σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής της ή όχι. Όχι κάτι που θα αφορά πατριαρχικές αντιλήψεις, νομοθέτες ή δημογραφικές στατιστικές.

«Μέσα από τούτη την αφήγηση, ο χρόνος γίνεται δράση και με παρασέρνει άθελά μου. Τώρα ξέρω ότι είμαι αποφασισμένη να φτάσω μέχρι τέλους, όποιο κι αν είναι το τίμημα, όπως ήμουν και τότε, στα είκοσι τρία μου, όταν έσκισα τη γνωμάτευση του γιατρού» γράφει στο βιβλίο που κατάφερε να γράψει χρόνια μετά, το 2000.

«Πραγματικά ήταν μια μάχη ζωής και θανάτου», λέει. Με απλή, πραγματική γλώσσα, η Eρνό περιγράφει τα γεγονότα με ενοχλητική, ακλόνητη, λεπτομέρεια στο βιβλίο της. Μετά τη βάναυση παράνομη έκτρωση που αναγκάστηκε να καταφύγει σε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αιμορραγώντας, από την πανεπιστημιακή εστία της.

«Ήταν η χειρότερη βία που θα μπορούσε να ασκηθεί σε μια γυναίκα. Πώς μπορέσαμε να αφήσουμε τις γυναίκες να περάσουν από αυτό;» λέει. «Δεν ντράπηκα να τα περιγράψω όλα αυτά. Με παρακίνησε το συναίσθημα ότι έκανα κάτι ιστορικά σημαντικό. Συνειδητοποίησα ότι η ίδια σιωπή που βασίλευε για την παράνομη άμβλωση μεταφέρθηκε και στις νόμιμες αμβλώσεις. Έτσι είπα στον εαυτό μου: Όλα αυτά θα ξεχαστούν».

Το βιβλίο βρίσκεται τώρα στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία και έχει γίνει μια πολυβραβευμένη ταινία που δίχασε τους άνδρες κριτικούς που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είναι τόσο εντυπωσιακά σημαντική.

«Ήταν η χειρότερη βία που θα μπορούσε να ασκηθεί σε μια γυναίκα. Πώς μπορέσαμε να αφήσουμε τις γυναίκες να περάσουν από αυτό;»

YouTube thumbnail

Η Ερνό περιέγραψε για πρώτη φορά την έκτρωσή της σε ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 1974 – ένα χρόνο πριν νομιμοποιηθεί η έκτρωση στη Γαλλία. Η Νομεπλίστρια λέει ότι είναι σημαντικό για τους νέους να γνωρίζουν τους κινδύνους της παράνομης έκτρωσης, επειδή οι πολιτικοί μερικές φορές επιδιώκουν να περιορίσουν την πρόσβαση στην νόμιμη έκτρωση.

«Είναι θεμελιώδης ελευθερία να έχεις τον έλεγχο του σώματός σου και επομένως της αναπαραγωγής», λέει με τη σιγουριά ότι στη χώρα της, οι αμβλώσεις αποτελούν πλέον συνταγματικό δικαίωμα. Όμως η ίδια δεν καθησυχάζεται από αυτή τη νίκη. Η Ερνό απαιτεί αναγνώριση για τις αμέτρητες γυναίκες που πέθαναν μετά από παράνομες αμβλώσεις.

Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσες, επειδή η αιτία θανάτου συχνά συγκαλύπτονταν. Έχει εκτιμηθεί ότι μεταξύ 300.000 και ένα εκατομμύριο γυναίκες έκαναν παράνομες αμβλώσεις κάθε χρόνο στη Γαλλία πριν νομιμοποιηθεί το 1975.

«Νομίζω ότι αξίζουν να έχουν ένα μνημείο, όπως υπάρχει για τον άγνωστο στρατιώτη στη Γαλλία», λέει.

Το θέμα εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να σοκάρει. Τα μέλη του κοινού μεταφέρονται τακτικά έξω από το θέατρο όταν παρακολουθούν μια θεατρική διασκευή του βιβλίου της το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια σκηνή έκτρωσης. Στις ελληνικές αίθουσες, όταν Το Γεγονός προβλήθηκε, πολλές έφευγαν από τις αίθουσες, τρέχοντας στις τουαλέτες γιατί το βίωμα και το τραύμα ήταν κοινό.

Χωρίς κάποιον να τη βοηθήσει, η νεαρή φοιτήτρια Φιλολογίας οδηγείται στην κουζίνα μιας «αγγελοποιού», μιας γυναίκας που θα την πληρώσει για να της τοποθετήσει δύο καθετήρες στη μήτρα, ώστε να αποβάλει. Στη διαδικασία η Ερνό θα κινδυνεύσει να πεθάνει.

