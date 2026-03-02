«Μαμά, πώς ήσουν τη δεκαετία του ’90;» – Η Ντρου Μπάριμορ θυμάται την πιο ατίθαση φάση της

Σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 24 Φεβρουαρίου, η Ντριου Μπάριμορ ανέβασε ένα διασκεδαστικό βίντεο που την παρουσιάζει τότε και τώρα: να χορεύει αστεία σε ένα βίντεο που γυρίστηκε πρόσφατα και, στη συνέχεια, σε προσωπικές φωτογραφίες από το παρελθόν της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια του Drew Barrymore Show, που έγινε 51 ετών την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, φαίνεται να προσπαθεί να κάνει τη χορευτική κίνηση «flossing» με την λεζάντα στην οθόνη: «Μαμά, πώς ήσουν τη δεκαετία του ’90;».

Δείτε το ποστ με τη βουτιά της Μπάριμορ στα 90s

Σε μια προφανή απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση από τις κόρες της -την Όλιβ και τη Φράνκι, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν- η Μπάριμορ δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από τα εφηβικά της χρόνια.

Συχνά με ξανθά μαλλιά κομμένα κοντά, την βλέπουμε να τρώει μακαρόνια, να αγκαλιάζει μια κατσίκα και να χαμογελάει στην κάμερα. Η ανάρτηση είναι μια καλειδοσκοπική αναδρομή στο παρελθόν, με μουσική υπόκρουση το hit των Goo Goo Dolls από το 1998, «Iris».

«Αχ, τα 90s! Κοίταξα αυτές τις φωτογραφίες και ταξίδεψα στο παρελθόν», έγραψε η μία εκ των τριών πρωταγωνιστών, μαζί με τις Κάμερον Ντίαζ και Λούσι Λιου, των Αγγέλων του Τσάρλι, στη λεζάντα.

«Ήσουν η πιο cool που υπήρξε ποτέ, με τα πιο cool μαλλιά και το πιο cool χαμόγελο. Αχ!», έγραψε η ηθοποιός Φλόρενς Πιου σε ένα σχόλιο

Η Πιου ήταν μόνο μία από τους πολλούς που σχολίασαν και εκτίμησαν την εμφάνιση της Μπάριμορ ως έφηβης. «Και ακόμα η πιο καλή στο παιχνίδι» σχολίασε η Ρέιτσελ Ζεγκλέρ.

Η Νικόλ «Σνούκι» Πολίτσι συμπύκνωσε τις σκέψεις της για την ανάρτηση της Μπάριμορ σε δύο λέξεις: «Μια θρύλος».Στην εκπομπή της, η Μπάριμορ μίλησε για τα μαθήματα ζωής που πήρε στη δεκαετία του ’90, καθώς προσπαθούσε να βρει το δρόμο της ως παιδί-αστέρι στο Χόλιγουντ. Έχοντας «μια πραγματική καταστροφή στη ζωή» γύρω στα 13 της χρόνια, όπως παραδέχτηκε η ίδια.

«Το πιο πολύτιμο μάθημα που πήρα είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο… Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο».

Τότε και τώρα

