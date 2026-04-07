Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Ντρου Μπάριμορ: Γιατί αποφεύγει να φορά στενά ρούχα;
Fizz 07 Απριλίου 2026, 17:50

Ντρου Μπάριμορ: Γιατί αποφεύγει να φορά στενά ρούχα;

Η Ντρου Μπάριμορ δεν διστάζει να αποκαλύψει τις ανασφάλειες που έχει για το σώμα της

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Η Ντρου Μπάριμορ είδε τα φώτα της δημοσιότητας από τη βρεφική ηλικία της, όταν ήταν μόλις 11 μηνών όπου πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση.

Το 1980, στα 15 της έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στην ταινία «Ανεξέλεγκτες καταστάσεις». Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Ε.Τ. ο εξωγήινος (E.T. the Extra-Terrestrial) σε ένα ρόλο που την ανέδειξε ως ηθοποιό.

Σύντομα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδιά ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε κυρίως για τους κωμικούς της ρόλους.

Λίγα χρόνια αργότερα στην αυτοβιογραφία της ,μίλησε για μια ταραχώδη παιδική ηλικία, η οποία σημαδεύτηκε από κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ αλλά και δύο εισαγωγές σε κλινική για απεξάρτηση.

Παλεύοντας με τα παραπανίσια κιλά

Στα 51 της χρόνια, μητέρα δύο παιδιών, δεν διστάζει να μιλήσει για τις ανασφάλειες που νιώθει με την εικόνα της και ειδικά μετά τις εγκυμοσύνες.

Η Ντρου Μπάριμορ έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν.

Το 2020, σε ηλικία 44 ετών, είχε ανακοινώσει ότι έχασε περίπου 10 κιλά με τη βοήθεια της γυμνάστριας Marnie Alton, ενώ υπήρξαν αναφορές το 2021 για απώλεια έως και 20 κιλών.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκπομπής «The Drew Barrymore Show», η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια παλεύει με την εικόνα του σώματός της, αποφεύγοντας ακόμα και να φορέσει εφαρμοστά ρούχα.

Ντρου Μπάριμορ: Η ανασφάλεια με την εικόνα της

«Φοβάμαι να φορέσω συγκεκριμένα ρούχα», παραδέχτηκε, εμφανώς συγκινημένη. «Την άλλη μέρα, περπατούσα στον δρόμο και έχω δύο καισαρικές τομές και είμαι τόσο κατεστραμμένη εκεί κάτω που απλώς… δεν μπορώ να φορέσω πολλά διαφορετικά είδη παντελονιών», πρόσθεσε η Ντρου Μπάριμορ.

«Περπατούσα τριγύρω και σκεφτόμουν “δεν θέλω να το δει κανείς αυτό”».

Η Μπάριμορ έχει υποστηρίξει το «body positivity», δηλώνοντας ότι αγαπά το σώμα της σε κάθε φάση, ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις της δείχνουν τις δυσκολίες της.

Ενέργεια
Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Κόσμος
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί σήμερα» λέει ο Τραμπ

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί σήμερα» λέει ο Τραμπ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