«Περπατούσα στους δρόμους της πόλης με το μυστικό της νύχτας της 20ής προς την 21η Ιανουαρίου φυλαγμένο καλά μες στο κορμί μου, σαν κάτι ιερό. Δεν ήξερα αν βρισκόμουν στις παρυφές του τρόμου ή της ομορφιάς. Ένιωθα περήφανη. Ένα συναίσθημα πανόμοιο με κείνο που γνωρίζουν οι μοναχικοί θαλασσοπόροι, οι ναρκομανείς και οι κλέφτες, το συναίσθημα τού να φτάνεις εκεί που άλλοι δεν θα τολμήσουν ποτέ να πάνε. Σίγουρα κάτι από τούτη την περηφάνια μ’ έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο» σημειώνει η Ερνό,  αποφασισμένη να μην επιτρέψει στον κόσμο να επιστρέψει στο σκοτάδι άλλων, ευλογημένα ξεχασμένων, καιρών.

Η γραφή της, απογυμνωμένη από στολίδια, λειτουργεί ως καθρέφτης για τις μυστικές πληγές εκατομμυρίων γυναικών που «έριχναν» το παιδί τους χωρίς αναισθησία, ιατρικπο προσωπικό ή μια αγκαλιά να ανακουφίσει τον πόνο.

Οι λέξεις της Ερνό όπως και η αριστουργηματική μεταφορά του βιβλίου της Happening στην οθόνη από την Οντρέ Ντιγουάν, είναι εδώ για να εξοργίσουν όσο ο αντιδραστικός χορός της απαγόρευσης των εκτρώσεων στήνει ξανά και ξανά τη χοροεσπερίδα του καλώντας κόσμο στα ματωμένα τραπεζώματα του.

Η Ερνό θα ήθελε να αφιερώσει το βιβλίο της στη μεσόκοπη νοσοκόμα που σε εκείνη τη σκοτεινή κουζίνα την έφτασε στο σταυροδρόμι ζωής και θανάτου. «Ενιωθα εγκαταλελειμμένη απ όλους, εκτός από τούτη δω», γράφει.

«Είναι θεμελιώδης ελευθερία να έχεις τον έλεγχο του σώματός σου και επομένως της αναπαραγωγής»

YouTube thumbnail

Στην Ευρώπη, η άμβλωση ήταν παράνομη μέχρι το 1967, με εξαίρεση την Σουηδία και τη Δανία.

Η έκτρωση έγινε νόμιμη στη Γαλλία το 1975 με τη θρυλική Σιμόν Βέιγ (1927-2017), υπουργό υγείας επί προεδρίας Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, να πρωτοστατεί στον αγώνα.

Στην Ελλάδα η συζήτηση για την ελεύθερη διεξαγωγή των αμβλώσεων ήρθε ως αποτέλεσμα των μεγάλων αριθμών παράνομων αμβλώσεων, που συνδέθηκε με ένα μεγάλο ποσοστό κινδύνου για τη ζωή της γυναίκας.

Το 1986 οι γυναίκες έγραψαν τη δικιά τους ιστορία στην Ελλάδα, καταφέρνοντας μέσω του αγώνα τους να κερδίσουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και να νομιμοποιήσουν τις αμβλώσεις.

Η άμβλωση αποτελεί ένα από τα πιο έντονα αμφισβητούμενα θέματα παγκοσμίως και συχνά η συζήτηση γύρω από αυτή επισκιάζεται από παραπληροφόρηση σχετικά με τις πραγματικές συνέπειες του περιορισμού της πρόσβασης σε αυτή τη βασική υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.

Η Γαλλίδα συγγραφέας και καθηγήτρια λογοτεχνίας Ανί Ερνό τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 «για το θάρρος και την κλινική οξύτητα με την οποία αποκαλύπτει τις ρίζες, τις αποξενώσεις και τους συλλογικούς περιορισμούς της προσωπικής μνήμης». Οι δύο γιοι της, τα παιδιά που επέλεξε να έχει στο χρόνο και τις συνθήκες που η ίδια εκτίμησε ως σωστά, είναι υπερήφανοι για τη μάνα τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

World
HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

inWellness
inTown
Stories
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στη in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
Πολλοί ανησυχούν 19.01.26

Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει η Γαλλία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αρχές του ΟΗΕ», επισήμανε.

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
Στα «μανταλάκια» 19.01.26

Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
Το ρεπορτάζ 19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 19.01.26

Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα […]

Σύνταξη
«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 
Εκθαμβωτικός 19.01.26

«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι μέσα από τις δημιουργίες του Οίκους Valentino δεν έκαναν σεξ στις γυναίκες, τους έκαναν έρωτα για οργασμό αφόρητα θηλυκής γοητείας στο δημόσιο, κόκκινο χαλί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο