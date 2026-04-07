Η Ντρου Μπάριμορ είδε τα φώτα της δημοσιότητας από τη βρεφική ηλικία της, όταν ήταν μόλις 11 μηνών όπου πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση.

Το 1980, στα 15 της έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στην ταινία «Ανεξέλεγκτες καταστάσεις». Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Ε.Τ. ο εξωγήινος (E.T. the Extra-Terrestrial) σε ένα ρόλο που την ανέδειξε ως ηθοποιό.

Σύντομα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδιά ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε κυρίως για τους κωμικούς της ρόλους.

Λίγα χρόνια αργότερα στην αυτοβιογραφία της ,μίλησε για μια ταραχώδη παιδική ηλικία, η οποία σημαδεύτηκε από κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ αλλά και δύο εισαγωγές σε κλινική για απεξάρτηση.

Παλεύοντας με τα παραπανίσια κιλά

Στα 51 της χρόνια, μητέρα δύο παιδιών, δεν διστάζει να μιλήσει για τις ανασφάλειες που νιώθει με την εικόνα της και ειδικά μετά τις εγκυμοσύνες.

Η Ντρου Μπάριμορ έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν.

Το 2020, σε ηλικία 44 ετών, είχε ανακοινώσει ότι έχασε περίπου 10 κιλά με τη βοήθεια της γυμνάστριας Marnie Alton, ενώ υπήρξαν αναφορές το 2021 για απώλεια έως και 20 κιλών.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκπομπής «The Drew Barrymore Show», η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια παλεύει με την εικόνα του σώματός της, αποφεύγοντας ακόμα και να φορέσει εφαρμοστά ρούχα.

Drew Barrymore gets emotional as she discusses body insecurities a decade after having two C-sections https://t.co/bba7hK7iJM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 7, 2026

Ντρου Μπάριμορ: Η ανασφάλεια με την εικόνα της

«Φοβάμαι να φορέσω συγκεκριμένα ρούχα», παραδέχτηκε, εμφανώς συγκινημένη. «Την άλλη μέρα, περπατούσα στον δρόμο και έχω δύο καισαρικές τομές και είμαι τόσο κατεστραμμένη εκεί κάτω που απλώς… δεν μπορώ να φορέσω πολλά διαφορετικά είδη παντελονιών», πρόσθεσε η Ντρου Μπάριμορ.

«Περπατούσα τριγύρω και σκεφτόμουν “δεν θέλω να το δει κανείς αυτό”».

Drew Barrymore teared up as she discussed her own insecurities about her body during a fashion segment on her talk show: ‘I don’t want anyone to see this.’ https://t.co/xs13HFjoLL — Entertainment Weekly (@EW) April 6, 2026

Η Μπάριμορ έχει υποστηρίξει το «body positivity», δηλώνοντας ότι αγαπά το σώμα της σε κάθε φάση, ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις της δείχνουν τις δυσκολίες της.