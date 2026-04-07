Ντρου Μπάριμορ: Γιατί αποφεύγει να φορά στενά ρούχα;
Η Ντρου Μπάριμορ δεν διστάζει να αποκαλύψει τις ανασφάλειες που έχει για το σώμα της
Η Ντρου Μπάριμορ είδε τα φώτα της δημοσιότητας από τη βρεφική ηλικία της, όταν ήταν μόλις 11 μηνών όπου πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση.
Το 1980, στα 15 της έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στην ταινία «Ανεξέλεγκτες καταστάσεις». Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Ε.Τ. ο εξωγήινος (E.T. the Extra-Terrestrial) σε ένα ρόλο που την ανέδειξε ως ηθοποιό.
Σύντομα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδιά ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε κυρίως για τους κωμικούς της ρόλους.
Λίγα χρόνια αργότερα στην αυτοβιογραφία της ,μίλησε για μια ταραχώδη παιδική ηλικία, η οποία σημαδεύτηκε από κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ αλλά και δύο εισαγωγές σε κλινική για απεξάρτηση.
Παλεύοντας με τα παραπανίσια κιλά
Στα 51 της χρόνια, μητέρα δύο παιδιών, δεν διστάζει να μιλήσει για τις ανασφάλειες που νιώθει με την εικόνα της και ειδικά μετά τις εγκυμοσύνες.
Η Ντρου Μπάριμορ έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν.
Το 2020, σε ηλικία 44 ετών, είχε ανακοινώσει ότι έχασε περίπου 10 κιλά με τη βοήθεια της γυμνάστριας Marnie Alton, ενώ υπήρξαν αναφορές το 2021 για απώλεια έως και 20 κιλών.
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκπομπής «The Drew Barrymore Show», η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια παλεύει με την εικόνα του σώματός της, αποφεύγοντας ακόμα και να φορέσει εφαρμοστά ρούχα.
Drew Barrymore gets emotional as she discusses body insecurities a decade after having two C-sections
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 7, 2026
Ντρου Μπάριμορ: Η ανασφάλεια με την εικόνα της
«Φοβάμαι να φορέσω συγκεκριμένα ρούχα», παραδέχτηκε, εμφανώς συγκινημένη. «Την άλλη μέρα, περπατούσα στον δρόμο και έχω δύο καισαρικές τομές και είμαι τόσο κατεστραμμένη εκεί κάτω που απλώς… δεν μπορώ να φορέσω πολλά διαφορετικά είδη παντελονιών», πρόσθεσε η Ντρου Μπάριμορ.
«Περπατούσα τριγύρω και σκεφτόμουν “δεν θέλω να το δει κανείς αυτό”».
Drew Barrymore teared up as she discussed her own insecurities about her body during a fashion segment on her talk show: 'I don't want anyone to see this.'
— Entertainment Weekly (@EW) April 6, 2026
Η Μπάριμορ έχει υποστηρίξει το «body positivity», δηλώνοντας ότι αγαπά το σώμα της σε κάθε φάση, ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις της δείχνουν τις δυσκολίες της.
- Η Λίζα Κούντροου λέει ότι την αποκαλούσαν «την έκτη Φίλη» στα Friends – «Κανείς δεν μου έδινε σημασία»
- «O Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στους Χιτ, αλλά…» (pic)
- Ρίγος Συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
- Τουλάχιστον 188 νεκροί εξαιτίας της κακοκαιρίας σε Πακιστάν και Αφγανιστάν
- Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
- Βγάζουν στη σέντρα τον Λανουά με διαρροές ορισμών
- Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
- Ο Μαγκουάιρ μένει στο Ολντ Τράφορντ
